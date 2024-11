20 adventnih in božičnih delavnic v Budimpešti leta 2024, ki vas bodo spravile v praznično razpoloženje

Zbrali smo adventne in božične delavnice iz Budimpešte in okolice, kjer ste lahko izdelovali vence, okraske vrat, okraske za božično drevo, medenjake ali druga darila in se spravili v praznično razpoloženje.

Zimski trkalnik vrat/Delavnica dekoracije adventnih miz // Cserepesház (22. november 2024)

Na dogodku Ustvarjalna delavnica DekorÁlmok boste imeli možnost izbire, ali boste naredili trkalo za vrata ali adventno dekoracijo mize.

Advent lint – izdelava vencev in trkal na krznu in naravni podlagi // Articsóka (23. november 2024)

Izdelava adventnega venca je zdaj v Articsóki postala tradicija, saj nič ne začne tega obdobja bolje kot skupno ustvarjanje s čajnimi piškoti-klepetalnicami. In širok izbor sestavin vsako leto vam omogoča, da prilagodite počitnice barvam, ki ustrezajo vašemu razpoloženju. Letos so narejeni tudi z malo dodatnega sijaja, tako da –, če želite –, lahko na venec poleg sveč postavite majhno svetlobno vrvico.

Skrivne božične priprave – nočno keramično slikanje //MadeByYou (23. november 2024)

Belo, prazno keramiko lahko s svojimi čopiči spremenite v živahno, srčno darilo. Sprostite domišljijo in naredite svoje edinstvene božične okraske ali nastavitev mize za praznično mizo! Na mestu vam bodo pomagali priti v praznično razpoloženje z majhnim prigrizkom, kuhanim vinom in veliko dobrotami.

Adventna odprta delavnica – delavnice za dekoracijo vencev in vrat //Šola za notranjo opremo tečaja (23., 24., 29., 30. november 2024)

V tem tečaju lahko izbirate med številnimi klasičnimi in sodobnimi sestavinami, na voljo bodo osnove za vence, na bifeju „pa najdete tudi pločevinke za peko, lesene škatle, predale, skodelice, vse je odvisno od vaše domišljije. Delavnica je tudi za začetnike, predhodna izobraževanja niso potrebna, le da radi ustvarjate in naredi sam.

Hogwarts Advent – Delavnica adventnih venčkov // Pran (23. november 2024)

Če želite letos namesto tradicionalnega adventnega venca nekaj drugačnega: naredite si adventni venec na temo Harryja Potterja! Izberite barve svoje najljubše hiše v Hogwartsu in se potopite v čarobnost ustvarjanja!

Vilinski adventni venec //FaBloo Dekor (23., 28. november 2024)

Naredite vilinski adventni venec s svojimi ustvarjalnimi spremljevalci v delavnici FaBloo Dekor. Lahko prosto izberete njegovo barvno shemo.

Delavnica adventnega koledarja //mini akademija (24. november 2024)

Na mini-akademiji čakajo vsi pari starš-otrok, prijatelji ali pari, ki bi radi letos skupaj pripravili adventni koledar. Vsa orodja so dodana na mestu, pripravljena pa so celo s presenečenji, ki jih prinaša.

Delavnica adventnega venca pri Vasmacska (24.11.2024)

Dajejo lepe sestavine, komponente, sveče, božične okraske, okraske, orodja, pomoč – ostalo je odvisno od vas. Če želite, lahko naredite več vencev ali celo dekoracije vrat.

Delavnica izdelave in dekoriranja medenjakov //Kavarna Kávébab (30. november 2024)

Na delavnici ste lahko s pomočjo industrijske umetnice Krisztine Makrai izdelali in okrasili medenjake, prikazane na spodnji sliki, in številne druge vzorce. Na delavnici boste delali s pripravljenimi testeninami, pečenimi in okrašenimi na kraju samem. Odvisno od velikosti lahko pustite med 10 in 20 kosov medu, ki so primerni kot darilo ali celo kot okras božičnega drevesa.

Adventna delavnica za dekoracijo vrat in izdelavo vencev //Best of You Design (30. november 2024)

Pričakujejo vas s čudovitimi sestavinami, tradicionalnimi in modernimi okraski, vročo čokolado in nasi 30. novembra, od 16. ure dalje, v Nagytarcsi, v Füzesligetu.

Delavnica dekoracije božičnega drevesa Macramé // Ani Factory (30. november 2024)

Izklopite ga za nekaj ur in skupaj naredite okraske za božično drevo makrame! Na delavnici bi lahko izdelali 3 vrste okraskov z uporabo bombažne preje.

Vrteča se božična ustvarjalna delavnica – volnena klobučevina božična klobučevina // Ócsa (30. november 2024)

Urda Szilvi oblikuje in izdeluje edinstvene igrače iz volnenega filca, zdaj pa je za ta dan oblikovala okras iz klobučevine zvezda/krogla/srce, okrašen s prazničnim vezenjem na božično temo, z več barvnimi kombinacijami, med katerimi lahko izbirate.

Delavnica slikanja okraskov za keramično božično drevo //WAMP @ Eiffel Műhelyház (1. december 2024)

Ob tej 2-urni priložnosti lahko pobarvate 2-6 keramičnih okraskov za božično drevo, kar želite. Ustvarjanje je omejeno le z vašo domišljijo!

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov in grinčev //Kavarna Sétány (1. december 2024)

S škatlami Sétányja Kávézója, ki vsebujejo kakovostne sestavine, se lahko prilagodite praznikom, medtem ko naredite čudovit venec ali resnično edinstveno dekoracijo lesa grinch.

Delavnica za okrasitev vezenega božičnega drevesa // WAMP @ Eiffel Műhelyház (1. december 2024)

Na delavnici vezenja, poleg učenja vseh pomembnih šivov, bi se lahko vrnili domov z več lepimi okraski za božično drevo, z nadaljevanjem dela doma pa lahko celo okrasite celotno drevo z njimi.

Kaligrafska delavnica – zimski boot list //Hiša Benedek Virág (4. december 2024)

S strokovnim vodstvom kaligrafinje Brigitte Bubán-Gárgyán lahko vsakdo zlahka ustvari svoj edinstven, praznični seznam škornjev, ki mu bo zagotovo prinesel nasmeh na obraz.

Božična delavnica izdelave mila //Hiša Benedek Virág (5. december 2024)

Presenetite svoje najdražje s samostojno izdelano, edinstveno dišavno in barvno kombinacijo, ročno izdelanimi, kožo negovalnimi mili, izdelanimi izključno iz naravnih sestavin.

Zimska pravljica – Božično drevo Ornament ali Orange Wreath Workshop //Muci (13. december 2024)

13. decembra bo Muci v pravem božičnem razpoloženju. Ella, sanjačica Fawn z vrta, pokaže, kako je iz različnih sadežev in začimb izdelovala okras za božično drevo živali Zimske pravljice. Med delavnico bi lahko izdelali 7 okraskov; 1 miška, 1 veverica, 1 jazbečar, 1 manjši čoln, 2 majhna venca in 1 jež, vsak, ki želi narediti oranžni venec, pa se lahko nauči trikov izdelave venca. Cena obeh delavnic vključuje brezplačno rezino pite in chai latte proizvajalca Muci.

Adventna začetna delavnica moderne kaligrafije // ZUG delavnica (14. december 2024)

Delavnica vas seznani z osnovami sodobnega sloga ’roundhand’: tradicionalnih pravil se lahko naučite s svežim, sodobnim pristopom. Tehnike kaligrafije lahko spoznate korak za korakom: od pravilnega ravnanja z napravo do ustvarjanja zaobljenih oblik črk do tekočih povezav.

Izdelava slanine v klubu Dankó (16. december 2024)

Ob zadnji priložnosti Dankó Kluba letos so lahko sami izdelovali sladkarije v sadni ali marcipanovi različici.