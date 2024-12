Čakanje na počitnice v Szentendreju: 7+1 čudovitih znamenitosti in programov tega decembra

Škatla z dragulji Donavskega ovinka je tudi letos popolna destinacija, če se želite prilagoditi počitnicam. Med drugim organizatorji dodajajo barvo adventnemu obdobju z viharjem sejmov, svetom božičnih zgodb in posebnih koncertov.

Advent na plaku (do 21. decembra 2024)

Kratek sprehod od centra mesta, na bregovih čudovitega potoka Bükkös, na Patak Parti Placcu, lahko obiskovalci resnično doživijo vznemirjenje čakanja, veselje do srečanja, skupnega bivanja in skrbi drug za drugega. Intimno vzdušje poleg čarobne lokacije ob sobotah zagotavljajo obrtni sejem, čudovite kreacije in zimske dobrote ter prisrčni programi in koncerti. Nedelje so namenjene skupnemu ustvarjanju, vsa družina je dobrodošla pri izdelavi trajnostnih božičnih okraskov.

Adventni sejem rokodelstva in gastronomije //Glavni trg (do 21.12.2024)

Ena največjih senzacij adventnega obdobja je nedvomno sejem Fő tér, kjer obrtniki iz Szentendreja in okolice med 30. novembrom in 21. decembrom prodajajo svoje izdelke v majhnih lesenih hišah. Širok izbor vključuje okraske, kozmetiko in sladkarije, vendar tudi bistvene dobrote božičnih sejmov niso izpuščene, kot so kruhovec, torta s trobento, pecivo in različni siri, ki jih lahko okronate z nebeškim kuhanim vinom ali sočnim punčem. Še posebej se splača iti na vikend, saj se na ogromnem vencu na Fő tér vsako adventno nedeljo prižge sveča, ki jo vedno spremlja poseben program.

Božični muzej in trgovina (Hubay House)

Božični muzej in trgovina, ki se nahaja le nekaj korakov od Fő térja, sprejema obiskovalce vse leto, vendar postane resnično nezgrešljiv prizor šele v adventnem času. Brezplačna razstava prihaja s čarobnim potovanjem skozi čas: med retro okraski iz borovega lesa, figuricami, razglednicami in drugimi okraski so nekateri, ki segajo v 1830-ta leta, saj so se od takrat naprej začeli proizvajati v veliki industriji. Tudi posel ne razočara, saj lahko dobite praktično vse, kar je povezano z božičem: plastične, steklene ali lesene hrestače, angele, snežake, jelene in kup Božičkov čakajo obiskovalce. Poleg običajnih, bolj tradicionalnih okraskov, bi lahko našli tudi dodatne, prilagojene zaklade.

Praznični koncerti v Szentendreju

Mesto se vedno postavi zase, ko gre za praznične koncerte. Letos ne bo nič drugače, v adventnem času se lahko obogatite s štirimi različnimi glasbenimi doživetji. 7. decembra v predstavi “Nótás Mikulás” pričakuje malčke Vilmos Gryllus, ki bodo zaigrali pesmi zimskih počitnic, predvsem pesmi Božička. 14. decembra lahko uživamo v programu lokalnega zbora, glasbi pa se lahko pridruži vsak. 15. decembra lahko prisluhnemo najlepšim božičnim pesmim, ki jih interpretira violončelist Felicián Kalmus, niz glasbenih programov pa se bo zaključil s prazničnim koncertom Mónike Fischl, ki bo občinstvo očarala skupaj s Károllyjem Pellerjem.

Advent v Jami (do 22. decembra 2024)

Jama v Szentendreju osvetljuje praznični čas z družinskimi programi. Ob adventnih vikendih vas na bregovih Donave čakajo obrti, jaslice in praznična predstava, božični sejem, igra in fotografiranje Božičkovega dne, pripovedovanje zgodb in pijača, ki ogreje dušo.

Osvetljen adventni koledar

Prisrčna pobuda se nadaljuje tudi letos, med katero praznične luči vsak dan v decembru utripajo na oknih lokalne hiše in približujejo čarobnost božiča. Zato je vredno hoditi po tlakovanih ulicah z odprtimi očmi, da lahko tudi vi občudujete ustvarjalna dela.

Eden Slaščičarna

Po odhodu ven in zadostnem polnjenju s čarobnim vzdušjem se ogrejte v slaščičarni Édeni Sweets Shop, priljubljeni med tistimi, ki dobro poznajo Szentendre, ki že od leta 2003 čaka na goste s sladkim zobom. V drobnem čokoladnem imperiju so med drugim lahko pridobili več kot 80 vrst obrtniških bonbonov, sveže pražene fižolove kave in vlakninske čaje treh madžarskih mojstrov čokolade. Na policah prijetne notranjosti lahko najdete nagrajene in nenavadne degustacijske vrhunske čokolade, posebne marmelade, čokoladne kreme, dražeje in samo-izdelane polomljene čokolade, ki so lahko celo odlična darila za božič.

+1 Gostovanje v Szentendre – Zgodbe iz mesta umetnosti

Izšla je nova knjiga Elze Morcsányi o Szentendrovi očarljivi zgodbi! Vijugaste ulice z mediteranskim vzdušjem, ozke uličice, sivka, fige, rožmarin v romantičnih, zaprtih dvoriščih, vsi odtenki rdeče in rumene barve na hišnih stenah, enotne, a barvite zgradbe. Koliko pisateljev, pesnikov, slikarjev, grafikov, fotografov in kinematografov je poskušalo prikazati to privlačnost z lastnimi sredstvi, morda ni pretirano, da je osnovno načelo za vse obiskovalce Szentendre: magija. Knjiga vas vabi na prijeten sprehod po ulicah girbegurba, kjer lahko spoznate raznoliko preteklost in sedanjost Szentendreja, zgodbe, skrite za hišnimi zidovi. Popolno božično darilo za ljubitelje mesta ter vznemirljive mestne zgodbe in skrivnosti!