Bejglije leta 2024: Tukaj so najboljše makove, orehovke in gurmanske torte!

Združenje madžarske slaščičarske industrije je letos že petič razpisalo izbor Bejglije leta za slaščičarne, restavracije in obrtne pekarne. Oglejte si najboljše pecivo z makom, orehi in gurmanske pecivo v letu 2024!

Na tekmovanje se lahko prijavite v kategorijah „Tradicionalni orešček”, “Tradicionalni mak” in “Gurmanski”. V kategoriji Gourmet so kreativni strokovnjaki prijavili več posebnih kombinacij okusov. Letos so bili hit orehi, fige in rdeče vino, priljubljene so bile črne češnje, borovnice, višnje, pistacije in suhe slive, med sestavinami pa so bile kutine, šipek, buče, pesa in celo mango.

Tekmovalna dela je ocenjevala tričlanska žirija v vsaki kategoriji. V treh kategorijah je bilo degustiranih več kot 50 žemljic, ki jih je ocenila žirija priznanih strokovnjakov.

Tukaj so najboljše bagele v letu 2024:

V kategoriji tradicionalnih orehov:

Dobitnik zlate medalje, dobitnik nagrade orehov bejglije leta: Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

Dobitnik srebrne medalje: Fazekasné Obe Anikó – Obe Cukrászda, Tolna

Bronasta: Károlyné Kiss – Major Cukrászda, Budimpešta

Orešček Bejglie leta 2024: Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

V kategoriji tradicionalni mak:

Dobitnik zlate medalje, dobitnik nagrade Mákos Bejglije leta: Viktor Bánki – Még1kiflit Artisan Bakery, Budimpešta

Dobitnica srebrne medalje: Krisztina Virágh – Némi Kenyér Pekség, Budimpešta

Bronasti: Zsombor Szabó – Mignon Cukrászda, Debrecen

Mákos Bejglije leta 2024: Viktor Bánki – Meg1kiflit Artisan Bakery

V kategoriji gurmani:

Dobitnik zlate medalje, dobitnik nagrade Gourmet Bejglije leta: Bíboros – Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

Dobitnik srebrne medalje: Téli Ambrózia – Jenő Vadócz – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Dobitnik bronaste medalje: Manna tihe noči – Péter Vámosi – Karl Kávézó, Dunaharaszti

Dobitnik nagrade Ev Bejglije Kézműves Nívó za tekmovalca z najvišjo skupno oceno v več kategorijah: Karl Zsolt – Karl Cukrászda, Dunaharaszti

Gourmet Bagel leta, Bíboros, je specialiteta iz bagela, narejenega iz tradicionalnega bratislavskega testa, polnjenega s suhimi slivami, rdečim vinom, orehi in kutinovim sirom, aromatiziranim s pomarančno in limonino lupinico, cimetom in nageljnovimi žbicami.