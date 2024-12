Okusi in humor Andrásovega dneva v Székelyföldu čakajo v Etnografskem muzeju v Budimpešti

Etnografski muzej bo 30. novembra 2024 v Budimpešto prinesel vse okuse vzdušja Andrásovih dni v Székelyföldu. Glasba, ples, obrti bodo potekale na dogodku, povezanem z razstavo Székelyek – Heritage Patterns, gostje pa lahko naročijo jedi Székely v restavraciji Etno Bistro.

Poleg ljubezenskih vedeževalskih urokov je Andrejev dan tudi datum začetka zakola prašičev. Na interaktivni, igrivi gastronomski pustolovščini, ki se odvija na razstavi Székelyek – Heritage Patterns c., lahko obiskovalci poleg tradicije zakola prašičev spoznajo še Székelyjevo hrano in pijačo, ter ugotovijo, kaj so pityókásov kruh, kokojzapálinka, lása, češka globoko ocvrta ali vinska voda.

Skozi lončarstvo se lahko otroci naučijo tehnike tiskarskega stroja in izdelujejo podstavke iz gline z lastnimi rokami z uporabo vzorcev iz ploščic peči Székelyföld.

Programi Andrejevega dne na razstavi Székelys //Etnografski muzej (30. november 2024)

V razstavnem prostoru se lahko podate na gastronomsko pustolovščino s kulturno zgodovinarko Noémi Saly in družino Gáll iz Csíkmadarasa v Székelyföldu, etnografinja Erika Vass pripoveduje o običajih Andrásovega dne, za humor Székelyja skrbi Produkcijski urad Szomszédnén.

Zsolt Gyarmati predstavlja dih jemajočo, spektakularno razstavo Székelyek – Heritage Patterns. Voden ogled zgodovinarja in kustosa iz Csíkszerede se osredotoča na vprašanja identitete Székely, načine preživljanja, materialno kulturo, dediščino majhnih mest, gastronomijo in potrošnjo, običaje in tradicije oblačenja, verovanja in religioznosti.

Na dogodku lahko spoznamo tudi življenje družine Gáll iz Csíkmadarasa, ki ga prežema spoštovanje narave in tradicije. Že dve desetletji se ukvarjajo s kmetijstvom in gostinstvom v zgodovinskem mlinu. Levente je primarni proizvajalec in strokovnjak za turizem, Tímea pa je zavzet zagovornik tradicionalne kuhinje Székely. Kulinarične dobrote, pričarane iz babičinega ročno napisanega zvezka umazanije, javnosti predstavi v svoji nadvse uspešni knjigi Kölcsönkért kovász, o kateri lahko zdaj podrobno spoznamo na ta dan, ki oživlja ljudske običaje, ki dajejo življenje zimskim radostim.

Več podrobnosti: neprajz.hu