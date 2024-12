Adventni vrtinec v Gödöllőju: 5 prazničnih znamenitosti in programov tega decembra

Med prazničnimi pripravami je vredno obiskati Gödöllő, ki je enostavno in hitro dostopen iz Budimpešte, saj vas pričakuje s spektakularnimi lokacijami, razburljivimi programi in sejmi, bogatimi z zakladi.

Kraljevi Grad Gödöllő

Ena glavnih mestnih znamenitosti, kraljevi grad Gödöllő, je prav tako oblečen v praznično okrasje, saj bodo 14. in 15. decembra 2024 adventni grajski dnevi uglasitev naredili še bolj posebno. Med vikendom se spominjajo sedemdeseta leta 19. stoletja, ko je kraljeva družina rada preživljala čas znotraj obzidja palače in praznovala božič. V dveh dneh so lahko sodelovali v številnih programih, od ročnih del do kakovostnih koncertov, seveda pa ne zaostajajo veliko božični sejem, kuhano vino in pečen kostanj.

Ko ste tam, tudi ne zamudite grajskega parka: bleščeče svetlobne instalacije “Čudovit grajski park” ne predstavljajo le ikoničnih trenutkov Sisinega življenja, ampak zagotavljajo tudi čarobno izkušnjo. Park, ki ima 250.000 LED luči in impresivne skulpture, ponuja edinstveno priložnost za obiskovalce, da spoznajo zgodovino cesarice in so del zgodovinske avanture.

2100 Gödöllő, Grad Grassalkovich

Božična hiša

Brezplačna, pravljična Božična hiša je hkrati prizor in sejem, kjer lahko poleg klasičnih rdečih in zlatih lesenih okraskov ter okraskov iz hrestačev v nenehno spreminjajočem se in osvežujočem inventarju najdete tudi najbolj ekstremne možne okraske. Zahvaljujoč ogromni poljski mizi, ki je ena glavnih znamenitosti, oživi pravi zimski pravljični svet. Poleg obiska Božička organizatorji pripravljajo tudi številne druge programe.

2100 Gödöllő, Szabadság út 2.

Adventni tržni dnevi

Glavni trg Gödöllő vse pričakuje z vrtincem sejmov, saj lahko 7. in 8. decembra ter 14. in 15. decembra izbirate med zakladi lokalnih ustvarjalcev in producentov. Vsakdo je zagotovljeno, da bi našli nekaj, kar mu je všeč iz širokega izbora posebnih izdelkov, in lahko najdete tudi veliko odličnih daril za vaše ljubljene v barvitem izboru. Poleg številnih izdelovalcev tržnic bi se lahko ogreli tudi s torto s trobento in toplim čajem, poleg tega pa vas čakajo še druge gastronomske specialitete.

2100 Gödöllő, Fő tér | Facebook

Božič v palmovi hiši

Grajska palmova hiša, ki vse leto deluje kot vrt, je ob adventu, kjer zaživi pravi božični pravljični svet, oblečena tudi v božične okraske. V enem od skritih kotičkov grajskega vrta lahko poleg številnih domiselnih in vpadljivih dekorativnih elementov izbirate tudi med številnimi prikupnimi spominki, posebnimi girlandami svetilk in zimskimi dobrotami. Zunaj stavbe je sejem božičnega drevesa, vreden lokacije.

2100 Gödöllő, Martinovics Ignác utca 2/a

Mestno drsališče Gödöllő

V osrčju mesta, od vrtinca sejma, tako mlade kot stare čaka nepogrešljivo umetno drsališče, da bodo lahko uživali v zimi z drsenjem na prostem. Na progi ob gradu in Božični hiši lahko uživate v razburljivih programih, vključno z letošnjo zabavo Retro Disco.

2100 Gödöllő, Aichachova promenada