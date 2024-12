Prenovljen, mogočni grad okraja Békés vas pričakuje z novimi doživetji

Popolnoma prenovljen grad Tisza v Gesztu, nekdanjem domu zgodovinske rodbine, so odprli pred pol leta. V zgodovinski stavbi si lahko obiskovalci zdaj ogledajo interaktivno stalno razstavo, ki predstavlja vsakdanje življenje Tise, medtem ko gostišče Arany János na grajskem vrtu ponuja namestitev in gastronomsko doživetje. (x)

Grad in družina Tisza

Grad Tisa v Gesztu je eden od skritih zgodovinskih biserov okraja Békés, tesno povezan s političnim in družbenim življenjem Madžarske v 19. stoletju.

Grad je zgradila družina Tisza, ki je imela odločilno vlogo v življenju dežele v času reformacije in dualizma. Stavba je bila zgrajena v klasicističnem slogu na začetku 19. stoletja in je postala znana kot rojstna hiša Kálmána Tisze, vplivnega predsednika vlade tiste dobe.

Družina Tisza je grad uporabljala ne le kot rezidenco, temveč tudi kot politično središče, saj so se tu sprejemale odločitve, ki so vplivale na pomembne dogodke v madžarski zgodovini.

II. Druga svetovna vojna in poznejša nacionalizacija sta zgradbo močno prizadeli. Stanje nekoč razkošnega gradu se je postopoma slabšalo, po spremembi režima pa so se začela prizadevanja za ohranitev njegove vrednosti.

Obnova Tisskega gradu

Celovita prenova gradu se je začela leta 2021, z namenom ustvariti kompleksno, informativno in impresivno razstavo za širšo javnost, na kateri lahko obiskovalci izvedo čim več o članih zgodovinske družine Tisza.

Z novimi funkcijami so obogatili tudi grajski park, saj so v njem po novem urejena večnamenska športna igrišča, tako da lahko vse starosti tu najdejo razburljiv način za polnjenje in sprostitev.

Adventni programi na gradu

V adventnem času zainteresirane čakajo tematski programi, pustolovsko slikanje, peka medičarjev in družinske pravljice. V decembru se lahko skupno štirikrat pridružite posebni čajanki, kjer vam bo grofinja Ilona Tisza pripovedovala o povojni družinski zgodovini in zadnjih lastnikih Geszta.

Grad Geszt ne pričakuje svojih gostov le s kulturnimi programi in programi na prostem, ampak tudi z možnostmi udobne namestitve: na meji grajskega vrta in grajskega parka se nahaja novozgrajeno gostišče Arany János z 29 sobami