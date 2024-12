Scruton vas pričakuje s sodobno notranjostjo in gastronomskimi specialitetami na novih lokacijah

Scruton pozdravlja ljubitelje kakovostne kave in sladic na dveh novih lokacijah v Budimpešti, nakupovalnih središčih Allee in Mammut. Notranjost, ki spominja na duha istoimenskega filozofa, in gastronomske specialitete zagotavljajo domačo, a edinstveno izkušnjo tudi v naglici vsakdanjega življenja. (x)

Allee Scruton: Pod urokom jabolk

Scrutonova zasnova skupnostne točke, ki se nahaja v prvem nadstropju knjigarne Allee Libri, je zgrajena okoli motiva jabolka. To ne izraža le strasti sira Rogerja Scrutona do narave, ampak tudi pomen spoštovanja lokalnih skupnosti in tradicij. Ko vstopimo v notranjost, je, kot da padamo v svež nasad jablan: pohištvo iz jabolčnega lesa, barve, ki spominjajo na zrelo sadje in simboli, ki se pojavljajo v dekoraciji, izžarevajo mir podeželskega življenja.

Jabolka odmevajo v ponudbi pijač in sladic. Kot značilno pijačo lahko okusite jabolčni tisk, ki ponuja popolno harmonijo parjenega nefiltriranega jabolčnega soka, kave in cimeta. In ena od ikoničnih Scrutonovih tort, jabolko Scruton, s sodobnim pridihom spominja na domačo jabolčno pito naših babic.

Scruton Mammut: Eleganca in energija narave

Notranjost skupnostne točke v drugem nadstropju Mammutta II je navdihnila filozofova strast do konj in elegantna angleška salonska kultura. S svojimi simboli in barvami subtilno spominja na eleganten, a energičen videz konja in jahača.

Duševno segrevajoči trenutki

Nove lokacije goste pričakujejo s pestro izbiro toplih napitkov in sladicnih specialitet, ki nas očarajo ne le z okusom, temveč tudi z estetskim videzom. Sezonske torte izdelujejo v Scrutonovi lastni slaščičarni s skrbnim strokovnim znanjem.

Dobrote zimske ponudbe toplih napitkov so narejene s segrevalnimi okusi, značilnimi za sezono, kot so medenjaki, pistacije in cimetove kombinacije. Posebne kave, ki služijo kot osnova pijač, bodo zagotovo dale moč tudi v hladnih sivih dneh!

Gastronomska ponudba je združena s široko paleto kulturnih programov: v Scrutonu prispevajo k duhovni pomladitvi s predstavitvami knjig, literarnimi večeri in navdihujočimi razpravami.

Več info: scruton.hu