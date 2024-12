Gospod v majhnem mestu: Študentska leta Attile Józsefa v Makónu

Medtem ko smo že večkrat brali o otroštvu Atile Józsefa, intenzivnih ljubezenskih aferah in tragični smrti, se o njegovem kratkem, a toliko bolj pomenljivem obdobju v Makóju sliši malo, kljub temu, da je imel pomembno vlogo v zasebnem življenju in delu naselja, ki ga je imenoval Konstantinopel na Marosu. Danes se spominjamo pesnika, ki je umrl pred 87 leti.

Pri 14 letih sta njegova sestra in mož poslala Attilo Józsefa v Makó, da bi nadaljeval študij na ugledni gimnaziji v Makóju. Nedaleč od tod so živeli njegovi daljni sorodniki in lahko je računal na njegovo pomoč.

1. oktobra 1920 je vlak mladega Atile zapeljal na postajo Makó iz Budimpešte, od tam pa je s košaro iz trsa, ki je zamenjala kovček, odšel v njegovo bodočo rezidenco, internat Društva javne kulture Délmagyarország. Celo potovanje je zbolel in prve dni, ki jih je preživel v naselju, ga je mučila vročina, zato je začetno domotožje oviralo tudi slabo počutje.

Od izobčenja do razrednega vodstva

Attila se je takrat vpisal v 5. razred osemrazredne gimnazije, a ker je končal štiri meščane, je moral opravljati diferencialni izpit iz latinščine in matematike, začel pa je precej prikrajšano. Zaradi priprav na izpite in posebnih lekcij, ki so jih imeli učitelji, se ni bilo lahko vklopiti, zasmehovali so ga kot geeka in ga izobčili.

Zaradi svojega govornega stila in oblačil v prestolnici, ki so bila tamkajšnjim fantom tuja, je dobil vzdevek Mister, ki ga je spremljal ves čas, ko je bil tukaj, pojavil se je v več njegovih šolskih zvezkih, prijatelji, ki so ga dobili tukaj, pa so ga vedno omenjali kot takega.

Kljub začetnim težavam ga je sčasoma prevzela skupnost in pridobil je več prijateljstev za vse življenje, pri čemer je izpostavil hudomušen humor, hitro duhovitost in srditost njegovih nekdanjih vrstnikov. Spominjali so se ga kot študenta, ki je sodeloval pri vsaki potegavščini in nenehno pisal in recitiral pesmi, ki je dosegel velik akademski uspeh tudi z malo študija.

Po uspehu diferencialnih izpitov je v naslednjem šolskem letu postal prvi v razredu, uspešen je bil tudi v samoizobraževalnem krožku, pričel pa je tudi z organizacijo ustanovitve šolskega časopisa.

Prve ljubezni

Ko je začel ljubiti svoje novo življenje, so ga vse bolj zanimala dekleta, tu se je začelo hrepenenje po ljubezni, ki ga je spremljala vse življenje, tu so bile napisane tudi njegove prve ljubezenske pesmi.

Njegova prva izbira je bila hči ravnateljice internata Márti Gebe, ki je med internati dosegla velik uspeh. Medtem ko mu je veliko ljudi odkrito dvorilo, je Atila poskušal osvojiti Mártijevo srce s pesmimi, ki ji jih je izročil s pomočjo njenih bratov, zdrsnile pod vrata njegove sobe. Kljub čudovitim vrsticam je končno zavrnila njegov pristop, kar je privedlo do pesnikovega prvega poskusa samomora, ko je v svoji internatski sobi vzel 60 zrn aspirina.

Zaradi incidenta so ga vrgli iz internata, zato potem, ko so ga po dveh tednih odpustili iz bolnišnice v Makóju, ni imel kam iti. Takrat se je obrnil na enega od svojih podpornikov, Jánosa Espersita, slavnega odvetnika in pokrovitelja tistega časa, ki ga je odpeljal v svoj dom. Atila je dobil sobo za goste, ki je bila blizu enooke hčerke strica Jánosa, Márie Espersit, Cacino sobo. János Espersit je veliko upal na Atilov talent, zato je mlade med seboj seznanil z naslednjim govorom

Predstavljam svojo punčko. In za vas bodoči Sándorá Petőfi.

Čeprav je deklica prejela več pesmi, Atilinega pristopa ni jemala resno in kmalu zatem je začel s svojo ljubeznijo oblegati bližnje dekle Kato Szilágyi. Zanj je pesmi, napisane na papirnatih palačinkah, več tednov metal čez ograjo.

Makó, duhovno rojstno mesto

Medtem ko so bila leta, ki jih je preživel v Makóju, pomemben mejnik v njegovem osebnem življenju in osebnostnem razvoju, je tu doživel tudi prve poklicne uspehe, potem ko je nadarjenega študenta spomladi 1922 opazila intelektualna elita Makója. Tako je spoznal že omenjenega Jánosa Espersita, čigar stanovanje je bilo eno od središč pisateljev in umetnikov iz Makója in Szegeda.

Skupinska fotografija pred gledališčem Hollósy Kornélia v Makóju 18. septembra 1924 (prva vrsta: Gyula Juhász, Ferenc Móra, Ödön Réti, druga vrsta: János Espersit, Attila József, Lajos Károlyi, Endre Vertán) /Foto: Muzej Attile Józsefa Makóija

Še letos je v Szegedu izšla njegova prva pesniška knjiga Berač lepote, katere predgovor je napisal sam Gyula Juhász, ki ga je spoznal tudi v Makóju. S temi vrsticami je bralca sprožil v Atilovi knjigi:

Ljudje, Madžari, tukaj je pesnik, ki je šel v višave in globine, Attila József, ljubi ga in se postavi na njegovo stran.

Leta, ki jih je preživel v Maku, so se končala leta 1923, ko je zaradi mature odpotoval nazaj v Budimpešto. Z leti se je večkrat vrnil v Mako, čas, ki ga je preživel tukaj, prijatelji, ki jih je tu spoznal in izkušnje, ki jih je tu pridobil, pa so ga spremljali vse do konca življenja.

Naše poročilo na kraju samem o novi razstavi nakita >>