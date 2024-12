15+ počitniških brezplačnih programov v Budimpešti decembra 2024

Decembra je Budimpešta napolnjena s prazničnim vzdušjem, čaka pa vas nešteto brezplačnih programov, ki naredijo adventni čas še bolj poseben. Uživajte v pripravah na božič: čakajo vas brezplačni koncerti, rokodelski sejmi, slikanje s svetlobo in družabna doživetja!

Božični obrtniški sejem v GlassHouse Kolosy (od petka do nedelje med adventnimi vikendi)

Letos bo v GlassHouse Kolosy prvič potekal adventni sejem, kjer vas vsak adventni vikend (od petka do nedelje) čaka čudovito doživetje! Otroke vabimo z interaktivnimi programi: poslikava obraza in keramike ob petkih od 15.00 do 19.00, odrasli pa bodo praznično razpoloženje poskrbeli s kvalitetnimi ročno izdelanimi darili, praznično okrasitvijo, kuhanim vinom, trobento in pečenim kostanjem. Program je brezplačen in psom prijazen!

Čarovnija kvadratov na Trgu Mihálya Horvátha (od petka do nedelje med adventnimi vikendi)

V adventnem času vse pričakuje Térváráz s pestrim programom na trgu Horváth Mihály. V adventnih vikendih, od petka do nedelje, pripravljajo odlične brezplačne koncerte in posebne predstave za starejše in mlade.

Adventna vihra na Ferenčevem vrtu (do 23. decembra 2024)

Pravi adventni vrtinec vas čaka od 23. novembra do 23. decembra na IX. na Ferenčevem trgu v okraju! Kaj lahko pričakujete? Nešteto brezplačnih programov za otroke in odrasle, okusna hrana, pijača, ki ogreje dušo in seveda čudovito božično vzdušje. Vsak ponedeljek je zabava, dvakrat tedensko stand-up večer, plesna dvorana, športni dnevi in ​​živalski vrt vsako sredo, celo Božiček se pokloni v vrtincu, tako da lahko vsak član družine najde svoje program po svojih željah!

Advent v Óbudi (do 22. decembra 2024)

Priljubljena serija dogodkov se bo vrnila v osrčje Óbude med 29. novembrom in 22. decembrom 2024, kjer boste lahko uživali v programu na Fő térju. Tudi letos obiskovalce pričakujejo z vikend brezplačnimi koncerti, priljubljeno Božičkovo in božičkovo hišo ter adventnim sejmom, ne manjkajo pa seveda niti gastronomske dobrote. Poleg teh je na glavnem trgu tudi brezplačno drsališče.

Najlepši božični sejmi v Budimpešti in njeni okolici:

Najlepši božični sejmi v Budimpešti in okolici leta 2024 Najlepši božični sejmi v Budimpešti in okolici leta 2024

Sredi novembra se v prestolnici začnejo adventne priprave in začnejo se čarobne božične vihre.

Spoznajte Božička v mestnem parku! (6. december 2024)

Božiček obišče tudi zimski zabaviščni park City Hall! Letos se lahko srečate, pogovarjate in fotografirate z Božičkom v parku Városháza! Lepo vabljeni vsi 6. decembra od 16. ure naprej!

Božični dan v tovarni rokavic (6. december 2024)

Spoznajte Božička in njegove pomočnike v Tovarni rokavic! 6. decembra popoldne lepo vabljeni vsi, ki se ne ustrašite krampusovih nalog za Božičkovo darilo! Sodelujte v božičnih ročnih delih, okrasite piškote, igrajte družabne in spretnostne igre, pripravili pa vam bodo tudi topel čaj in prigrizke. Na postajah boste prejeli žige, ki jih boste lahko zamenjali za Božičkove pakete! Udeležba v programu je brezplačna!

Božičkova zabava // Stifler House (6. december 2024)

Ste pripravljeni na največjo Božičkovo zabavo v mestu, ki traja do zore? 6. decembra poiščite Božička v Stifler Ház! Možno je tudi, da so ga našli na DJ pultu. Ljubitelje retro glasbe bo ta večer razplesal DJ Dominiqe.

Brezplačno doživetje slikanja // Delavnica Hogy Festek (7.-8. december 2024)

Ste se vedno spraševali, kakšna bi lahko bila izkustvena slika? 7. in 8. decembra imate priložnost preizkusiti radosti akrilnega slikanja na platnu v delavnici Hogy Festek! Predznanje in orodje ni potrebno, inštruktor vam bo demonstriral, kako ustvariti dano podobo in vam pomagal pri slikanju, da boste odšli s čarobno izkušnjo in podobo. Obvezne so predhodne prijave!

Pici Piac // Villányi út (8. december 2024)

Prihaja zadnja letošnja Pici tržnica! Zapišite si ga v svoje koledarje, da ne boste zamudili najbolj srčkanega sejma oblikovanja dojenčkov, mam in otrok v mestu in neponarejenega vzdušja Pici Piac. Tokrat vam bodo prinesli tudi vaše najljubše domače blagovne znamke, spoznali pa boste lahko tudi številne nove proizvajalce. In seveda bo na voljo knjižica kuponov s popusti na kraju samem, nagradna igra in omejena serija spominkov Pici Piac. Vstop na sejem je seveda še vedno prost.

Sejem starodobnikov – Adventna kavalkada // Pol devetih (8. 12. 2024)

decembra za vas pripravljajo Adventni starodobniški sejem, tako da brez tržnega dne tudi pozimi ne boste ostali. Pričakali vas bodo z dobro glasbo, še boljšimi zakladi in običajnim čarobnim vzdušjem! Zagotovite si »vse« svojih sanj pri prijaznih in zanesljivih prodajalcih, od katerih lahko s seboj domov odnesete ne le nove predmete, temveč tudi preteklost in zgodovino. Nakup rabljenega ni le okolju prijazen in trajnosten, ampak tudi izkušnja in avantura!

Trg vintage mode // Klauzál tér Vásárcsarnok (8., 15., 22. december 2024)

Pripravite se na božič na najbolj kul sejmu vintage oblačil v Budimpešti! Trikrat v decembru čakajo 8., 15. in 22. (nedelja) na dvorišču Klauzál tér Vásárcsarnok. Posodobite svojo zimsko garderobo s posebnimi, unikatnimi kosi iz trajnostnih virov, pripravljeni na božič!

Wamp Design Fair // Eifflova delavnica (8. in 15. december 2024)

V božičnem času sta še dve priložnosti, 8. in 15. decembra, da si ogledate sejme Wamp Design, se praznično razpoložite in poiščete darila. Lokacija je Eiffel Műhelyház v X. okrožju, vstop je prost, dogodek pa psom prijazen!

Skupnostna embalaža – Dan prostovoljstva za otroke // Adaptér (14. december 2024)

Ta advent se bodo mali in veliki iz soseske Donománytaxi in Bartók združili in 2 tedna zbirali darila na skoraj 20 lokacijah, da bi otrokom, ki živijo v skrajni revščini, naredili božič še lepši in lažji. Toda naloga se tu ne konča, ko so ta darila zbrana. Tudi lepo zapakirana presenečenja potrebujejo zaposlene roke! Zato vas v soboto, 14. decembra, med 10.00 in 18.00 pričakujejo na čisto pravo skupnostno konzerviranje!

Božični oblikovalski sejem // Pikszis (14. december 2024)

Letos vas 14. decembra v Pikszisu čaka tematski božični sejem. S sejma se boste lahko vrnili domov z veliko pisanimi in sijočimi stvarmi, ki jih boste lahko utripali doma pod drevescem. Na voljo bodo oblačila, nakit, torbe, potiski, dodatki, klobuki in tekstil, ne bo pa tudi glasbe, za pultom pa celo okusna kava in piškoti. Označite si 14. december v koledarju in kupite unikatna, pisana in kul božična darila domačih blagovnih znamk!

MALA TRŽNICA // NORIŠNICA (14.-15. december 2024)

LITTLE MARKET XMAS lahko letos ob Ankerju obiščete dva dni v MADHOUSE! Pričakujejo vas nasmejani obrazi, posebna ponudba rastlinskega in naravnega dizajna, osebje MADHOUSE-a pa se bo potrudilo, da bo preživeti čas gastronomsko doživetje in vesel, miren počitek med prazničnimi pripravami. Dogodek ni samo brezplačen, ampak tudi psom prijazen!

Tržnica proizvajalcev // Konferenčni center Villányi út (15. december 2024)

decembra vas na novi lokaciji, v konferenčnem centru in restavraciji Villányi út, pričakuje mnogim priljubljena tržnica Makers’ Market. Na zimski lokaciji lahko izbirate med čudovitimi izdelki več kot sedemdesetih umetnikov, na voljo bo nakit, keramika, oblačila in dodatki, grafike, dodatki za dekoracijo doma, pakirane dobrote in darila.

Kupite svojim najdražjim ročno unikatno darilo madžarskih umetnikov za božič in tako podprite madžarske oblikovalce in majhne lokalne delavnice! Sejem je brezplačen in psom prijazen!

Budafokijevo rojstvo (20. december 2024)

Pohod jaslic v Budafokiju se začne 20. decembra pri župnijski cerkvi Szent Lipót, sledi mu ekumenska komemoracija s procesijo z baklami, ki se konča na trgu pred tržnico sosedov v Budafokiju, kjer družine pozdravijo z božičnim koncertom. Udeležba je brezplačna!