5 odličnih gledaliških predstav in premier v Budimpešti tega decembra

Gledališčnike v Budimpešti decembra čakajo posebne predstave. Za zadnji mesec v letu vam ponujamo tudi psihološko dramo, glasbeno komedijo in družinsko lutkovno predstavo – izberite po svojem okusu!

Stranski učinek

6. decembra bo Centralno gledališče na sporedu še ena predstava z naslovom Stranski učinki. Connie in Tristan, mlada preizkušanca novega antidepresiva, v predstavi iščeta odgovor na pereče vprašanje: ali njuna čustva drug do drugega izvirajo iz naravne privlačnosti ali ju podžiga droga? Kaj lahko naredi medicina za nas in kje so meje posegov? Režiral ga je Ádám Horgas, v vlogi pa nastopata Éva Botos in Tibor Fehér ter dva odlična gosta, Dorka Gáspárfalvi in Tibor Mertz.

Centralno gledališče | Premiera: 6. december 2024

Berač in princ

Brezčasna klasika Marka Twaina, Bedak in princ, je ena najbolj pričakovanih glasbenih predstav te zime v prestolnici. Vznemirljiv glasbeni svet premiere in globoke človeške lekcije njene zgodbe privlačijo vse starosti. V središču predstave je zgodba dveh fantov, od katerih eden živi v revščini, drugi pa je kandidat za prestol. Ko se njuni usodi po naključju prepletata in zamenjata mesti, se njuni življenji korenito spremenita. Muzikal je poln humorja, drame in iskrenih trenutkov, ki ti dajo misliti, kaj v resnici so pravičnost, moč in človečnost. Predstavo režira Viktor Nagy, v naslovnih vlogah pa Kristóf Fülöp in Márk Ember.

Madžarsko gledališče | Premiera: 6. december 2024.

Zadnje jagnje

Decembra bo Budimpeštansko lutkovno gledališče ponovno uprizorilo predstavo po motivih božične pravljice Ulricha Huba. Predstava, ki bo na sporedu leta 2022, pripoveduje resnično zgodbo o Jezusovem rojstvu iz nenavadne perspektive, z veliko glasbe in še več humorja. Spanje črede ovc varujejo trije resni pastirji, toda neke noči se nad Betlehemom pojavi nova zvezda in ovce se prebudijo in ugotovijo, da so njihovi pastirji izginili. Kot bi mignil, se čreda ovac odpravi na iskanje pogrešanih pastirjev. Režiserka in skladateljica pravljične predstave je Hanna Cseri.

Budimpeštansko lutkovno gledališče | 10., 11., 12., 24., 27., 28. decembra 2024

Foto: Timea Karip

Tarot labirint

Participativna gledališka predstava gledališča Élőkép ustvarja posebno vzdušje za introspekcijo ob koncu leta. Tarot Labirint vas vabi k igri vlog samospoznavanja skozi posamezne komunikacijske situacije. Ob vstopu lahko izbiramo med štiriindvajsetimi kartami vlog, ki se osredotočajo na našo trenutno življenjsko situacijo. Te karte so tisoče let stari simboli naših življenjskih vlog: Velika arkana karte Tarot. Začenši v vijugastih kletnih prostorih, lahko srečamo duhovne vodnike, oživele iz igralnih kart, in z njihovo pomočjo lahko odkrijemo in se odločimo. Režija: Zsófia Bérczi. Obvezne sestanke: livingpicture.org

Skupnostno gledališče AZTA | 29. december 2024

Maček v vreči

„Zapomni si, ljubezen z mano lahko traja največ tri dni!” Sobota: spoznavanje, nedelja: tako imenovana ljubezen, ponedeljek: vaš služabnik! Nikar ne pozdravi v torek!”

– pravi prepričan samec. Kaj je muca v žaklju? Paket, ki je na voljo na sejmih in skriva presenečenje ali skrivnost. Takšna skrivnost je tista ženska, ki se bodisi sploh noče poročiti ali pa se resnično želi poročiti. Glavne vloge v novi glasbeni komediji Novega gledališča igrajo Éva Bátyai, Szilárd Bánföldi, Bernadette Gregor, Sándor Almási, Wanda Nemes, György Vass, Tibor Szakács, Ádám Darányi, Máte Incze in Gabi Kéner.

Novo gledališče | 30. in 31. december 2024