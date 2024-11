5+1 čudovitih svetlobnih parkov po vsej državi, ki temne večere napolnijo s sijajem

Pisane luči in kreativne instalacije ustvarjajo pravljično vzdušje v svetlih parkih naše dežele v najtemnejših dneh v letu. Lepo se oblecite in se podajte na dolg sprehod po poteh, osvetljenih s tisočerimi LED žarnicami!

Veličasten grajski park – Svetli vrt kraljice Elizabete (Gödöllő)

V parku kraljevega gradu Gödöllő je do 28. februarja 2025 poseben svetlobni park v spomin na kraljico Elizabeto. Bleščeče svetlobne instalacije “Čudovitega grajskega parka” ne predstavljajo le ikoničnih trenutkov Sisinega življenja, ampak nudijo tudi čarobno izkušnjo za vso družino. Park, ki ima 250.000 LED luči in impresivne skulpture, ponuja edinstveno priložnost za obiskovalce, da spoznajo zgodovino cesarice in veličastno vzdušje gradu. V adventnem in božičnem času je to res poseben program za vse tiste, ki si želijo biti del čarobne, zgodovinske avanture.

Lumina Park (Budimpešta)

Svet lučk, ki so ga pričarali na plaži Palatine, je hitro postal priljubljen, pravljična kulisa pa vse ponovno čaka od 18. oktobra. Letošnjo temo so poimenovali Festival pravljičnega filma, v okviru katerega se bodo v svetlobnem parku predstavili znani pravljični liki, junaki in njihove zgodbe iz filmov in knjig. Pogled na svetlobne instalacije, ki se odsevajo v vodi bazenov, naredi še bolj nepozaben zaradi tako priljubljene glasbe iz filmov.

Hiša božičnih pravljic (Körmend)

Izjemno priljubljena Hiša božičnih pravljic v Csakánydoroszlóju praznuje 15. obletnico na novi lokaciji. Letos bosta János Gyurján in njegova družina prvič v Körmendu obiskovalce očarala s svojim parkom božičnih luči, osvetljenim z več kot 400.000 LED žarnicami. Svetlobna razstava, organizirana na dvorišču in v eni od razstavnih dvoran gradu Batthyány, bo nedvomno ena najbolj obiskanih atrakcij adventnega vrtinca v Körmendu. Pravljični pravljični svet do 5. januarja

čaka zainteresirane

Vrt luči: Dobrodošli v Aprajafalvi (Budimpešta)

Svoja vrata je odprla svetlobna razstava Garden of Lights, letošnja tema je Hupikék Törpikék. Aprajafalva zaživi v Füvészkertu in kot pravi pesem, bodo tukaj Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Ustvarjalci so slišali tudi za zlobnega, grdega, plešastega pajka Hocusa – zato bosta z nami on in njegova mačka Sziamiaú.

Vrt luči: Ostržek (Debrecen)

Svetlobna razstava Garden of Lights je letos osvojila tudi prestolnico Hajdú-Bihar, saj je živalski vrt Debrecen 18. oktobra debitiral kot novo prizorišče. Nič drugega kot očarljiva zgodba o Ostržku, spremenjenem v dečka, ki se je preselil v živalski vrt. Med potepanjem po čarobnem svetlobnem parku lahko srečate legendarne junake zgodbe, vključno z predanim Geppettom, dobrosrčno Modro vilo in vedno energičnim Tihamérjem Túcsökom. Lahko pa si ustvarite nepozaben spomin na več foto točkah v čarobnem vrtu. Razstava bo obiskovalce navduševala do 2. marca 2025.

+1 Zgodba o lučeh (Kóromom)

Letos bo v trdnjavi Severni Komárom na Slovaškem v temne zimske večere prvič osvetlila razstava svetlobe. V svetlobnem parku, ki ga lahko obiščete vsak dan med 16. in 21. uro, 180.000 LED-sijalk osvetljuje atrakcije, med katerimi je tudi šest metrov visok grad. Razstava v Komáromu se ob glasbeni spremljavi razprostira po gradovih in si jo lahko ogledate do konca januarja.