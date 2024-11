Najlepši božični sejmi leta 2024 v Budimpešti in njeni okolici

Kot ste lahko pričakovali, se priprave na advent v prestolnici začnejo že sredi novembra. Zbrali smo najboljše božične trge v Budimpešti in najbolj čarobne adventne trge v aglomeraciji, ki vam bodo pomagali, da se v letu 2024 prepustite prazničnemu duhu.

Adventno praznovanje v baziliki, božični sejem

Božični sejmi v Budimpešti leta 2024:

november 2024 – 1. januar 2025 – Trg Szent István (V. okrožje)

Zimski park in božični sejem v mestni hiši – 15. november 2024 – 2. februar 2025 – park mestne hiše – 15. november 2024 – 1. februar 2025 – park mestne hiše

Vörösmarty Classic Xmas – 15. november – 31. december 2024 – Trg Vörösmarty

Corvin Hütte – božični sejem na promenadi Corvin – 20. november – 24. december 2024 – promenada Corvin

Advent v Óbudi – 29. november – 22. december 2024 – Óbuda, Fő tér

Božični sejem skupine Continental – 1. december 2024 – Continental Citygolf Club

Božični sejem oblikovanja WAMP – 1., 8., 15. december 2024 – Eifflova delavniška hiša

Advent na hribu – od 1. do 23. decembra 2024 – Városháza tér (XII. okrožje)

Božični sejem v Gozsdu – 6.-24. december 2024 – dvorišče Gozsdu

Božični sejem in gastronomsko dvorišče Westend – 6.-24. december 2024 – trgi ob Eifflovih in Ferdinandovih vratih v Westendu

Božični sejem Újbuda – od 6. do 24. decembra 2024 – promenada Allee

Advent na dvorišču Magdolna – 8. december 2024 – dvorišče Magdolna

Božični sejem GREEN MARKET – 8., 15., 22. december 2024 – sejemska dvorana na trgu Klauzál

Adventni sejmi po Budimpešti leta 2024:

Esztergomski adventni sejem – od 29. novembra do 22. decembra 2024 – Trg Széchenyi

Adventni grajski dnevi – 14. in 15. december 2024 – Kraljevi grad Gödöllő