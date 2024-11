Prvo mesto na Madžarskem obiskovalce v adventnem času sprejme v praznični okrasitvi

29. novembra bo na trgu Széchenyi svoja vrata odprl adventni sejem Esztergom, kjer bodo obiskovalce prvega madžarskega mesta pričakali družinski programi, božični koncerti, obrtni sejem in pestra gastronomska ponudba.

Na adventnem sejmu v Esztergomu okoli 25 rokodelcev ustvarja božične okraske, keramiko, nakit, tekstilne izdelke, kozmetiko, pecivo in druge dobrote, v skoraj 10 gostinskih lokalih pa bo na voljo marsikaj, od domačih hamburgerjev do langošev do trobentačev. , seveda pa ne gre zanemariti kuhanega vina , punča in bombardina.

Tako kot lani se tudi letos adventni noriji pridružuje tržnica Esztergom, kjer vse štiri adventne sobote slavljence pričakajo z ročnimi izdelki, lokalnimi dobrotami, toplimi napitki, sveže pečenimi jedmi, posebnimi presenečenji in živo glasbo.

Skoraj pol tisoč kvadratnih metrov veliko umetno drsališče, ki se bo odprlo sredi trga Széchenyi, bo ljubitelje zimskih športov pričakalo do 19. januarja. Drsališče bodo odprli 29. novembra s plesno predstavo šole umetnostnega drsanja Pavuk, poleg tega pa bodo v štirih adventnih vikendih pripravili skupaj okoli 30 programov.

Zdaj lahko rečemo, da posebna adventna predstava odpira čakalno dobo v Esztergomu. 30. novembra bodo že tretjič organizirali Esztergom Angel Game po vzoru Christkindlmarkta v Augsburgu s trobilci, zbori in solisti. Obiskovalce mesta vabimo na poseben interaktivni sprehod pod naslovom „Živa zgodovina – Babitov božič”, na katerem na najlepših lokacijah Esztergoma oživijo pretekli božični spomini Mihályja Babitsa in njegove žene Sophie Török.

Med prazničnimi vikendi bo na odru, postavljenem na trgu Széchenyi, mogoče slišati in videti dodatne brezplačne koncerte in predstave. Med drugim bodo nastopili Csillangó Meseműhely, Kuna Vali és Testvérei, Réka Mihályi, Fruzsina Kovácsovics, Operett-Musical Voices Company, Late Beggars, Hungarian Folklore Theatre, Napfonat orchestra, Kiskalász orchestra, Alma ensemble, Duka Jazz Session, Tibor Kerle in Hanna , med drugim pripravljajo predstavo tudi domači šolarji in vrtci.

6. decembra se bosta na glavnem mestnem trgu pojavila Božiček in njegov krampus, ki bosta otroke razveselila s predstavo presenečenja in darili.

Letos bodo organizatorji poleg običajnih spektakularnih instalacij na prostem in svetlobnih vrvic, ki obkrožajo mestno jedro, med 28. novembrom in 22. decembrom pripravili tudi razstavo v Hiši odnosov, v okviru katere poteka natečaj za fotografijo narave, ki ga je razpisala Občina Esztergom County in „10Miracle in Esztergom”, ki jih organizira Visit Esztergom. Predstavljene so podrobnosti iz del udeležencev fotografskega natečaja.

Poleg Esztergomskega adventnega sejma Esztergom v letošnjem adventnem času obiskovalce pričakuje s številnimi družinskimi in kulturnimi programi, koncerti in številnimi presenečenji po mestu.

Podrobne informacije o adventnem sejmu Esztergom najdete na Facebook strani dogodka in na spletni strani Visit Esztergom! Dodatni programi, ki so na voljo v mestu, so vključeni v spodnji koledar!