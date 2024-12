Družinski božič: kulturni program, prilagojen za 5 počitnic v Budimpešti za mlade in stare

Božič je čas družinskih in skupnih doživetij, ko vsak kotiček prestolnice s prazničnim vzdušjem pričakuje tako mlade kot stare. V tej kompilaciji ponujamo pet posebnih kulturnih programov, ki bodo praznični čas zagotovo naredili nepozaben, ne glede na to, ali gre za otroke ali odrasle.

Delavnica Čudežnih Vilinov v Palači Čudežev

Palača čudežev pripravlja posebno kavalkado božičnih programov ob adventnih vikendih in med zimskimi počitnicami. Delavnica čudežnih vilinov odpira svoja vrata obiskovalcem kot čaroben kraj, kjer se Božiček, božično vzdušje in novoletne priprave srečajo z znanostmi, da bi zagotovili nepozabna doživetja tako za mlade kot za stare. Kaj lahko pričakujete? Vsako uro za čarobno sneženje, izzive snežne kepe, spretnostne igre, gradnjo Arktike in pogum! Medtem lahko preizkusite vse Csopine interaktivne igre in se udeležite razburljivih znanstvenih predavanj, ne zamudite!

Božični čudežni šov // Fővárosi Nagycirkusz (večkrat)

Nova božična predstava Cirkusa prestolnice govori o čisti magiji, ki živi v naših srcih, kjer sneg leti nad odrom, zrak je napolnjen z zvokom violine in palica se spremeni v čarobno palico, da iz vsega naredi čudež. Takrat pridejo čudovite figure cirkusa: vitki in mišičasti umetniki v zraku, na tleh in drug na drugem, najboljši madžarski hitro oblačilni par, mladi čarovnik Kenneth Huesca, ventrilokvist svetovne zvezde, pasja atrakcija bratov Saabel, ki letijo v zasnežene puščave, in dve kitajski skupini, neverjetni produkciji Jining Girls in KungFu Boys, ki ju v Evropi še ni bilo.

1146 Budimpešta, bulvar živalskega vrta 12/a

Čudež, ki čaka Betlehem //MÜPA (22., 23., 27., 28. december 2024)

Jaslice Čudežnega čakanja Madžarskega državnega ljudskega ansambla so včasih klovnovske, včasih dušeče in segajo v noč Jezusovega rojstva v dvorani čudovite MÜPE. Glasbeno božično čudežno deželo lahko doživite 22., 23., 27. in 28. decembra, spektakularna predstava tako za mlade kot za stare bo zagotovo popestrila praznično obdobje. Vzdušje veselega praznika se v čudovito okolje prikliče s črpanjem iz iger, krščanskih tradicij, pravljic iz ljudskih tradicij in ni skrivnost, da včasih pleše snežak, snežna vila ali táltos paripa!

1095 Budimpešta, Komor Marcell utca 1.

Snežna kraljica //Gledališče Turay Ida (26. december 2024)

Predstava gledališča Turay Ida z naslovom Snežna kraljica obljublja, da bo nezgrešljiv družinski program, ki si ga lahko občinstvo 26. decembra ogleda dvakrat. Odrska priredba, zvesta izvirni Andersenovi pravljici, popelje gledalce v pravo zimsko pravljično kraljestvo, ki lahko skupaj z glavno junakinjo Gerdo odkrijejo skrivnosti sijoče ledene palače. Očarljiva zgodba se odvija v zasneženem svetu, kjer moč prijateljstva in ljubezni premaga vse. Predstavo, ki je impresivna tako za mlade kot za stare, je režiral Péter Győri, zložil pa je tudi njeno glasbo, medtem ko lahko v vlogi Snežne kraljice vidimo Tímea Vanya.

1089 Budimpešta, Kálvária tér 6.

Hrestač na ledu // Vasas Jégcentrum (28. – 30. december 2024)

Med 28. in 30. decembrom smo lahko večkrat priča nenavadnemu božičnemu čudežu, saj svetovno znani balet Hrestač zaživi v okviru čarobne ledene gledališke produkcije. Po desetletju se program “Hrestač na ledu” vrača na Madžarsko s sodelovanjem Szilvie Péter Szabó, ki ga tokrat gosti Vasas Ice Center. Popoln zimski pravljični svet za družinski program vzbuja vzdušje starih božičev, ki zagotavljajo nepozabno zabavo tako za mlade kot za stare. Ne zamudite te senzacionalne ledene revije, ki vas bo zagotovo odtrgala s prazničnega veveričjega kolesa za dve 45-minutni dejanji.

1046 Budimpešta, Homoktövis utca 1.