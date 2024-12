5 destinacij, ki so zlahka dostopne z vlakom, vas vabijo na raziskovanje prijetne zimske pravljice

Zdaj, ko so mesta in kraji okrašeni z adventnimi lučkami in božičnim sijajem, vam predstavljamo pet destinacij, ki so lahko dostopne z vlakom in ki jih je vredno obiskati pred in po praznikih.

Győr

Mesto rek Győr je vredno obiskati v vsakem letnem času, tako je tudi pozimi, ko vas čaka živahna zabava zaradi adventne tržnice, drsališča in panoramskega kolesa, postavljenega na trgu Dunakapu. Seveda pa se izven prazničnega časa splača sprehoditi tudi ob rekah, po tlakovanih, ozkih uličicah romantičnega mestnega jedra, med stavbami, ki spominjajo na preteklost. S seboj se splača vzeti kozarec toplega čaja ali kuhanega vina in raziskati mesto, ki je čarobno tudi pozimi in je iz Budimpešte enostavno dostopno z vlakom.

Szekesfehervar

Székesfehérvár, znan tudi kot mesto kraljev, je zimska destinacija, ki je zlahka dostopna z vlakom iz prestolnice. Tudi v hladnejših mesecih je prav tako prijetno doživetje obiskati in občudovati Narodno jabolko na Trgu mestne hiše, bronasti kip tete Kati, ki prinaša srečo, poslušati igro z uro ter obiskati muzej igrač Hetedhét in Fekete. Lekarniški muzej Sas. Grad Bory, ki je odprt pozimi, obiskovalce zgodovinskega kronalnega mesta navduši tako kot v vsakem drugem letnem času, po ogledu pa priporočamo kopališče Árpád, kjer se lahko zaradi bazenov in savne sproščeni vrnete v prestolnico.

Kecskemet

Kecskemét, ki ga lahko brez prestopanja zlahka dosežete tudi z vlakom v slabi uri in pol, vas pozimi zamika tudi v južno veliko nižino. Po sprehodu po mestnem jedru in odličnih restavracijah sta pozimi najbolj vredni obiska palača Cifra in velika cerkev, ki se nahajata v središču mesta, koristno pa lahko preživite tudi v muzeju igre Szórakatenusz in planetariju Kecskemét. Po potepanju in ogledovanju znamenitosti lahko pozimi uživate v popolni sprostitvi v mestnem zdravilišču, kopališču Kecskemét.

Eger

Zimski vikend, preživet v Egerju, je kot majhno potovanje skozi čas, zato se v prestolnici splača odpeljati z vlakom in obiskati mesto, ki je dobilo ime po jelšah in ga je prijel vzdevek madžarske Atene. Po pohajkovanju po z lučkami okrašenih ulicah adventne tržnice si velja privoščiti kratek oddih v turški kopeli, obiskati edinstveno hišo za litje marcipana in zvonov Kopcsik ter spiti kavo v kavarni Park Café po navdihu serije Prijatelji. Ni treba posebej poudarjati, da vas muzej Beatles vabi na potovanje v preteklost, tako kot grad Eger in vznemirljiv sistem kleti, imenovan Time Tunnel, ki leži pod mestom.

Esztergom

Mesto Esztergom, ki je iz prestolnice dostopno z vlakom, navdušuje obiskovalce tako pozimi kot poleti s svojimi očarljivimi ulicami in čudovitimi znamenitostmi pozimi. V prvem madžarskem mestu čakajo na Széchenyijevem trgu družinski programi, adventni prazniki in božični koncerti, za gastronomske specialitete in domače dobrote pa se splača obiskati tržnico Esztergom. Sprehod po mestu lahko okronate z naravnimi znamenitostmi in izleti, nato pa uživate v kulturni obogatitvi v imenitnih mestnih muzejih.