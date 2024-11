5 čudovitih brzic v deželi, odete v jesensko razkošje

Bodite priča čudežem teh domačih slapov v njihovem jesenskem sijaju, preden jih Ledena vila z enim samim potegom spremeni v zimsko čudovito deželo!

Slap Sebes, Bükk

Slap v dolini največjega potoka v Bükku je znan tudi kot sestra slapa Silvásvárad, ki je podoben po izvoru in videzu, vendar manj znano naravno čudo morda celo zasenči zakladnico Silvásvárad. Slap, ki se skriva v divjem gozdnem okolju, kaskadno pada po vrsti apnenčastih tufovskih stopnic, ki jih je sam izdelal, si utira pot čez ovire, dokler njegove hitro tekoče vodne kapljice kot mehka tančica ne padajo čez skale. Do slapu se lahko pripeljete iz več smeri: če se odpravite s postaje Garadna, lahko sledite oznaki S+ v smeri Ómassa in pridete do slapa Sebes. Obisk je najbolje načrtovati v dneh po obilnem deževju ali spomladi.

Vodnjak Csurgó, Bakony

V dolini potoka Köves leži eno najbolj prijetnih počivališč v Bakonyju, opremljeno s klopmi, mizami in ognjišči, ob katerem se nahaja vodnjak Csurgó. Kaskada, ki velja za enega najlepših slapov v regiji, je skozi stoletja ustvarila drobne stalaktitne tvorbe, zdaj pa pada z apnenčaste skale približno 5 metrov visoko in s seboj prinaša znano vrtinčasto bučanje slapov. V gozdni pravljični svet lahko vstopite iz vasi Farkasgyepű po znaku Z◼, ki se čez nekaj časa priključi znaku Z. Nadaljujte naravnost, nato sledite znaku Z+, da pridete do Zúga, in ko boste enkrat tu, lahko na svoj seznam nalog dodate raziskovanje slikovite doline potoka Köves.

Slapovi Ferde, Mecsek

Čarobni slap v dolini Óbányai se skriva pod gostim listjem in med divjimi potmi, njegova posebnost pa je način, kako teče: ne pada v ravni črti, ampak teče s stopnice na stopnico, bočno. Razlog za to je vulkanska dejavnost v obdobju krede, ki je povzročila padec jurske plasti sedimentnega apnenca in tako preusmerila tok. Če želite priti do neoviranih, vrtoglavih brzic, sledite znaku K iz Starega rudnika in se sprehodite skozi osupljivo pokrajino.

Slap v dolini Ilona, Mátra

Iz razpoke v obliki črke V v navpični skalni steni doline Ilona, 10 metrov nad morjem, se proti nam izvije največji naravni slap na Madžarskem, katerega moč kažejo raztreseni hlodi in veliki kamniti bloki, ki tvorijo podlago. Do slapu, ki nastane po obilnem deževju in taljenju snega, se lahko pripeljete s Sándor Reti, pri čemer se skozi gost gozd, bukev ob potoku in ozko valovito strugo potoka povzpnete do dih jemajočega slapa.

Slap Dömörkapu, gorovje Visegrád

Impresivni slap v Szentendreju, znan tudi kot vrata v hribovje Visegrád, se kaskadno spušča po šahiranih skalnih stopnicah med hriboma Kapitány in Bölcső. Slap, ki ga napaja potok Bükkös, razbije morje temne skale v bleščeče bele pasove in vsem mimoidočim razglaša ne le svojo lepoto, temveč tudi moč. Vendar se vam tu ni treba bati terena, na izlet lahko vzamete otroke ali mu dodate ogled mesta Szentendre, lahko pa celo raziščete bližnji izvir Lajos in Mesečev rov.