Pravljična vas škratov, zgrajena v poplavnem gozdu Donave

Land art stvaritev Tamása Kánye, vas škratov, je že lani doživela velik uspeh, nad njo pa so bili navdušeni številni ljudje.

Žal je bilo njegovo prejšnje delo zaradi naraščajoče gladine Donave uničeno, pred kratkim pa je prebivalce poplavnega gozda v Budakalaszu razveselil s povsem novim pravljičnim svetom.

Ptice in veverice so še posebej navdušene nad strukturo, ki je v celoti izdelana iz naravnih materialov in ima vrata, okna, mostove, lestve, balkone, stopnice in gugalnice.

Umetnik je izdelal strehe iz gob, lubja in gledičev, spletel ograje iz vrbe in okrasil vrhove streh s pomarančno lupino. Uporabil pa je tudi kostanj, kačje listje, drobne kamenčke, školjke in veliko naplavljenega lesa, ki ga je bilo zdaj na tem območju v izobilju.

Po besedah Tamása Kánye je postavitev predvsem krmilnica za ptice in veverice, ne pa igrišče, zato starše prosi, naj otrokom ne dovolijo premikati ali prestavljati elementov in naj bodo previdni z vasjo škratov!