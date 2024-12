Advent v Budimu: 17 posebnih programov in lokacij, ki vas bodo spravile v praznično razpoloženje

Adventni čas je poln zvezdniških koncertov, razstav, božičnih sejmov, Božičkovih programov in prazničnih sprehodov na čudovitih lokacijah Budima. Ti posebni programi vas bodo zagotovo spravili v božično razpoloženje!

Medeno življenje – Zgodovina delavnice za vlivanje medenjakov in voščenih sveč Beliczay // Muzej Kiscelli (22. november 2024 – 23. februar 2025)

Medeno življenje – Zgodovina delavnice izdelovanja medičarjev in voščenih sveč Beliczay prvič javnosti predstavlja zapuščino Beliczay. Na razstavi si lahko ogledate in preizkusite individualno izdelane loparje, s seboj pa lahko odnesete tudi skrivni Beliczayev recept za medenjake.

Hello Buda Winterland (vse leto)

Drsališče Hello Buda je svojo sezono uradno odprlo 23. novembra. V zimsko-poletnem zatočišču Buda je dobro preživeti nekaj časa kadar koli v letu, saj lahko vsak brez izjeme najde svoje izračune. Na srečo se nam s prihodom hladnejšega vremena ni treba odpovedati dobrotam, ki jih ponujajo Hello Bar, Buja Diznó(s), Cafat, Tom Yum, Salve in VAJ. Če želite počivati med dvema toboganoma, vam tudi ni treba daleč, saj vas tukaj čaka pestra izbira toplih napitkov, prigrizkov, pripravljenih za nazdravljanje, in nebeške ulične hrane.

Pravljično srečanje z dedkom Mrazom // Piczinke Poniudvar (24. 11. – 10. 12. 2024)

Eden najljubših hišnih živalskih vrtov v Budimpešti že več kot 10 let čaka na svoje obiskovalce v Normafi. Že samo lahko dostopno dvorišče za ponije je otok miru, zato ni kot nalašč samo za družinski program, ampak se lahko nanj zanesete tudi skozi vožnjo ob koncu leta. V Piczinke Poniudvar prijazne male koze, lame, alpake, jagenjčki, pujski, mačke in zajci pričarajo nasmehe na obraze otrok in odraslih, ki pridejo, lahko pa se udeležijo tudi aktivnih programov. Med 24. novembrom in 10. decembrom otroke čaka pravi Božičkov doživeti program z izdelovanjem jelenčkov, božično pošto in drugimi prazničnimi programi, ki ogrejejo srce! Prijava je obvezna.

SlowXmas – Slow Christmas // Béla Bartók Boulevard (25. november – 24. december 2024)

Letos se bodo ikonične ulice Budimpešte že sedmič združile, da bi opozorile na pravi pomen adventa namesto božičnega hitenja. Mimoidoče spodbujamo, naj upočasnijo tempo in božični stres zamenjajo za izkušnje in umetnost. Skupni adventni koledar tematskih ulic ponuja razstavo, vročo čokolado, skupne rokodelske dejavnosti, žlahtno vino, razstavno tekmovanje, dobro glasbo za mimoidoče, nekje med 25. novembrom in 24. decembrom pa bo prišel tudi Božiček.

Zimske razglednice iz srečnih časov miru – brezplačna razstava na prostem// Budimski grad (29. november 2024 – do konca februarja 2025)

29. novembra se v Csikós udvarju odpira razstava na prostem »Brez kuvert – zimske razglednice iz srečnih mirnih časov«. Brezplačna razstava vas popelje v čas, ko sta bili pošta in razglednice tako priljubljen medij komunikacije, kot sta danes spletni prostor in mobilni telefon. V zvezi z razstavo potekajo tudi nenavadna vodenja. 6. decembra bosta pisateljica Anna T. Szabó in 14. decembra novinar Sal Endre govorila o razglednicah. Od adventa do Svetih treh kraljov sprehajalce na dvorišču Csikósa čakajo tržnica, topli napitki in praznične dobrote, okrašeno božično drevo in jaslice.

Zimske pesmi // Konjska železnica (29. 11., 7., 22. 12. 2024)

V treh adventnih vikendih lahko zainteresirani v prijazni dvorani Lóvasúta prisluhnejo intimni praznični glasbi, ki jo je za zbor, godalni kvintet in klavir napisal norveško-ameriški avtor Ola Gjeilo. Predstavo 29. novembra ter 7. in 22. decembra občinstvu prinaša Filmhatas Projekt, zato se bomo zagotovo lahko udeležili razburljivega all-art doživetja koncerta! Umetniški vodja predstave je Károly Halász.

Advent v Óbudi // Fő tér (29. november – 22. december 2024)

Priljubljena serija dogodkov se bo vrnila v osrčje Óbude med 29. novembrom in 22. decembrom 2024, kjer boste lahko uživali v programu na Fő térju. Tudi letos obiskovalce pričakujejo z vikend brezplačnimi koncerti, priljubljeno Božičkovo in božičkovo hišo ter adventnim sejmom, ne manjkajo pa seveda niti gastronomske dobrote. Poleg teh sta v okrožju še dve brezplačni drsališči, na Fő tér in na skupnem območju tržnice Békásmegyeri.

Advent v Budimu // Szentáromság tér (29. november – 24. december 2024)

Od 29. novembra do 24. decembra bodo vsak dan od 9.00 do 19.00 na trgu Szentáromság vse pričakali domači rokodelci s čudovitimi izdelki, slastnimi prigrizki in pijačo, ki pogreje dušo. Konci tedna bodo pestri z božičnimi koncerti, prazničnimi plesnimi predstavami in zabavnimi otroškimi programi, da bodo praznični časi nepozabna izkušnja za ljudi vseh starosti. Zgodovinsko vzdušje trga Szentáromság, nepozabna panorama Donave in bleščeče božične luči bodo dogodek naredili posebnega k naredi še bolj čarobno.

Advent v Hegyvidéku // Városháza tér (1.-23. december 2024)

Letošnjega adventa na trgu Városháza v Hegyvidéju ne bo manjkal med domačini priljubljen sejem, ki je nepogrešljiv element prazničnih priprav, kjer poleg sprehodov, ogledov in degustacij ne bo manjkalo posebnih programi. Na stojnicah lahko tudi letos izbirate med različnimi izdelki ponudnikov, od božičnih okraskov, nakita do ročnih del, seveda pa vas čakajo kuhano vino, topel čaj in ulična hrana.

Kraljevski božič – ljudski in dvorni običaji v Budimskem gradu (več datumov v decembru)

Med decembrskimi vikendi – ko si Budimski grad odene najlepša praznična oblačila – se bo splačalo pridružiti božičnemu sprehodu Pohodne delavnice. V programu za vso družino lahko odkrivate pravljične lege grajskega okoliša, preteklost pa oživi skozi stare zgodbe. Medtem ko otroci iščejo namige o izgubljenem božičnem škratu,

se lahko odrasli uglasijo v praznikih z zanimivimi, še nikoli slišanimi zgodbami.

Božična plemenska tržnica // Dürerjev vrt (8. december 2024)

Osrednji dogodek Plemenske tržnice je vsako leto božični sejem v vrtu Dürer, ki poteka 8. decembra, sejem pa se nadaljuje 15. v klubu Gödör na Király utca. Toliko ustvarjalcev bo na enem mestu ponudilo veliko, veliko daril našim najdražjim in nam samim. Za glasbo so zaslužni Booshanka, Pingmedusa in Baladi.

Adventna svetlobna slika // Pethe Ferenc tér (14. december 2024)

Če bi radi tretji adventni vikend pozlatili s pravljičnimi lučkami, svetlobno igro in svetlobnim slikanjem, se splača obiskati III. zaviti proti okrožju. 14. decembra, v soboto, se bosta Pethe Ferenc tér in Kulturni center Kaszásdűlő odela v adventne lučke. Ta dan ste lahko med 17.00 in 18.30 uživali v adventni poslikavi, ki je dopolnila praznično pričakovanje najmlajših in starejših v družini. Pred ali po svetlopisu si velja ogledati tudi čudeže s svetlobo okrašene jaslice, postavljene na trgu, ki obiskovalce pričakujejo do 3. januarja.

Praznični koncerti v Matijevi cerkvi (14., 21., 29. december 2024)

Božični koncert v treh decembrskih večerih ustvari intimno praznično vzdušje v čudoviti Matijevi cerkvi. Madžarski komorni orkester Virtuozi se bo 14. in 29. decembra pridružil violinistu Miklósu Szenthelyiju na čarobnem večeru klasične glasbe, 21. decembra pa bo pevec Krisztián Szenthelyi izvedel nepozaben adventni program z izjemnimi solo glasbeniki. Koncerti se začnejo ob 20. uri.

Sisijin božič – sprehod po bazarju Grajski vrt (večkrat v decembru)

Decembra preteklost večkrat oživi v prazničnem programu ekipe Budim Castle Walks. Med adventnimi vikendi je v ospredju zgodba kraljice Elizabete, ki je tudi sama rojena 24. decembra. Večeri ob svečah in božiči, ki jih je Sisi doživela kot otrok in nato kot kraljica, se spomnijo med adventnim sprehodom po bazarju Várkert. Udeleženci pohoda lahko poskusijo tudi Sisijino najljubšo torto, pripravljeno po izvirnem receptu, florentinsko.

Čakamo, naj zazveni melodija praznika // MOMkult (18. 12. 2024)

18. decembra MOMkult vse zainteresirane pričakuje s prazničnim programom najboljšega iz sodobne poezije in ljudske glasbe. János Lackfi bo gledalcem polepšal praznični čas s pesmimi o pričakovanju božičnega čudeža, Dániel Gryllus in Gábor Major pa bosta s pesmimi uglasbila.

Budafoki Betlehemes // Budafoki Neighbours Market (20. december 2024)

Pohod jaslic v Budafokiju se začne 20. decembra pri župnijski cerkvi Szent Lipót, sledi mu ekumenska komemoracija s procesijo z baklami, ki se konča na trgu pred tržnico sosedov v Budafokiju, kjer družine pozdravijo z božičnim koncertom. Udeležba je brezplačna!

Obrtni sejem v okrožju Budimskega gradu (20.-22. december 2024)

Tradicijo madžarske uporabne umetnosti bodo obudili na tridnevnem adventnem sejmu, ki se bo začel 20. decembra v palači De la Motte-Beer, kjer boste našli prave zaklade. Izbirate lahko med umetniškimi deli priljubljenih oblikovalcev in nagrajenih oblikovalcev, med mojstrovinami domače industrijske umetnosti, hkrati pa boste imeli priložnost spoznati ustvarjalce predmetov in spoznati zgodovino umetniških del. Poleg tega so se lahko udeležili delavnic industrijskih umetnikov, organizirana pa je tudi razstava industrijske umetnosti