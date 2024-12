11 očarljivih vasi medenjakov po vsej državi, ki bodo posladkale praznično pričakovanje

V najbolj pričakovanem obdobju leta se letos poleg prazničnih luči in božičnega okrasja gradijo tudi mesta in vasi, oblita z zmrzaljo in medenjaki. Naj vas vse preseneti!

Vas medenjakov s tisočerimi obrazi, Sződliget (1.–31. december 2024)

Ljubitelji vasi medenjakov so se pravljični stvaritvi Donavskega okljuka, Vasi medenjakov Sződligeti, nazadnje lahko čudili leta 2022. Razstava bo letos potekala v okviru sodelovanja, ki presega vsako domišljijo, ugledna javnost pa si jo bo lahko ogledala med 1. in 31. decembrom. Letos se ena najljubših počitniških atrakcij mesta imenuje Vas medenjakov Ezerarcú, nenavadna razstava pa poleg dišečih medenjakov predstavlja tudi zgodovino Sződligeta. Znamenitost, ki si jo je mogoče brezplačno ogledati, tokrat ne bo le spektakularna, ampak tudi nostalgična in navdihujoča.

2133 Sződliget, Bocskai utca 33.

Vas medenjakov v Geresdlaku

Majhna baranjska vasica Geresdlak postane cilj obiskovalcev in romarjev pred prazničnim časom in ne po naključju. Vas medičarjev, ki si jo lahko ogledate po predhodni prijavi, bo tudi letos navdušila obiskovalce, ki se lahko v praznične dni uglasijo z občudovanjem skrbno okrašenih, dišečih hišk iz medenjakov, ki jih pečejo domačini. Po resnično impresivnem božičnem spektaklu, ki je tako rekoč že tradicionalen in se odpre vsako leto, ne zamudite drugih Geresdlakovih odličnih razstav, državne razstave šal in šivank ter razstave lutk!

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21.

Monori Fairytale Gingerbread Town (1.-19. december 2024)

V adventnem času se vsekakor splača obiskati Monor, kjer med neštetimi prazničnimi programi najdete Pravljično medičarsko mesto Monor, ki ga gradijo že četrtič. Sladko-medeni razstavi se je vredno približati s trga Szent István, kjer od 22. novembra adventna razstava vsem približa duh božiča. Razstavo medenjakov, ki se odpre prvo adventno nedeljo, gosti galerija v nadstropju Kulturnega in civilnega središča Vigadó. Poleg medenjakovega mesta, ki si ga lahko ogledate do 19. decembra, bo za praznično razpoloženje poskrbela tudi božična fotografska razstava.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.

Gingerbread City, Siófok (29. november – 19. december 2024)

V Kulturnem centru Kálmán Imre v Siófoku bo letos že osmič razstavljeno Medenjakovo mesto Siófok. Srce vzbujajoča razstava, ki se odpre 29. novembra in si jo lahko ogledate do 19. decembra, po tradiciji iz preteklih let predstavlja znamenitosti mesta, pečene kot medenjaki. Med ikoničnimi zgradbami bodo cerkev Gospe od Sarlósa v Siófoku, pomol in marina, vodni stolp, narobe obrnjena hiša ter jaslice in mestno drevo. Tudi tokrat bodo končana dela prodana na dražbi, izkupiček pa bo namenjen podpori okrevanja 2-letne Laure.

8600 Siófok, Fő tér 2.

Mézes Hárskút (od 8. decembra 2024)

Pobuda z imenom Mézes Hárskút letos praznuje okroglo jubilejno obletnico. Praznična prireditev, ki bo potekala že desetič, bo svoja vrata obiskovalcem odprla drugi adventni vikend, 8. decembra, ob 17. uri. Na razstavi medenjakov v mestni knjižnici in občinskem gledališču Hárskút zainteresirane, tako kot prejšnja leta, čaka čarobno doživetje. Z lepo okrašenimi in snežno belimi matiranimi hišami, ki se kopajo v razpoloženjski razsvetljavi, se lahko ponovno čudite pravljičnemu naselju Bakony, obdanem z gozdovi.

8442 Hárskút, Rákóczi utca 16.

Zsámbék Gingerbread Town (od 30. novembra 2024)

30. novembra se bodo medenjaki iz naselja, izdelani in okrašeni z veliko pozornostjo in natančnostjo, znova preselili za stekleno steno sprejemne stavbe tržnice, ki se nahaja pod Akadémia utca 3. v Zsámbéku. Razstava, ki si jo lahko ogledate vse do januarja in je osvetljena z razpoloženjskimi lučkami, bo v skladu s tradicijo preteklih let odprta podnevi in ponoči, zato se jo vsekakor splača obiskati na prazničnem sprehodu, da se vživite v razpoloženje!

2072 Zsámbék, Akadémia u. 3.

Gingerbread Village, Mogyoród (7.–21. december 2024)

Drugi adventni vikend vas medenjakov v Mogyoródu odpre svoja vrata obiskovalcem v hiši Kamarás Klastrom. V skladu s tradicijo preteklih let bo letos poleg medičarske vasi na ogled tudi mini božična vas. Sladko-medena in praznična razstava v vseh podrobnostih bo obiskovalce pričakala 7. in 14. decembra popoldne ter 21. decembra dopoldne. Ostale dni je za ogled obvezna predhodna prijava na 030/954-3877.

2146 Mogyoród, Dózsa György út 32.

„Naša sladka vasica”, Csömör (1.-30. december 2024)

Zgodba „Our Sweet Little Village” se je pred leti začela s hišico iz medenjakov, ki so jo podarili kot božično darilo. Razstavo, ki se bo v Csömöru odprla 1. decembra, bo tudi tokrat gostila velika dvorana Csömör Tót Hagyományaink Hása, kjer ob vrčku toplega čaja so se lahko zatopili v pogled na pravljične hišice. Poleg vasi iz medenjakov je v božične okraske odeta tudi dvorišče podeželske hiše, prav tako čista soba. Razstava pričakuje obiskovalce od četrtka do nedelje od 1. decembra in med praznikoma od 20.00. Razstava je zaprta med 24. in 26. decembrom ter 31. decembra.

2141 Csömör, Gorkij fasor 11.

Razstava medenjakov, Ercsi (1.–22. december 2024)

1. in 22. decembra bo vredno obiskati tudi Ercsi v okraju Fejér, kjer bo v Kulturnem centru in knjižnici Eötvös József ponovno zaživela praznična razstava medenjakov. Med medenjaki, okrašenimi z dušo in srcem ter s posebno skrbnostjo, boste tudi letos našli novosti, novogradnje in predvsem ljubke praznične detajle.

2451 Ercsi, Szent István út 12-14.

Gingerbread Village, Lengyel (od 14. decembra 2024)

14. decembra, po božičnem koncertu v organizaciji nemške narodne samouprave, bo svoja vrata letos odprla vas medičarjev v naselju Lengyel v županiji Tolna. Atrakcijo, ki je vsako leto zelo obiskana, si lahko ogledate po dogovoru.

7184 Lengyel, Petőfi u. 34.

Razstava medenjakov, Gyál (od 30. novembra 2024)

Od 30. novembra ste vsi, ki bi radi občudovali razstavo mestnih hišic iz medenjakov, dobrodošli v stavbi Doma skupnosti Jánosa Aranyja in mestne knjižnice v Gyáliju. Po razstavi doma pečenih in okrašenih medenjakov se splača pogledati še v programe občinskega doma, kjer vas čaka še obilo drugih prazničnih dogodkov!

2360 Gyál, Kőrösi út 118.