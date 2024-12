5+1 čudovitih slaščičarn v Budimpešti in okolici, kjer čakajo brezplačne torte

Skodelica kave in rezina torte – bi morala biti brezplačna ali tradicionalna – poleg dobrega pogovora z našimi prijatelji ali ljubljenimi, je enakovredna majhnim počitnicam. Če ste za takšno priložnost iskali slaščičarno, kjer lahko vsakdo izbere pravo poslastico, vam priporočamo naslednje slaščičarne in sladičarske bare!

Hearty Vegan Cakes

IX. Hearty Vegan Cakes, ki se začnejo z ulice Páva v okrožju, državljanom prestolnice ne morejo biti neznane od pomladi 2021. Majhna trgovina je hitro postala priljubljena mnogim, leta 2023 pa se je preselila na novo, večjo lokacijo na ulici Veres Pálné. Čeprav se je velikost veganske sladice bar spremenila, prvotna ideja ni, da lahko naredite sladice, ki zalivajo usta, brez mleka, jajc, masla in več kot enkrat pšenične moke. V njihovi ponudbi boste našli rezine torte kot tudi znamenito izraelsko torto, fižol, v katerem lahko uživate s srkanjem odlične kave in čaja.

1054 Budimpešta, Veres Pálné u. 40.

NaTuri Café & Deli

NaTuri Café & Deli, ki se nahaja na Csarnok tér, skrit v senci tržnice Fővám tér, je komaj boljša izbira, če želite vse-lahko-jeste sladkarije, torte in skodelico posebne kave. Majhen števec slaščičarne je obložen z dobrotami brez glutena, sladkorja, mlečnih izdelkov, jajc in konzervansov, skupaj s katerimi lahko zaprosite tudi za skodelico kave, matcha in čudežni kakav, ki prežene zimsko sivo. V slaščičarni, ki deluje tudi kot poslastica, lahko izbirate tudi med sestavinami, ki pozlatijo vsakdanje življenje.

1093 Budimpešta, Csarnok tér 6.

Slaščičarski studio Béládi

Béládi Cukrász Stúdió, ustvarjen iz osebnih razlogov, je jeseni 2024 našel dom v Budimpešti XI. v okrožju. Ildikó Béládi, sanjač kraja, goste navduši z bleščečimi in hkrati brezplačnimi pesmimi o tortah, veganskimi tortami in francoskimi sladicami. Čeprav se slaščičarski studio uporablja predvsem za sprejem naročenih tort in peciva, je zahvaljujoč oblikovanju kraja vedno prostor za tiste, ki bi radi napolnili skodelico kave in rezino brezplačne torte, monodeserta ali ugriz makarona.

1116 Budimpešta, Barázda u. 5/H

Zabrakadabra

Z zdravo slaščičarno v Zabrakadabri, ki ima več lokacij v Budimpešti in zunaj nje, lahko svoje sladke solne kose pomirite z lokalno izdelanimi brezglutenskimi, laktoznimi in sladkornimi tortami ter paleo in veganskimi tortami. V ponudbi slaščičarske delavnice, ki je nastala pod okriljem uravnotežene in zdrave prehrane, lahko med dobrotami po svojih željah izbirajo ne le zavestni prigrizki, temveč tudi tisti z intoleranco na hrano, pa naj gre za božične žemljice, paleo Esterházy torte ali veganske gosje noge.

Več lokacij v Budimpešti

Major Slaščičarna

Minilo je 15 let, odkar je Major Confectionery na ulici Maros na široko odprl svoja vrata za sladkosnede goste. Poleg tradicionalnih sladic slaščičarne, bodo veliko sladkarij našli tudi tisti, ki si želijo brezplačnih dobrot, pa naj gre za paleo, sladice brez glutena ali mlečnih izdelkov. Na njihovi spletni strani, na primer, ne morete samo brskati po ponudbi, ampak lahko na podlagi navedenih informacij celo vnaprej izberete, katera je za vas najprimernejša brezplačna torta, v katero se lahko za kratek čas potopite.

1122 Budimpešta, Maros utca 14.

+1 ÉdesMentes slaščica, Vecsés

Če imate čas, ali če ste bili v bližini Vecsésa in ste začutili neustavljivo željo po okusu torte brez rezin, ne pojdite daleč, saj vas čaka slaščičarna ÉdesMentes! Restavracija s sladicami, odprta vsak dan razen ponedeljka, je brez glutena, sladkorja in mlečnih izdelkov, veganska in paleo, IR-prijazne torte, sladoledi pa pričarajo nebeške trenutke. Poleg paleo peciva in rezin torte in torte je na primer mogoče naročiti tudi cele torte.

2220 Vecsés, Fő út 195.