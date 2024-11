7 prijetnih kavarn v Budimpešti za nemoteno delo in študij

Če bi radi študirali, klepetali ali delali v prijetnem okolju ob odlični kavi, morda torti in prigrizku za potešitev lakote, si oglejte naslednje lokale, kjer vas čakajo odprta vrata!

Három Holló Kávéház

Kavarna Három Holló, ki je znana po okusni hrani, pijači in raznolikem kulturnem programu, skorajda ni boljše izbire, če iščete prijeten kraj za študij ali delo v središču mesta. Lokal, ki obljublja kavarniško vzdušje, ponuja mirno in sproščeno okolje, majhne in velike prostore, odlično kavo in dnevno menjajočo ponudbo kosil za tiste, ki si želijo koristno preživeti čas.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Sodeluj

Zvest svojemu imenu je Kollab, ki se nahaja v 3. nadstropju nakupovalnega središča Mammut, velik talilni lonec sodobne kulture, oblikovanja in znanosti. Različne strani skupnostnega prostora, okronane s kavarno, zasijejo s spreminjajočimi se časi dneva, od koder se lahko med učenjem ali celo delom potopite v živahni pogled na Széna tér. Vsak lahko najde svoje mesto v Kollabu, kjer je tudi prostor za različne programe in predavanja, pa naj gre za deljenje znanja, eksperimentiranje ali zgolj navdihujoče, skupno delo.

1024 Budimpešta, Lövőház u. 2-6.

Kavarna Magvető

Literarna kavarna v osrčju zabaviščne četrti, kavarna Magvető, ponuja zavetje čez dan tistim, ki bi radi nekaj ur brali, študirali ali delali ob knjigah v prijetnem okolju. Skupnostni prostor je zaradi svoje lokacije in zasnove odlična izbira, če se želite pokloniti učenju in delu v centru mesta, v navdihujočem okolju, ob skodelici kave in rezini torte.

1074 Budimpešta, Dohány u. 13.

Művház

Kavarne Kelet, ki se nahaja na Bartók Béla út, verjetno ni treba podrobneje predstavljati. Najnovejša in najnovejša lokacija Keletove ekipe, Bartók Béla út, Művházat, je še toliko bolj, saj imajo vse za daljši študij in delo. V Művházu, ki ponuja odlične kave in lahke obroke, kot nalašč za študij in delo, boste našli tudi knjigarno in umetniški prostor.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 33.

Arch & Beans

V Astorii, ki je na gosto posejana z univerzitetnimi zgradbami in fakultetami, ne najdete boljšega lokala kot je Arch & Beans Coffee, kjer lahko celo dopoldne, odmor med dvema predavanjema, preživite ob skodelici kave. V kavarni, ki jo dopolnjuje razgledna pražarna za stekleno steno, lahko v patiniranem, a sodobnem ambientu in udobnem okolju listate po svojih zapiskih ali pa ste junak dela.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 5.

Scruton Belváros

Če iščete res posebno lokacijo za nemoteno delo in študij, si oglejte Scruton Belváros, ki se nahaja na ulici Zoltán, okrožje V. V kavarni, ki leži le za roko stran od Donave in Szabadság tér, v nenavadnem okolju, se lahko navdahnete s skodelico črnine, a zaradi notranje opreme kavarne se boste dobro počutili tudi, če ste ravnokar tisti dan načrtovali produktiven sestanek.

1054 Budimpešta, Zoltán u. 10.

Kavarna NagyLumen

Naše priporočilo ne bi bilo popolno brez NagyLumen, ki ga najdete tudi v središču mesta, na ulici Horánszky. NagyLumen, ki obljublja kavarniško vzdušje, sprejema vse, ki si želijo kave, prigrizkov, pa tudi učenja, dela in klepeta od jutra do večera. Dobro je tudi vedeti, da je prizorišče, ki navdušuje tako s kulturnim kot glasbenim programom, tudi mamljiva destinacija z vsakodnevno spreminjajočim se jedilnikom.

1085 Budimpešta, Horánszky u. 5.