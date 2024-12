15 odličnih krajev za sprostitev ob koncu jeseni v Donavskem ovinku

V regiji Danube Bend se vrstijo prijetna mesta, dih jemajoče panoramske točke, divje pohodniške poti in odlični gastronomski kraji. Če bi radi za nekaj dni pustili obilje mesta, potem izbirajte med njimi po svojih željah!

Szentendre

Pravega favorita bi težko izbrali med številnimi očarljivimi naselji na Donavskem ovinku, saj če se odpravimo na pot, lahko izbiramo med zakladi vedno lepših škatel za nakit od Budimpešte do Esztergoma. Kljub temu, če nas bo veter romantike odpihnil, bo skoraj zagotovo odpihnil vse do Szentendreja, saj bodo ozke, vijugaste tlakovane ulice mesta in slikovita promenada Dunakorzója vse pometle z nog.

Vendar pa naselje, znano tudi kot ena od vrat Donavskega ovinka, ne slovi le po svojem nepopustljivem vzdušju, rokokojskih in baročnih stavbah, ki spominjajo na preteklost, ampak tudi po bogati kulturni dediščini, zato vas, ko se odpravite tja, množica razstavnih prostorov pod Muzejskim centrom Ferenczy vabi na razburljivo likovno avanturo. Toda mesta ne moremo zapustiti brez retro občutka življenja, ki ga zagotavlja Retro Design Center, pa tudi prazničnega vzdušja, ki ga vzbuja božična razstava.

Vác

Ko zapustimo Szentendré, je vredno vzeti naše kolo s seboj v Vác, saj mesto prečka ena najbolj spektakularnih kolesarskih poti pri nas. In če skočimo s sedla in se poslovimo od ceste ob Donavi, potem baročni glavni trg naselja, grad Vác, škofovska palača, Slavolok zmage, jezero Ligeti, Hétkápolna in razstave muzeja Ignác Tragor razkrivajo očarljiv obraz Váca.

Višegrád & Zebegény

Medtem nas v Višegradu duhovi srednjega veka čakajo znotraj več sto let starega obzidja Citadele in kraljeve palače Višegrad. Toda tudi po odhodu iz časovne kapsule nam Donavski ovinek še vedno pripravlja kar nekaj prijetnih presenečenj, saj nas lahko v Zebegényju pravljične ulice, okrašene s hišami Sončnic, panorama razgledišča Károly Kós in zbirka spominskega muzeja István Szőnyi pometejo z nog.

Esztergom

In sploh nismo omenili glavnega mesta Donavskega zavoja, Esztergoma, ki je zgodovinsko in kulturno oporišče regije, vključno z baziliko Esztergom, gradom in grajskim muzejem Esztergom, muzejem Balassa Bálint in muzejem Donave.

Če bi lahko v pohodniških čevljih raziskovali tudi čudovito pokrajino Donavskega ovinka

Slap doline Anna, Szentendre

V soseski Szentendre lahko najdemo brzice potoka Bükkös, ki lahko poskrbijo za nepozabno doživetje tako za mlade kot za stare. Slap, do katerega se pride z lahkotnim sprehodom, kaže svoj polni sijaj predvsem po deževju in spomladi, vendar to ne sme nikogar odvrniti od lahkega gozdnega sprehoda okoli njega v katerem koli letnem času. In če gremo tja, lahko do naših ciljev dodamo slap Dömörkapu in grapo Vasas.

Dolina Abátkúti, Visegrád

Številni balvani, brodovi in rjovenje, prekriti z mahom, so posejani po poti doline Apátkúti, ki se je mnogim od nas zapisala v spomin kot ena najlepših sotesknih dolin Višegrajskega gorovja. V dolini potoka, ki je ponekod ozka, ponekod pa se razširi, najdete slapove, jezera in gozdna igrišča, medtem ko se lahko odpravite na pustolovščine v kraju, kjer živijo vile, in se pomaknete naprej tik ob potoku, obdani s skalnimi stenami.

Vaskapu-skil, Pilisszántó

Prevladujoč spomin na nekdanjo toplovodno jamo je skala Vaskapu, katere 15 metrov širok in 8 metrov visok obok z največjo odprtino med mogočnimi, erozijsko oblikovanimi loki. Do osupljive apnenčaste formacije lahko pridemo od Pilisszántója proti Klastromu. Naše potovanje vodi mimo ruševin cistercijanske cerkve in samostana, izvira Klastrom, dokler ne pridemo do skale Vaskapu in njene dih jemajoče panorame na strmih vratih.

Gora Látó, Vác

Če bi lahko s ptičje perspektive občudovali slikovite ulice Váca, bi se morali povzpeti na skalnat greben Látó-hegy. Stoji na 534 metrov visoki gori in si lahko ogledate gorske vrhove, ki krasijo gore Buda in Visegrád, ter Donavski ovinek. Čudovit razgled s Kosda, ki se začne pri zelenem znaku, lahko zberete med 10 kilometrov dolgo krožno turo.

Vilinska vrata, Esztergom

V skrajni zahodni polovici severnega dela Pilisa lahko od daleč opazimo skalni obok jame Strázsa, saj nam s svojimi dimenzijami in lepoto takoj pride na pogled. Njeno preddverje so Vilinska vrata, katerih ime ni naključje, saj lahko ob pogledu na vhod v jamo, ki je nastala na višini 290 metrov, pogledate v nebo skozi okna, obdana z nazobčanimi kamnitimi mostovi. Zaradi svoje edinstvene flore in jam je še vedno nedotaknjen kraj eno od zelo zavarovanih območij, vendar je zaprt prehod mogoče obiskati le z dovoljenjem Direktorata narodnega parka Donava-Ipoli.

Passata, Szentendre

Mestno središče Szentendre ne bi bilo popolno brez nebeških neapeljskih pic, ki jih ekipa Passata že 2 leti peče iz dneva v dan v veselje mnogih. Italijansko poslastico pripravljajo s srcem in dušo, z resnično strastjo, katere recept se nenehno izpopolnjuje, za vzvišene okuse pa poskrbijo kakovostne sestavine. Njihova ustvarjalnost se dvigne od margherite do najboljših gurmanskih pic.

2000 Szentendre, Alkotmány u. 2.

Farm Burger, Vác

Vpadljivo in dušo privlačno različico obrtniških hamburgerjev prinaša v Donavski ovinek Farm Burger v Vácu, in to nikakor. Ker industrijo jemljejo resno v burger jointu in izdelujejo hamburgerje s tako predanostjo, da nekatere sestavine proizvajajo celo na svojem vrtu. A to jih ne veže na kepo, saj v kuhinji letijo vse do ameriške celine ali celo do Italije in nas vabijo na kulinarično potovanje. In če nameravamo pasti v sladki kriminal, nam bodo pri tem pomagale njihove domače torte.

2600 Vác, Március 15. tér 21.

Piac42, Esztergom

Zjutraj, opoldne zvečer, je bistro Piac42 lahko naš zvesti spremljevalec v penjenju gastronomskih užitkov, kjer od 8. ure zjutraj klasični zajtrki, opoldne domači okusi tedenske spreminjajoče se ponudbe, zvečer pa nas njihova nenehno prenovljena ponudba vina in koktajlov pomete z nog. Čeprav obstaja nekaj, kar je konstantno, saj njihov meni à la carte ne more zamuditi 42 Burgerja, v katerega se je težko vključiti. Ključ do kakovosti hrane so sveže sestavine z vrta lastnega proizvajalca.

2500 Esztergom, Simor János u. 26.

Slaščičarna Sakura, Nagymaros

Nagymarosov najslajši zaklad je Sakura, katere sanjač je pravi lokalni domoljub Nóra Balogh. Ampak, seveda, Nóri ni samo ljubiteljica mesta, saj je že od malih nog skrivala kuharske knjige, njena strast do slaščic pa od takrat ni popustila. Zahvaljujoč temu lahko sedaj posedimo v Sakuri, kjer se lahko tako modernejše kot tradicionalne torte prilegajo ena poleg druge, zato lahko poleg mono sladic, mousse čudežev, veganskih slaščic najdemo tudi Dobosovo torto in njene spremljevalce na pultu. In nebeško ponudbo še dodatno bogati množica sezonskih novosti.

2626 Nagymaros, Magyar u. 11.

Kavarna Zengélő, Verőce

Če bi razmišljali, kje začeti dan, potem lahko mirno rečemo, da je kavarna Zsengélő lahko zanesljiva točka za dolga, počasna jutra. Ob peči keramičarke Géze Gorke si lahko privoščite posebno kavo, sveže pripravljene kakavove polže ali celo klasične jedi za zajtrk, poleti pa se lahko prepustite gastronomskim užitkom na njihovi prijetni terasi. In družba peči ni naključje, saj je bila nekdanja keramična delavnica preurejena v kavarno, zato ne preseneča, da ob njej najdemo tudi Keramični muzej Géze Gorke.

2621 Verőce, Szamos u. 22.