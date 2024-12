Prav tako lahko uživamo v fantastičnih predstavah v novem letu na Újszínház

V naslednjem letu tudi občinstvo Újszínháza ne bo brez novosti, kmalu si bo občinstvo lahko ogledalo Kačji mlin Magde Szabó in posebno glasbeno priredbo edinega romana Sándorja Petőfija, Krvnikova vrv, oba v režiji Andrása Patakija.

Ne glede na žanr predstave je zbirka madžarskih klasičnih avtorjev resnično neizčrpna, kar se dobro odraža v repertoarju Újszínház 2024/25.

Na začetku sezone, oktobra, je bila uprizorjena razmeroma redko uprizorjena glasbena igra avtorskega para Mihály-Szilágyi Eisemann, Zsákbamacska, ki jo je režiral András Éry-Kovács. Uspeh predstave, ki zagotavlja resnično nepozabno zabavo in je posejana s privlačnimi uspešnicami, je tudi dokazal, da je vredno osvežiti „jazz operetta”, ki je nepozaben večer za vse.

Raznolika in razburljiva predstava

Priredba romana Alberta Wassa Elvásik a veres csillag, v kateri zaživi nekakšna zgodba Székelyja Dávida in Goljata, se loteva resnejše, resnejše, čeprav prepletene z vedno veselo vedrino tistih, ki so prisiljeni preživeti. Gledalec lahko spremlja privlačno človeško zgodbo, ki jo je režiral József Kiss z „vodstvom” zvitega gobéja Mózsija o tem, kaj lahko mali človek naredi proti oblasti.

Občinstvo Újszínháza bi lahko pozdravilo tudi madžarsko klasiko kot favorita družin: od konca novembra bodo igrali odrsko različico morda najbolj priljubljene pravljice Istvána Csukása, Süsüja, zmaja, z dvometrsko figuro Süsüja, znano iz televizijskega lutkovnega filma, in preurejene, izvirne Bergendyjeve pesmi.

Tisti, ki si poleg zabave želijo tudi bolj poglobljenih doživetij, lahko samozavestno izberejo predstavo János Székely, guverner Kaligule, predstavljeno decembra, ki si jo gledalci lahko ogledajo v režiji Andrása Patakija. Poleg večnih moralnih človeških vprašanj predstavitev odpira tudi možnost preživetja ljudstva ob velikih težnjah po moči.

Razburljive premiere v novem letu

Vendar to še ni konec sezone, Újszínház svoje občinstvo pričakuje s posebnimi klasičnimi priredbami tudi v prihodnjih mesecih. Gledališče bo 17. januarja predstavilo Kačji mlin Magde Szabó, ki ga je pisateljica žal nekajkrat odigrala, a je dobro ukrojena družinska drama o ljubezni in želji po uveljavljanju.

Priredba edinega romana Sándorja Petőfija, The Hangman’s Rope, ki se na sceni pojavi kot glasbeni triler, obljublja, da bo prava poslastica. Ljubezen, strast, maščevanje, sovraštvo in vse to obkroženo z bravurozno glasbo Gyule Szarke – od 7. marca Újszínház s to premiero pričakuje svoje gledalce.