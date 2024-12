6 vozil v Budimpešti z božičnimi lučkami za praznično razpoloženje

Čarobne božične luči ne odenejo le ulic, ampak tudi posebna vozila Budimpešte v praznična oblačila. Predstavljamo prevozna sredstva v Budimpešti, s katerimi je adventni čas resnično intimen.

Svetlobna elektrika (1. december 2024 – 6. januar 2025)

Tramvaji tudi letos ponujajo največjo izbiro za ljubitelje lahkih vozil. Poleg božičnega UV tramvaja bo med 2. decembrom in 6. januarjem po tirih Budimpešte vozilo še 6 različnih vrst tramvajev, ki bodo vozili po številnih tramvajskih progah prestolnice.

Z magičnim Fényvillamosom se letos pričakuje, da bodo 1, 2, 3, 4 in 6, 17, 19, 23, 47, 49, 51A, srečamo se lahko na tramvajskih linijah 56A, 59, 60 in 69! UV božični tramvaj se bo pojavil po vsem mestu, vozil pa bo tudi po progah, ki jih sicer ne uporabljajo vozila javnega potniškega prometa, kot je vozni red povezovalnih linij 42-50 ali 14-41.

Božičkov sprehod (5.-17. december 2024)

Mikulástroli, ki ga organizirata BKK in BKV, poteka od 5. do 17. decembra in zajema več trolejbusnih prog. V tem času BKK v sodelovanju z Baptistično dobrodelno službo na Božičkovem sprehodu pričakuje škatle za čevlje z darili za otroke s težko usodo. Od 18. decembra do 5. januarja okrašeni trolejbus vozi kot svetlobni voziček, na zunanji strani okrašen s svetlobnimi vrvicami, na linijah 72, 76, 77, 80 in 82.

FényHÉV in Božičkov Hev (6., 8., 15., 22. december 2024)

V pripravah na praznik bo leta 2024 s svetlobnimi vrvicami okrašen poseben, nostalgičen sklop HÉV. Letošnji praznični FényHÉV sestavljajo lokomotiva LVII s tirno številko 83, vagon PXV 579 in motorni vagon MVIII. S posebno sestavo vlakov lahko na progi HÉV H5 potujete tri adventne nedelje: 8., 15. in 22. decembra, po običajnih cenah. Mikulás HÉV se začne štirikrat v petek, 6. decembra.

Božičkov vlak na otroški železnici (6.-8. december 2024)

6. , 7. in 8. decembra bodo Božiček in njegovi pomočniki krampusi ponovno zavzeli otroško železnico in se z otroki popeljali z vlakcem. Najmlajše čaka petje in igre, ki lahko osebno spoznajo Božička, ki vsakega otroka obdari s paketkom. Vlaki, odeti v adventne okraske, odpeljejo s postaje Hűvösvölgy, kjer krampusi čakajo na prihode z otroškimi programi, ročnimi deli, poslikavami obrazov ter okusnimi prigrizki in toplimi napitki. Enosmerne vozovnice za udeležbo (Hűvösvölgy – Szépjuhászné – Hűvösvölgy) so na voljo samo v predprodaji. Vkrcanje in izkrcanje je možno le na postaji Hűvösvölgy, rezervacije se izvajajo po principu, kdor prvi pride, prvi melje.

Božičkov avtobus (6.–23. december 2024)

BKV Zrt. med 6. in 23. decembrom Mikulásbusz vozi na avtobusnih linijah 105 in 210 ter 130, 11, 99 in 198.

Praznik dedka Mraza v Parku železniške zgodovine (7.-8. december 2024)

Najljubši družinski program adventnega časa Mikulás Expressz je spet tu! V tem čarobnem vikendu lahko srečate Božička, ki se bo prvič pojavil v javnosti s svojim novim hiperzvočnim vozilom! Železniški zgodovinski park bo 7. in 8. decembra odprl svoja vrata za dobrodošlico Božičku, med drugim s koncertom skupin Alma Együttes in Apacuka, čarovniškimi predstavami, poslikavami obrazov, otroškimi filmi, celodnevnimi igrami in Božičkom. darilni paket ob vstopu. Vstopnice so še na voljo!