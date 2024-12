Váci Advent vas pričakuje s čudovitim božičnim vzdušjem in šarmom majhnega mesta

Eno najbolj očarljivih majhnih mest v državi, Vác, že od 27. novembra čaka na mestne malčke in gostujoče turiste s čudovitim božičnim vzdušjem.

Programi odra na prostem, postavljenega na baročnem glavnem trgu, oblečeni v okrasne luči, prijetni paviljoni, drsališče in velikansko božično drevo očarajo tako mlade kot stare. Obiskovalci božičnega sejma lahko izbirajo med rokodelskimi portažami in okusijo priljubljene okuse zime in božiča. Tam bodo pečeni kostanji, pite, palačinke, vroče in seveda torta s trobento. Poleg kuhanega vina in vroče čokolade se lahko gurmani ogrejejo s punčem in krampampulijem.

Vsako nedeljo ob 17. uri bo na orjaškem adventnem vencu na glavnem trgu praznično bdenje ob svečah. Zunanji oder oživljajo otroški programi ob vikendih, v poznih popoldnevih pa lahko uživamo v koncertih lahke glasbe, ki sredi srkanja kuhanega vina ganejo tudi odrasle.

Adventni mali vlak je tudi letos na poti, kjer lahko občudujete mestne stavbe, oblečene v adventne okrasne luči, okrašen glavni trg, prenovljeno katedralo in čarobni Donavski Corzo iz resnično posebne perspektive!

Poleg tega vas razburljive razstave in zanimivosti zvabijo v mestece na Donavi. Na razstavnem prostoru Memento Mori Muzeja Tragorja Ignáca lahko na primer spoznamo zgodovino svetovno znanih mumij Vác, ki so jih letos odkrili pred 30 leti. Tu stoji četrta največja katedrala v državi, ki bo po večletni obnovi to jesen ponovno sprejela svoje obiskovalce. Zainteresiranim so bila odprta tudi vrata Škofovske palače, letos pa si je Cerkveno umetniško zbirko mogoče ogledati tudi v lepo prenovljeni palači Nagyprésposti na glavnem trgu. Zanimiva razstava vas čaka v patinirani Pannóniji Ház, ki se nahaja na drugem koncu baročnega glavnega trga: na razstavi karikatur Ferenca Sajdika bo predstavljenih več kot 150 karikatur.

Več info: visitvac.hu