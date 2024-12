7 sijajnih adventnih sejmov na Madžarskem, ki vas čakajo z nepozabnimi doživetji v letu 2024

Na glavnem trgu mest se prižgejo luči, v zraku leti vonj kuhanega vina in pečenega kostanja, drsališče pa je glasno z otroškim hrupom. Prišel je čas za božične sejme: najlepši adventni viharji pri nas vas tudi letos pričakujejo s čarobnimi doživetji!

Csongrád Advent (do 22. decembra 2024)

Od 30. novembra do 22. decembra vas bo zagotovo očaralo intimno adventno vzdušje na glavnem trgu Csongráda. Že sedem let je adventni sejem, ki temelji na tradiciji, a vedno prinaša nova presenečenja, potekal v središču mesteca Južna velika nižina, kjer ročno izdelani izdelki, Božičkova hiša, jaslice, božično drevo in lesene stojnice. prodaja dobrot ustvarja vesele trenutke. Adventni vikendi so posebni zaradi koncertov starlit, na katerih med drugim nastopata Singh Viki in Malek Andi. Vse kar morate storiti je, da se odločite, ali bi radi uživali v poštenem vzdušju s kuhanim vinom cimet-jabolko ali raje kremasto vročo čokolado v roki!

Esztergom Adventni sejem (do 22. decembra 2024)

Spoznajte očarljiv zimski obraz Esztergoma ob adventnih vikendih! Adventni sejem v Esztergomu odpre svoja vrata 29. novembra 2024, obiskovalce pa za štiri vikende sprejme z obrtnim sejmom, širokim izborom gastronomije, koncerti na prostem, otroškimi programi in drsališčem na trgu Széchenyi. Vonj torte s trobento in kuhanega vina bo letel v zraku, medtem ko lahko izbirate med izdelki lokalnih obrtnikov, otroci pa bodo veselo drsali na ledu okoli vas. Prav tako si bo vredno ogledati praznično predstavo, saj lahko vsak najde program, ki mu je všeč!

Adventna Ročna Dela in Pravljice, Pécs (do 23. decembra 2024)

V Pécsu – svetlobna slika Dzami – otrok krona XIII. adventno rokodelstvo in pravljico med 29. novembrom in 23. decembrom na trgu Széchenyi. Središče mesta Pécs postane škatla za nakit, kjer mestno božično drevo, ki se dviga na nebu, čakajo obiskovalce spektakularne točke selfijev in svetlobna vrata. Poleg otroških stvaritev profesionalno svetlobno slikarstvo dodaja barvo tudi fasadi Dzámija, praznični koncerti, slastni prigrizki in topli napitki pa pripomorejo k prežemanju prazničnega vzdušja! Med drugimi bodo nastopili še Kvartet Kozma Orsi, Kiskalász, Tamás Szekeres iz Omege, Rutkai Bori Band in Fool Moon.

Debrecenski Advent (do 23. decembra 2024)

Mesto Debrecen pripravlja pravljične adventne programe med 29. novembrom in 23. decembrom! Eden največjih božičnih sejmov v državi ponuja čarobne svetlobne instalacije, vrtiljak, drsališče, praznične dobrote, spektakularne plesne in umetniške produkcije ter koncerte na prostem za mlade in stare v središču Debrecena. Ujamete lahko tudi tramvaje, oblečene v praznična oblačila, intimni adventni koncerti, organizirani v Veliki cerkvi, pa naredijo praznovanje še bolj posebno. Zahvaljujoč številnim doživetjem in programom je Debrecen Advent lahko tudi popolna lokacija za zimski vikend pobeg!

Eger Advent (do 24. decembra 2024)

Vrtinec prazničnega sejma na Trgu Dobó v Egerju povzroča vesele trenutke tudi vsej družini. V kavalkadi programov, ki se bodo odvijali čez štiri adventne vikende, bodo vsi člani družine našli razburljivo priložnost za sprostitev, saj bodo koncerti z živo glasbo, otroški programi, plesne predstave in jaslice dodali barvo praznični paleti. Prisluhnemo lahko na primer adventni predstavi Kvinteta Gabi Szabó z naslovom Naj sneži, nastopili pa bodo tudi Tamás Vastag, James János Karácsonyi in Juli Horányi ter božični koncert Kate Csondor, ki bo zagotovo ustvaril intimno vzdušje. Še več, tudi Božiček se bo 6. decembra poklonil v zgodovinskem središču Egerja.

Božični Tedni Szeged (do 24. decembra 2024)

Pred prvo adventno nedeljo, 29. novembra, se bo začela programska serija božičnih tednov Szeged, katere glavna lokacija bo ponovno impozanten Dóm tér. Otroci lahko uživajo v slamnatem labirintu, kotičku za mladičke, vrtiljaku, obrti in vožnji s ponijem, medtem ko bo vsa družina uživala v spektakularnem slikanju svetlobe, demonstracijah žonglerjev z ognjem, nebeških poštenih poslasticah in svetlečih točkah za selfije. S 1. novembrom bo ponovno zagnalo panoramsko kolo Szeged, ki s svojo edinstveno panoramo obljublja tudi nezgrešljivo atrakcijo ob prazničnih vikendih.

Vác Advent (do 31. decembra 2024)

Eno najbolj očarljivih majhnih mest v državi, Vác, že od 27. novembra čaka na mestne malčke in gostujoče turiste s čudovitim božičnim vzdušjem. Programi odra na prostem, postavljenega na baročnem glavnem trgu, oblečeni v okrasne luči, prijetni paviljoni, drsališče in velikansko božično drevo očarajo tako mlade kot stare. Obiskovalci božičnega sejma lahko izbirajo med rokodelskimi portažami in okusijo priljubljene okuse zime in božiča. Tam bodo pečeni kostanji, pite, palačinke, vroče in seveda torta s trobento. Poleg kuhanega vina in vroče čokolade se lahko gurmani ogrejejo s punčem in krampampulijem