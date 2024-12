5+1 očarljivih čokoladnih delavnic v državi, ki bi jim zavidal celo Willy Wonka

Ne dvomimo, da bi tudi Willy Wonka, znan iz knjige in filma Charlie in tovarna čokolade, rad obiskal največje čokoladne delavnice in trgovine v državi, kjer se ena za drugo vrstijo najbolj okusne sladkarije.

Csokiszeg, Kőszeg

Minilo je deset let, odkar se je vse več okusnih obrtniških čokolad čez noč preselilo v prazno trgovino glavnega trga Kőszega. V zadnjih letih so poslovni prostori, ki so bili nekoč železarna, postali trdnjava kakovostnih čokolad in obrtniških dobrot, kamor poleg domačinov dan za dnem z veseljem obiskujejo tudi ljudje iz daljnih krajev. Edinstveno in visokokakovostno blago se dotika drug drugega v čudoviti majhni trgovini, prerojeni iz ruševin. V ponudbi najdete čokoladne tablice, dražeje, obrtniške bonbone, kave, čaje in začimbe ter vročo čokolado, ki joče po degustaciji.

9730 Kőszeg, Várkör 69.

Édeni Édességek Shop, Szentendre

Če obstaja kraj, kamor bi morali vsi ljubitelji čokolade vsaj enkrat romati, je to Édeni Édességek Shop. V Szentendrejevih čokoladnih nebesih vsak kotiček in špranja skriva najbolj okusne sladkarije, pa naj bo to v obliki dražejev, pastil, plošč ali bonbonov. Lahko se je izgubiti v ponudbi, ki razveseljuje tako oči kot brbončice, a zahvaljujoč strokovni in prijazni storitvi lahko vsakdo najde sladko, ki mu je draga. In če ste utrujeni, se sprostite ob slastno kremasti vroči čokoladi ali skodelici odlične kave!

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 9.

Ízrestaurátor – Ročno izdelana čokoladna delavnica, Ispánk

Ispánk, stražarska vas, ki skriva komaj sto ljudi, skriva Meko poznavalcev čokolade. V delavnici Ízrestaurátorja so čokoladni čudeži narejeni lokalno iz odličnih sestavin, ki goste, ki prihajajo v delavnico, redno zaslepijo, prihajajo od blizu in daleč. V delavnici, ki obuja lepe spomine, se ena za drugo vrstijo najrazličnejši bonboni, ki imajo včasih okroglo in včasih oglato obliko, in ki niso brez najboljših okusov, značilnih za Őrség. Če nameravate obiskati čokoladno delavnico, je vredno vprašati po telefonu o trenutnem delovnem času!

9941 Ispánk, Nyugati út 16.

Manufaktura čokolade KakasBonbon – trgovina, Felsőpáhok

Manufaktura čokolade KakasBonbon s posebnim imenom je za seboj pustila pustolovščine in čezdonavska mesta ter leta 2022 prispela v Felsőpáhok. Družinsko podjetje, ki navdušuje gurmane že od leta 2009, zaključuje nepozabne trenutke v vrhunskih čokoladah. Vse čokolade so narejene s srcem in dušo ter ročno, sveže in še več, ob upoštevanju sprememb v naravi, z uporabo sezonskih sestavin. V KakasBonbonu, ki se začne iz Máriagyóda v Baranji in najde dom na vzhodni konici Blatnega jezera skozi Sopron, lahko tudi okusite ponovno rojeno srečo v čokoladah v kombinaciji z vinom.

8395 Felsőpáhok, Dózsa u. 3.

Čokoladna delavnica in slaščičarna Harrer, Sopron

Slaščice Harrer Chocolate Workshop v Sopronu, ustanovljene leta 1968, bijejo srca ljubiteljev posebnih slaščic. Delavnica in slaščičarna, ki je našla dom v čistem in sodobnem okolju, je postavila svojo zastavo na visoko kakovost, novice o odličnih čokoladah, ki jih ponujajo, pa so že dosegle skrajni kotiček države. Poleg sladic in tort ter slastnih kav, ki jih lahko uživate lokalno, je tukaj veliko izbire, vključno z izborom čokolad in bonbonov, ki jih lahko kronate tudi s programom degustacije čokolade.

9400 Sopron, Faller Jenő u. 4.

+1 chocoME

Predanost, strast in strokovnost so leta 2010 oživili čokoladno znamko chocoMe. V skoraj 15 letih, ki so minila od takrat, je 28 držav lahko spoznalo popolnost, ustvarjeno v čokoladah. Slaščice, izdelane v manufakturi za 30 oseb, predstavljajo najvišjo kakovost, med katerimi najdemo čokolade, izdelane v deskah, polnjene, brez dražeja ali dodanega sladkorja. Njihova ponudba vključuje sladkarije, ki jih podeljujejo na najprestižnejših mednarodnih čokoladnih tekmovanjih, čokolade od fižola do ploščice, izbore in sadje, namočeno v čokolado.

Razstavni prostor: 1135 Budimpešta, Kisgömb utca 23.