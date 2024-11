Hotel Bükk Dream je zmagovalec letošnjega izbora za turistično hišo leta

Tako kot v primeru razgledne točke leta so lahko ljubitelji narave letos že petič glasovali za nominirance natečaja Turistična hiša leta. Na natečaju, ki ga organizira Center za razvoj aktivnega in ekoturizma, je s skoraj dva tisoč glasovi zmagala sanjska hiša v Bükku.

Turistična hiša leta 2024

Letošnji zmagovalec natečaja Turistična hiša leta, Turistapark Szentlélek, se nahaja v osrčju Bükk, kjer je bila nekoč vojaška baza in radijska postaja. Najvišje ležeči kamp v državi, ki je zvest svojemu imenu turističnega parka, ponuja široko paleto storitev za ljubitelje narave, ki iščejo prostor za bivanje in sprostitev.

V kompleksu, ki so ga gradili skoraj trideset let, so na voljo turistični kamp, jurtni kamp, šotorišča, savna in hiša za prosti čas, poletna kuhinja, ognjišče in celo gostilna za sprostitev in klepet.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da ima turistični park na planoti Bükk dušo, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase, od skupin otrok in družin do starejših, pa naj gre za kolesarjenje, piknik, aktivno sprostitev na svežem zraku ali polnjenje moči v savni po pohodu.

Zakladi v Bükku

Ta turistični park je le 13 km oddaljen od Lillafüreda in je zimska in poletna destinacija za aktivne ljubitelje narave, pohodnike in kolesarje. Seveda ne brez razloga, saj je v njem toliko stvari za videti in početi, da vam ni treba iti daleč.

Če boste sledili modrim smerokazom, morate na primer obiskati Drevo zaljubljencev, se odpočiti pri Vidnih kamnih in uživati v panoramskem pogledu na Bukev ali pa ne spreglejte ruševin pavlinskega samostana Bükkszentlélek, od katerega je turistični park oddaljen le nekaj minut hoje.

Enostavna krožna tura z zanimivimi znamenitostmi

Če iščete lažji izlet, se odpravite po rdeči oznaki od ruševin pavlinskega samostana, kjer lahko na 7,5 km dolgem, dveurnem krožnem sprehodu odkrivate zaklade tega območja.

Na sprehodu Svetega duha boste našli izvire, poti in vzpetine z veličastnimi razgledi ter spomenik Mór Jókai.

Natančno pot in druge zanimivosti najdete tukaj: aktivkalandor.hu