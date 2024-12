Božični recepti: 5 okusnih in razkošnih tort za praznično mizo

Ko se bližajo prazniki, so skoraj vsi očarani nad čari peke in pojavljajo se preizkušeni družinski recepti. Poleg tradicionalnih peciv, kot so žemljice ali snežne žemljice, je vredno poskusiti nekaj novega, kar bo zagotovo navdušilo vaše najdražje.

Božična torta iz kostanjevega pireja

Iz ene izmed priljubljenih zimskih sestavin smo pripravili praznično, razkošno in nenazadnje zelo okusno kostanjevo torto, za popestritev božičnega vzdušja pa smo dodali dišečo hišico iz medenjakov in zimski gozd na vrhu ob snežnih zametih.

Jerboa babka

Ob božiču ima poleg triumvirata ribje juhe, nadevanega zelja in žemljic vidno vlogo tudi tradicionalno madžarsko pecivo, med katerim se visoko uvršča zserbó. Zato smo naredili babko z okusom jerba, ki se od tradicionalnega jerba razlikuje predvsem po prazničnem videzu.

Pomarančno čokoladna torta

Pomarančna čokoladna torta je popolna izbira, če želite svoji običajni paleti sladic dodati nov okus, zahvaljujoč božično navdahnjeni dekoraciji pa bo zagotovo priljubljena na družinskih srečanjih in poslovnih zabavah!

Mak-slivov jerboa

Za božič je praznična miza obložena z najokusnejšimi tortami, med katerimi smo sedaj naredili eno najbolj priljubljenih, jerbo, v katerem smo orehe nadomestili z makom, breskve pa s slivovo marmelado.

Reforma jabolčne pite

Če iščete lažjo torto za to božično sezono, poskusite to božansko krhko ovseno jabolčno pito, ki zagotovo ne bo razočarala!