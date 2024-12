5 čudovitih kavarn pri nas, kjer se lahko ogrejeta tako naše telo kot duša

Če bi radi obiskali državo in iskali božični duh na čudovitih prazničnih sejmih, potem vam bomo pokazali nekaj očarljivih kavarn, kjer se lahko sprostite ob nebeški kavi po vaši stranki.

Kavarna in slaščičarna Bécsi, Győr

Minilo bo skoraj 40 let, odkar je bila odprta mestna kavarna številka ena v središču mesta Győr, v Bécsi Udvarju, kjer kavna zrna prihajajo vse od Neaplja, da nas zaslepijo. Poleg kavnih specialitet je seveda tudi torta, o čemer se vse sanja po tradicionalni liniji. Še več, somló cmoki, kostanjev pire in Mozartova torta so že od začetka narejeni po istem receptu. Vse to poleti kronajo samoizdelani, kuhani sladoledi.

9021 Győr, Arany János u. 18.

Kavarna in kuhinja Fekete Bárány, Szeged

Junija 2024 je ekipa Črne ovce, katere člani so vsi ljubitelji kave, prinesla pravi kanaan za kavo v stanovanjski park Cédrus v Szegedu. A zanje ne govori le njihova strast, saj lahko v prvi kapljici črnih sokov občutimo najboljše iz njihovega znanja. Kavna zrna z vsega sveta, ki predstavljajo top 1 odstotek, dobijo svoj edinstven okus v lastnem obratu za praženje, ki vsebuje tudi arome novovalovskega sadja in klasičnega, temnejšega praženja. In iz teh kavnih zrn izdelujejo približno 50 vrst kave v svoji enoti v Szegedu, kjer je kofeinska bomba šele začetek, saj kulinarične dobrote popestrijo s tortami in široko paleto jedi za malico in bistro.

6724 Szeged, Cédrus Liget Residential Park, Bakay Nándor u. 24., Stavba G pritličje

Frida Café, Debrecen

V klinu Debrecena mešanica modernega in vintage stila ustvarja tako domačo notranjost, da je lepo preživeti ure ob skodelici kave. Čeprav kavarna privlači ne le s svojimi prijetnimi prostori, saj njihove posebne kave prihajajo v Frido iz vodilne pražarne kave novega vala v naši državi. Poleg kofeina lahko vsako jutro z nog snamemo najboljše sveže pripravljene domače sendviče, pecivo, sladice ter sladke in slane jedi za malico. A brez slastnih okusov nam ni treba, tudi če pridemo pozneje, saj nam jih do kosila že pripravijo s kremnimi juhami, testeninami in solatnimi skledami, mehiška hrana pa čaka ves dan, da nas očara.

4024 Debrecen, Kossuth u. 8.

Kavarna Zwinger, Sopron

Sopronova prava škatla za nakit je kavarna Zwinger, ki obuja svet dunajskih kavarn in francoske elegance hkrati, potegnjene v očarljiv oblak sladkorja. Njegova največja radovednost je, da lahko vsakdo tukaj resnično najde sladoled, ki mu je všeč, saj lahko v sladoledarni „Do it yourself” izberemo prelive, preliv in sladkarije za hladno sladico. Toda klasičnih tort in kavnih specialitet ni mogoče izpustiti iz repertoarja kavarne ob vznožju grajskega zidu Sopron.

9400 Sopron, Várkerület 92.

Kavarna Lechner, Kecskemét

Ime ni naključje, saj secesijska stavba, ki sta jo zasnovala Ödön Lechner in Gyula Pártos, skriva kavarno Lechner, kjer se tako na jedilniku kot na našem krožniku srečajo tradicionalni in sodobni okusi. Ob vstopu v notranjost, ki odraža vzdušje starih madžarskih kavarn, se lahko zjutraj zbudite z rogljički, bagetami, malicami in italijanskimi praženimi kavami. Vendar pa je vredno obiskati tudi kasneje, saj vas pričakujemo tudi z glavnimi jedmi in specialitetami za pijačo.

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.