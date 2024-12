5 odličnih zimskih razstav v Budimpešti za december letos

To zimo lahko izbirate med različnimi razstavami v prestolnici. Čakata vas dve brezplačni razstavi, lahko pa se potopite tudi v svet mode ali video umetnosti.

Hommage – Tribute – Razstava Ilone Keserü //Műcsarnok (do 26. januarja 2025)

Oktobra se je v Umetnostni galeriji odprla razstava Ilone Keserü, na kateri je, kot pove že njen naslov, gesta spoštovanja posebej poudarjena. Njegov opus je izjemno bogat tudi s tem, da spominja na pomembne mojstre, sodelavce, teoretike in pesnike za čas trajanja posamezne slike. Hkrati ustvarjalec nenehno razmišlja o lastnem prejšnjem delu, vrača se k motivom, oblikam, barvnim kombinacijam in krogom mišljenja. Poleg velikih slik in portretov razstavni material bogatijo zvočne instalacije in grafični listi.

STILSKO SPOROČILO //Hiša Benedek Virág (do 15. februarja 2025)

Virág Benedek Ház gosti modno fotografsko razstavo Madžarske modne zveze, katere otvoritev bo 28. novembra, ob 6. uri. Na razstavi se 1. okrožje pojavlja kot trdnjava modne fotografije, kjer se zgodovinske tradicije srečujejo s sodobnim, meščanskim življenjem. Obiskovalci si lahko ogledajo širok izbor fotografij, posnetih v okrožju, ki so hkrati časovni odtisi in sporočila o dejavnostih Madžarskega modnega združenja. Poleg slik lahko obiskovalci občudujejo tudi več oblačil in dodatkov s fotografije.

Brez kuverte – Zimske razglednice iz srečnih časov miru //Budov grad (do sredine februarja 2025)

29. novembra se v Csikós udvarju odpre razstava na prostem Brez ovojnice – Zimske razglednice iz srečnih časov miru. Brezplačna razstava vas popelje v čas, ko sta bili pošta in slikovna razglednica danes tako priljubljeni kot spletni prostor in mobilni telefoni. V povezavi z razstavo potekajo tudi nenavadni vodeni ogledi. 6. decembra pisateljica Anna T. Szabó in 14. decembra novinar Endre Sal govorita o razglednicah. Od adventa do Bogojavljenja sprehajalce na dvorišču Csikós čakajo sejem, topli napitki in praznične dobrote, okrasno božično drevo, jaslice.

Bill Viola: Tišina //NEO Contemporary Art Space (do 30. marca 2025)

Nova razstava Trga sodobne umetnosti NEO v Hiši tisočletja obiskovalcem približuje svet meditativnih del. Bill Viola, rojen v Ameriki, ki je umrl letos, je eden najpomembnejših ustvarjalcev video umetnosti in je ustvaril svoj slog s svojo blagovno znamko analogne uporabe fotoaparata brez trikov. Na razstavi si lahko ogledamo tri dela Billa Viole, ki izžarevajo tišino in umirjenost, ki se vrtijo okoli najtežjih trenutkov človekovega življenja. Ogledamo si lahko tudi kratko reportažo o umetniku, narejeno za Louisianski muzej moderne umetnosti. V povezavi z razstavo zainteresirane čakajo razburljivi spremljevalni programi.

Sijaj! – Čas za nakit //Madžarski narodni muzej (do 13. aprila 2025)

To jesen je bila odprta nova občasna razstava Madžarskega narodnega muzeja MNMKK, ki s pomočjo nakita iz preteklih 40.000 let pripoveduje o osebnih človeških zgodbah. Opremljen v dvorani Pulszky v muzeju in se pojavlja v celotni stavbi s pojavnimi vitrinami, Shine! Razstava – Jewelry Time zainteresiranim predstavlja zaklade brez primere. Razstava je namenjena predstavitvi briljantnosti, skozi njo pa raznolikih slojev pomena nakita, ki poleg estetske vrednosti razkrivajo preveč ne le o nosilcu, temveč tudi o skupnosti in širšem družbenem kontekstu.