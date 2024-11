Praznično vzdušje decembra v Budimske gore prinaša božičkov vlak

Eden najbolj priljubljenih programov adventnega obdobja Otroške železnice bo tudi letos tri dni v decembru razveseljeval otroke in odrasle.

6. , 7. in 8. decembra bo otroško železnico znova zavzel Božiček, njegovi zvesti pomočniki, pa tudi Krampus! Za to posebno priložnost se bodo vlakci odeli v adventno okrasje, na svojih poteh pa bodo vozili skoraj ves dan, od jutra do poznega popoldneva.

Na prazničnem programu, ki je že tradicionalen, lahko otroci tudi osebno srečajo Božička, ki otroke, ki sodelujejo v programu, tudi pogosti z darilnimi paketi.

Te dni vozijo vlaki na relaciji Hűvösvölgy – Szépjuhászné – Hűvösvölgy z odhodom vsako uro med 8.20 in 17.20. Poleg udobne vožnje z vlakom otroke in njihove spremljevalce čakajo programi, ročna dela, poslikave obraza ter prigrizki in topli napitki.

Za vlake je potrebna vnaprej kupljena vozovnica, ki jo lahko kupite na tej povezavi.