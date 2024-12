Svečani bulvar s sladicami: 5 odličnih krajev za uživanje v slastnih božičnih tortah

Na prazničnem bulvarju s sladicami v prestolnici bodo z obema rokama merili božične dobrote, praznik, zaprt v tortah, in pecivo, ki se drobi od nadeva. Pokažemo vam naše najljubše!

VAJ Sas

Ko se bližajo prazniki, se je izbor tort VAJ razširil z veličastnimi zimskimi okusi! Poleg klasične čokoladno-lešnikove, tiramisu in pistacijsko-limonine torte bi lahko zahtevali tudi praznične okuse, kot so kostanjevo-češnjevo, makovo-ribezovo, bananino-mlečno čokoladno-pomarančno in korenčkovo torto-mandarinsko parjenje. Še več, v prazničnem času bo kremasto mehka baskovska sirova torta in jagodna sirova torta na voljo tudi kot cele torte, ki jih lahko prednaročite na spletni strani VAJ in preko Sweet Towna. Če pa najprej poskusite enega od njih, jih lahko dosežete kot monodesert v vsakem VAJ. Da ne boste zamudili drugih božičnih akcij VAJ, sledite njihovim družabnim kanalom!

1051 Budimpešta, József Attila utca 18.

Macesz Bistro

Skoraj si ne moremo predstavljati popolnejše sladice od ene od klasik judovske kuhinje, flódni. Na srečo nam v bistroju Macesz, ki je našel dom v osrčju mestnega jedra, ni treba brez te sladice, ki simbolizira obilje in bogastvo za minuto, ki sladke kot trajno postavko na meniju razveseljuje tudi izven prazničnega obdobja. V flódnih, ki jih ponuja Macesz, se po tradicionalnem receptu vrstijo plasti maka, oreha, jabolka in slive, ločene z mehkim testom, pravljično postrežena sladica pa je okronana s pridihom sladkorja v prahu in lahke jabolčne pene.

1072 Budimpešta, Dob utca 26.

Slaščičarna Nándori

Ob prazniku slaščičarna Nándori na ulici Ráday navaja največje sladice, brez katerih praznik ne bi bil praznik. Poleg tradicionalnih okusov oreha in maka lahko zahtevate tudi svoje najljubše božične torte z, na primer, slivovo marmelado in kostanjevo-karamelnim nadevom, še več, kot bagel venec. Poleg ljubiteljev žemljic pa seveda lahko tudi ljubitelji krem, rezin tort, snežnega drobnjaka, pit, francoskih sladic in flódnikov tukaj najdejo popolno praznično torto, da ne omenjamo zerbója, ki je narejen iz suhih marelic po novem receptu.

1092 Budimpešta, Ráday utca 53.

Cioccolatte Sladoledarna

Panettone, nezgrešljiva torta italijanskih božičev, zavzema osrednje mesto v Cioccolatteju, obrtniškem italijanskem sladoledarnem salonu v Újlipótvárosu, ki že osem let uživa neprekinjeno priljubljenost. Poslastica, ki jo opisujejo kot enega najboljših panettonov v državi, je pripravljena z veliko spretnostjo in pozornostjo, pa tudi s kislim testom. Po originalnem receptu lahko torto, ki je narejena v treh dneh, okusite v sedmih različnih okusih, med drugim v limoncellu, pistaciji, proseccu, lešnikovi čokoladi, torej gianduii, veganski in brezglutenski poleg klasične različice.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 7.

Muci

Muci je pristal na Margitinem bulvarju, ki je bil v drugem razcvetu, kot sladka, osvežilna piščal. Najnovejši rešitelj soseske, ki vsak dan kaže mlajši obraz, pritegne pozornost z slastnimi piškoti in peklensko okusnimi kavnimi specialitetami obrtniške pražarne Warda. Praznično uglasitev je vredno začeti z njimi s skodelico božične latte in šele nato pogledati božično ponudbo, med katero boste našli žemljice, snežne piščance, košare z orehi in celo mini piškote Muci. Ni problem, če ne morete izbrati, saj bi lahko zahtevali vse, ki so zaklenjeni v lepih božičnih darilnih škatlah!

1027 Budimpešta, Margit körút 22.