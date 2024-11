6 prijetnih jesenskih destinacij v Solymarju, če se odpravljate na pohodništvo v bližini Budimpešte

Za pohod v čudovito obarvanem gozdu vam ni treba daleč iz središča mesta: iz Hűvösvölgyja se zlahka znajdete v Solymarju, kjer lahko izbirate med številnimi kraji.

Slap v dolini Jegenye

Največji slap v hribi Buda, visok skoraj pet metrov, se nahaja na skalnatem stopnišču potoka Paprikás v Spodnji dolini Jegenye in je vreden občudovanja od zgoraj in spodaj. Slap ni jasno označen, zato je vredno biti pozoren, saj ga najlažje opazite, če se spustite po lesenih stopnicah, ki vodijo do dna. Ob bregovih potoka je urejena pešpot, ki je zlahka dostopna tudi z otroškim vozičkom, ob njej pa so dostopne tudi druge zanimivosti gozda, medtem ko promet po lesenih mostovih ponekod naredi izlet še bolj razburljiv. Za krajši oddih vam ni treba daleč: nedaleč stran od slapu se nahaja Veliki tempelj v dolini Jegenye, v katerem se nahaja spominski kamen tisočletja, odličen kraj za sendvič ali oddih med pohodom.

Jama Ördöglöuk

Jama Ördöglyuk se nahaja na severnem robu Buda Hillsa, na severovzhodni strani hriba Zsíros, ki se dviga med Solymárjem in Nagykovácsijem, na zgornjem robu opuščenega kamnoloma. Skalna jama, visoka 352 metrov, je dobila ime po svojem skrivnostnem, jesenskem vzdušju: temna jama, ki vodi v skrivnostne globine, se je domačinom zdela strašljiva in srhljiva, mnogi pa so jo imeli za hudičevo kraljestvo. Jamo so začeli raziskovati leta 1868, vendar je bil pet kilometrov dolg prehod razglašen za zavarovano območje šele leta 1942, ko je bil v celoti raziskan. Jamo je trenutno mogoče obiskati le z jamarskim vodnikom, ustrezno opremo in dovoljenjem Direkcije narodnega parka Donava-Ipoly, vendar je glavni vhod oddaljen le kratek pohod s poljane Zsíroshegy, zato si ga obvezno oglejte, če greste mimo!

Naravna pot Jági

Naravna pot Jági, ki se nahaja na obrobju mesta Pilisszentiván v narodnem parku Duna-Ipoly, ponuja enostavno, a raznoliko pot za začetnike v pohodništvu. Skupna dolžina poti je le 3,5 kilometra, nadmorska višina je minimalna, zato jo lahko prehodite v največ dveh urah, zaradi svoje nezahtevnosti pa je odlična destinacija za družine z majhnimi otroki, sprehajalce in starejše. Sprehod se začne v dolini potoka Vadász-Réti in vodi mimo jezera Jagi, ki je jeseni še posebej lepo, in majhne obcestne razgledne točke, nato pa se mimo pravljičnih hiš bližnje vasi vrne na izhodišče.

Vir Rózsika

Do enega najbolj očarljivih izvirov v dolini Jegenye se iz glavnega mesta lahko pripeljete z avtobusom iz Hűvösvölgyja, urejena sprehajalna pot pa je enostavna za raziskovanje z majhnimi otroki, tudi z otroškim vozičkom. Izvir je bil priljubljen že leta 1910, vendar je bilo območje urejeno šele leta 1965, ko so ga poimenovali po delavcu Rózsiju, ki je hodil na pohode na tem območju. Sedanjo obliko je dobil leta 2002, ko so ob izviru odkrili kip deklice, ki naliva vodo, delo kiparja Sándorja Rumána. Čeprav izvir ni pitna voda, je gozdna pokrajina v jesenskih barvah vredna sprehoda.

Grad Solymár

Ena najbolj znanih mestnih znamenitosti je nedvomno grad Solymár, ki stoji na vrhu majhnega, a strmega hriba. Njegova zgodovina sega v srednji vek, kamniti grad, ki se v ljudskem jeziku imenuje Szarkavár, pa je omenjen v dokumentih iz sredine 13. stoletja. Trdnjava, ki so jo uporabljali proti Turkom in Tatarjem, je bila od začetka 15. stoletja deležna številnih napadov, vendar se je obdržala do obleganja Bude leta 1541, ko je bila popolnoma uničena. Izkopali so jo šele v tridesetih letih 20. stoletja, obnova pa se je začela veliko pozneje, v devetdesetih letih 20. stoletja. Obnovljeni grad je še vedno odprt za javnost, na informativnih tablah pa je predstavljena podrobna zgodovina območja in gradu, z razgledne točke pa se razprostira panoramski pogled na gričevje Pilis.

Hrib Kálvária

Med vrhovi, ki pripadajo masivu Hármashatár-hrib v Budai hribovju, so Les-hrib, Szarvas-hrib in tudi Kalvária-hegy, ki se dviga na 384 metrov in je lahko cilj zahtevnega, a izjemno slikovitega pohoda. Na vrhu se nahajajo Golgotski križi, do katerih vodi strma križev pot skozi gosto gozdno pokrajino, vendar pa razgled z vrha vse poplača. Z golih vrhov se odpira osupljiva panorama na okolico, vidna sta na primer celotna dolina Solymár, velik del Budai hribovja in Pilis, ob jasnem vremenu pa lahko opazimo tudi več ikoničnih stavb glavnega mesta.

Kulturno-zgodovinsko je to zanimiv cilj: čeprav so sedanje postaje križevega pota, ki so okrašene s podobami V. Majzik Mária, postavili katoliški prebivalci Pesthidegkúta, nekateri viri kažejo, da so lokalni verniki kraj obiskovali že konec 18. stoletja v času postnega obdobja.