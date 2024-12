Zimski gastro vodič: 6 krajev v Budimpešti, kjer vas čakajo dobrote, ki ogrevajo dušo

Ker temperatura pada, si vedno več ljudi želi ogrevanja, okusne hrane in pijače. V našem zimskem gastronomskem vodniku smo zbrali lokacije in dobrote, ki ogrevajo ne le telo, ampak tudi dušo.

Nebeška torta s trobento: Valiant Trobenta

Poleg slaščičarne Édes Mackó Kürtőskalács v živalskem vrtu se Vitéz Kürtős nahaja tudi na treh najlepših božičnih sejmih v središču mesta, zato lahko njihove tradicionalne dobrote, pečene na oglju, najdete tudi na trgu Vörösmarty, baziliki in parku Mestne hiše. Kaj morate vedeti: v parku Mestne hiše so vse njihove trobentaške torte veganske, medtem ko v Vitéz Kürtősu na trgu pred baziliko vsak torek in sredo pripravljajo trobentaške torte brez glutena, mleka in jajc. Polnjene testeninske torte s trobento lahko najdete tudi tukaj, poleg običajnih klasičnih okusov pa na ostalih lokacijah prevladujejo zimski okusi, kot so malina, pistacija, pražen lešnik in čokoladna kapljica!

Tradicionalni zimski okusi: SIMALIBA Belvárosi Csárda

Tradicionalni okusi SIMALIBE, še vedno nove, sveže in hrustljave gostilne v središču mesta, ogrejejo telo in dušo. Gostilna na ulici Piarista ni brez prazničnih jedi ob zimskih delavnikih, pa naj bo to zelje, napolnjeno s pečico, jelenova enolončnica iz rdečega vina, okrašena s svežimi borovnicami, ali goveja juha na pari. Restavracija, vredna svojega imena, ponuja nebeške jedi iz gosi ne samo na dan svetega Martina, ampak tudi skozi vse leto, tako da lahko na zimski dan uživate v odličnih jedeh iz gosi na enak način. Za spremljavo ne pozabite na palačinke, ki jih ponudimo z marelično marmelado in kajszikompotom, ki jih sami pripravite!

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Čudovita čajanka: Paris Passage Café & Restaurant

Če želite narediti december res poseben, potem je prefinjen popoldanski čaj v kavarni in restavraciji Párisi Passage lahko popolna izbira. V fascinantnem okolju je poskrbljeno za vse, da lahko ob skodelici čaja uživate v nepozabnih trenutkih, medtem ko lahko vsak dan med 14. in 17. uro izbirate med razkošno izbiro sladic. Poleg tega za prijetno sprostitev poskrbijo snežne žemljice, ingverjev pussedli, piškoti in slani prigrizki ter praznične melodije. Za še bolj nepozabno popoldne bi lahko prosili tudi za gretje božičnih napitkov ali šampanjca z dobrotami. Še več, to izkušnjo lahko kupite tudi v obliki darilnega bona!

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Pijače za segrevanje duše: trgovina in kavarna Füge

Prijazna trgovina in kavarna Füge se skrivata v objemu dreves Gellért Hilla, kjer naredita vse, da združita dobrote lokalnih proizvajalcev in izkušnjo kakovostnih kav. Trgovina ponuja sveže ročne izdelke, domače marmelade, sire in druge dobrote, kavarna pa ponuja kavne specialitete z zimskim in božičnim okusom ter sveže torte. Intimno vzdušje kraja se odlično ujema z okoljem hriba Gellért, njihove specialitete za pijačo, ki ogrevajo dušo, pa vas ogrejejo tudi med ledenim zimskim sprehodom.

1016 Budimpešta, Szirtes út 19.

Okusi božiča: La Téne pop-up

29. novembra je La Téne’s Christmas pop up odprl svoja vrata na Bartók Béla út 35, tako da lahko svoje ljubljene izdelke kupite v Budimpešti v adventnem času in celo do marca. Prinesli vam bodo najbolj priljubljeno pecivo in sladice La Téne, od januarja boste lahko pri nas pobirali torte, na voljo pa bo celo božanska kava, zahvaljujoč novim in starim barističnim kolegom. Drugi razlog za veselje je, da se bo tudi La Téne nahajal na strani Pešta, natančneje v delu À la Maison, kamor bodo v adventnem času prispeli s sladicami, pecivom in žemljicami. Ne zamudite številnih prazničnih dobrot!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Vzdušje Hütte: restavracija in gostilna Kis Tirol

Družinam prijazna restavracija XVI. okrožja vas pričakuje z edinstvenim alpskim vzdušjem in pristnimi jedmi skozi vse leto. Restavracija in gostilna Kis Tirol, ki deluje kot družinsko podjetje, dolguje prijetno vzdušje dejstvu, da so lastniki obsedeni s smučanjem, zato značilne slogovne značilnosti Alp odmevajo tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Poleg domačih okusov so specialitete kuhinje tudi na bavarskih linijah in škoda bi bilo zamuditi tradicionalno izdelane parne cmoke, ki so na voljo vse leto!

1161 Budimpešta, Batthyány utca 74.