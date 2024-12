3 čudovite zgradbe v Budimpešti za 235. obletnico rojstva Józsefa Hilda

8. decembra praznujemo 235. rojstni dan Józsefa Hilda, vidne osebnosti madžarskega klasicizma. Ob tej priložnosti in v mislih na božični čas smo zbrali nekaj stavb v Budimpešti, ki nosijo mojstrov podpis in obiskovalce pričakajo s prazničnim vzdušjem.

Štefana bazilika

József Hild, ki je že z Esztergomsko baziliko dosegel neizmerne zasluge v madžarski cerkveni arhitekturi, je bil star 61 let, ko se je leta 1851 začela gradnja bazilike sv. Štefana. Gradnja stavbe, zasnovane v klasicističnem slogu, je do Hildine smrti leta 1867 potekala razmeroma gladko, vendar je projekt kmalu postal žrtev napačne konstrukcije in uporabe nekakovostnih materialov. Leta 1868 je že zazidana kupola zaradi neenakomernega posedanja stebrov popustila in se podrla. Novozaposleni gradbeni vodja Miklós Ybl je nato popravil načrte po neorenesančnem okusu, ostalo je zgodovina. Le redki vedo, da se je poleg velike adventne tržnice, ki poteka v baziliki, sem vredno odpraviti tudi na orgelske koncerte s posebnim vzdušjem. V prazničnem času bodo izvrstni orgličarji igrali na orgle Angster spomenika Bazilike, zaradi česar lahko uživamo v fantastičnih predstavah vse štiri petke v decembru, s pričetkom točno ob 20. uri.

1051 Budimpešta, Trg svetega Štefana 1.

Luteranska cerkev na trgu Deák

Luteranska cerkev, ki meji na eno najbolj priljubljenih zbirališč v mestu, je bila zgrajena po načrtih Mihályja Pollacka med letoma 1799 in 1808, čeprav je bila posvečena šele na binkošti 1811 (v tem času je bila stavba uporabljena kot vojaška obleka skladišče). Glavno pročelje stavbe, ki je bilo poškodovano med osamosvojitveno vojno 1848-49 med obstreljevanjem Pešte, je leta 1856 preoblikoval József Hild: približno v tem času je cerkev dobila sedanjo podobo, členjeno z dorskim stebri in timpanon, čeprav je bil klasicističen zvonik nad glavnim vhodom, ki je bil del prvotnega načrta, prizidan šele mnogo kasneje leta 1875 zaradi konstrukcijskih razlogov. Kot neizogibno prizorišče cerkvenega glasbenega življenja v Budimpešti se bo splačalo obiskati tudi cerkev na trgu Deák za praznični koncert, ob nedeljah pa bodo za božično vzdušje pričarale adventne tržnice na dvorišču.

1052 Budimpešta, trg Deák Ferenc 4.

Hiša Gerbeaud

Zgodovina svetovno znane slaščičarne v središču mesta je zanimiva, ker je tudi njeno predhodnico zasnoval József Hild. Stavba, ki se je zdela enotna in je bila postavljena v letih 1860–62 na mestu Harmincadhivatala, zgrajenega leta 1830, dejansko vsebuje dve stavbi: ena je bila prvotno zgrajena kot banka, druga pa kot stanovanjska stavba, vendar je bilo pomembno, da njihove fasade se ujemajo. Oba dela hiše sta bila združena leta 1892, ko je lastnik vzhodne polovice stavbe, v Švici rojeni slaščičar Emil Gerbeaud, ki je predstavil skuše in konjak češnje, kupil tudi sosednji sedež banke Pesti Magyar Kereskedelmi. Trinadstropna stavba, okrašena s klasicističnimi kipi in korintskimi pilastri, je bila leta 1912 obogatena s četrtim nadstropjem, ki ga je arhitekt Sándor Fellner zasnoval v duhu secesije, modne smeri tistega časa. Danes je Gerbeaud prava meka za gurmane, kjer se razkošna eleganca in klasični okusi združujejo v nebeško harmonijo. Slaščičarna, praznično okrašena z božičnimi okraski, je odlično zatočišče za vse sladkosnede, ki se jim je zaradi vrveža na sejmskem trgu Vörösmarty zavrtelo.

1051 Budimpešta, trg Vörösmarty 7-8.