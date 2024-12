3 nezgrešljivi koncerti v Budimpešti, ki se jih veselimo leta 2025

Ne glede na to, ali gre za darilo pod drevesom v zadnjem trenutku ali zase, je vstopnica za koncert vedno hit. Zdaj ponujamo tri koncerte iz leta 2025, ki zagotovo ne bodo nikogar razočarali.

Lisa Gerrard in Jules Maxwell (28. januar 2025)

Popolna izbira za neskončno dolge januarske dni je koncert Lise Gerrard in Julesa Maxwella, ki začenjata svojo turnejo BURN Tour 25 v Budimpešti. Glasbenika sta skupaj igrala v formaciji Dead Can Dance, njun skupni glasbeni projekt pa se je začel leta 2012.

Zanimivo je, da so pesmi dobile obliko plošč šele leta 2021, ko je izšel album Burn, ki daje tudi ime turneje. Na srečo vam na koncert ni treba čakati tako dolgo kot na ploščo, saj bodo v Müpo prispeli 28. januarja.

Femi Kuti in pozitivna sila (9. marec 2025)

Če pride Gerrardov in Maxwellov tribal-ambientes zvok, ne smete zamuditi Femi Kuti in koncerta Positive Force marca v nacionalni koncertni dvorani Béla Bartók. Najstarejši sin nigerijske legende o Afrobeatu, Fela Kuti, ima brezčasne zasluge v dejstvu, da je zapuščina njegovega očeta še vedno živa v 21. stoletju.

V Nigeriji rojeni glasbenik, a rojen v Londonu, je leta 1980 ustanovil lastno formacijo in od konca osemdesetih postopoma osvajal mednarodno glasbeno sceno: sodeloval je z ameriškim raperjem Commonom, pesem ima skupaj s Coldplay, celo priljubljeno Grand Theft Auto IV pa lahko njegove pesmi slišite tudi v videoigri. Poleg glasbe posveča veliko pozornosti tudi aktualnim vprašanjem človekovih pravic in nikoli se ni bal spregovoriti proti nepravičnosti.

Dalinda (7. junij 2025)

Tako bi lahko skupni projekt Fanni Nádasdy, Julianne Paár in Sáre Tímár, Dalinde, povzeli v – na kratko. Člani a cappella tria so že dolgo znana imena na madžarski svetovni glasbeni sceni, tako solo kot s svojimi drugimi projekti, zavezani so promociji glasbe Karpatskega bazena, njihov glasbeni materni jezik je zakoreninjen v tradiciji pristnega madžarskega ljudskega petja. S svojo izjemno glasbeno občutljivostjo in instinktivnim stilom petja pristno reproducirajo najlepše pesmi madžarskih ljudskih pesmi.

7. junija bodo v Müpo prispeli s pravo umetniško produkcijo, saj jih bo spremljal eden najmlajših plesnih ansamblov v državi, Fitos Dezső Társulat, doživetje pa bo dopolnil spektakel, o katerem je sanjal medijski umetnik Maxim Biljarszki.