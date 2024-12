Prva igra z UV-izmetavanjem v naši državi v Budimpešti vas vabi na edinstveno zabavo

Nogomet ponuja edinstvena športna doživetja na Madžarskem, pri čemer posebno pozornost namenja inovacijam in zabavi. V zadnjih letih so svojo ponudbo nenehno širili, to pomlad pa so ustvarili UV Dodgeball, ki je edinstven pri nas, in ki s svojimi znanstvenofantastičnimi vizualnimi elementi ponuja nepozabno doživetje.

Trenutno lahko preizkusimo ameriško različico klasičnega odbijača na stalni notranji stezi z UV-kletko, začinjeno z UV-reagentnimi barvami za telo, oblekami in po meri izdelanimi UV-aktivnimi odbijalnimi kroglami. Kot kombinacija teh je bila ustvarjena super spektakularna in izkustvena timska igra, ki zagotavlja aktivno zabavo tako za otroke kot za odrasle.

Izkušnja ni le vizualno impresivna, ampak zahteva tudi telesno aktivnost, saj lahko vsak med igro preizkusi svoje reflekse in ekipni duh.

UV Dodgeball je idealna izbira za korporativno team building, rojstnodnevne zabave ali katerikoli dogodek, kjer udeleženci iščejo posebno izkušnjo. Nogometna ekipa nudi vsa potrebna orodja in pogoje, da bo igra varna in nepozabna. Če želite resnično edinstven program, je UV Dodgeball popolna izbira!