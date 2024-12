5 bleščečih drsališč v Budimpešti za ljubitelje zimskih športov

Čas je, da ljubitelji zimskih športov, predvsem drsanja, pripravijo obutev, ki je bila obsojena na počitek, saj jih bleščeča drsališča v prestolnici pričakujejo odprtih vrat.

Umetno drsališče Városliget

Eno najlepših in hkrati največjih evropskih drsališč na prostem, drsališče Városliget, je 15. novembra odprlo sezono. Omenjeno umetno drsališče je že več kot 155 let neizogibno stičišče ljubiteljev zimskih športov in drsanja. Prizorišče, ki obljublja ledene dogodivščine in slikovito okolico, je tudi zimska pravljica prestolnice, kjer se najde prostor tako za izkušene otroke kot študente, tako mlade kot starejše. Umetno drsališče je dobrodošlo vsem, ki se želijo sprostiti z drsalkami na nogah in toplim čajem v rokah od jutra do večera, razen nekaj ur podnevi.

1146 Budimpešta, promenada Ulofa Palmeja 5.

Zimski zabaviščni park City Hall

Zimski tematski park Városháza je 15. novembra odprl svoja vrata vsem, ki se želijo potopiti v zimska doživetja in božično vzdušje. V pustolovskem parku, ki je le za roko oddaljen od Trga Deáka Ferenca, se lahko na drsališču, ki je z lučkami vrvico spremenjeno v pravljico, otroci in odrasli skoraj ves dan drsijo po mili volji. Poleg drsališča, ki ga “varujejo” svetlobni levi, bodo obiskovalce pričakali programi, dobrote, prižig adventnih svečk in božični sejem z izdelki domače obrti. Drsališče je za ljubitelje zimskih doživetij odprto do 2. februarja od jutra do večera.

1052 Budimpešta, Károly körút

Ledeni park Csepel

Tudi letos nam ni treba brez Ledenega parka Csepel, ki ponuja nepozabna zimska doživetja, s krožnim hodnikom, glasbo v ozadju in razpoloženjsko razsvetljavo. 22. novembra je eden najljubših ledenih parkov ne samo prebivalcev Csepelja, ampak tudi prebivalcev Budimpešte in tistih, ki prihajajo od dlje, odprl svojo sezono. Ledeni park na Szent Imre tér, le za roko stran od HÉV, vse do 28. februarja vsak dan med 8. in 21. uro sprejema ljubitelje drsanja in zimskih športov. Ledeni park tokrat ponuja tudi več drsališč, toplih napitkov in izposojo drsalk za tiste, ki si želijo sprostitve.

1211 Budimpešta, II. Ferenc Rákóczi út 89-91.

Pozdravljena Buda Winterland

Drsališče Hello Buda je svojo sezono uradno odprlo 23. novembra. V zimskem in poletnem priljubljenem Budimu je dobro preživeti nekaj časa kadar koli v letu, saj lahko brez izjeme vsakdo najde svoje izračune tukaj. Na srečo se nam s prihodom hladnejšega vremena ni treba odpovedati dobrotam, ki jih ponujajo Hello Bar, Buja Diznó(s), Cafat, Tom Yum, Salve in VAJ. Če želite počivati med dvema toboganoma, vam tudi ni treba daleč, saj vas tukaj čaka pestra izbira toplih napitkov, prigrizkov, pripravljenih za nazdravljanje, in nebeške ulične hrane.

1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A

Drsališče na vrtu Bókay

V vrtu Bókay, ki je svoja vrata na široko odprl 29. novembra, ste lahko del pravega zimskega pravljičnega sveta. Notranja in praznična kopel v božičnih lučkah, XVIII. Od 29. novembra do vključno 5. januarja vabi vse željne drsanja tudi okrožno drsališče. Ob delavnikih od popoldneva do večera, ob vikendih pa se boste imeli priložnost aktivno sprostiti, drseči po stezi. Tisti, ki ste utrujeni od gibanja, se lahko sprostite v ponudbi toplih napitkov, ob koncih tedna pa se lahko vživite v težko pričakovane praznike s pestrim programom, vključno z drevescem, selfie žogico in malim božičnim vlakcem. Več informacij o programih najdete s klikom tukaj.

1181 Budimpešta, ulica Szélmalom 33.

Zgodovina drsanja v Pešti

Če ste navdušeni nad drsanjem ne samo na drsališčih, Korzózz Velünk! 30. decembra so se lahko potopili v zgodovino drsanja na vodenem sprehodu v kombinaciji z ogledom stavbe in toplim čajem. Več informacij na strani

korzozzvelunk.hu!