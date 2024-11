7 čudovitih jesenskih gozdnih poti v deželi pod zlatim listjem

Ni boljšega časa za izlet v naravo kot takrat, ko je listje v čudovitih barvah in lahko občudujete čudovite jesenske gozdne poti v vseh gorah naše države.

Galya-top, Mátra

Ni naključje, da je Mátra ena izmed najbolj priljubljenih madžarskih pohodniških destinacij jeseni, saj lahko med sprehodom skozi gozdove, odete v čudovite barve, vidite nekaj izjemnih panoram. Tako je tudi na tretjem najvišjem vrhu Madžarske, 964 metrov visokem vrhu Galya, kjer lahko uživate v izjemnem razgledu, ko se iz gozda povzpnete po stopnicah razgledne ploščadi Galya. Na utrjenem območju se nahaja turistični center Galyatető, kjer se lahko po vzponu sprostite in ogrejete.

3234 Mátraszentimre, Galyatető

Trije kamni, bukev

Prekrasen razgled z 904 metrov visokega grebena Bükk, ki je naravna razgledna točka za tiste, ki se vzpenjajo po gozdnih poteh na ta del Bükka. Do Treh kamnov lahko pridete na več načinov, najlažje pa je s parkirišča pri Italijanskih vratih slediti modri turistični oznaki, ki vas popelje do pravljične Židovske soteske, nato pa se povzpnete do zelenega trikotnika prelaza s čudovitim panoramskim razgledom. Panorama z vrha skalnatega grebena je resnično osupljiva: od južnih delov Bükka prek obrisov Egerja in Kékeša do Nagy-Hegyja v Tokaju, kjer si lahko privoščite veliko pašo za oči.

Pot Királyréti, Börzsöny

Če iščete bolj sproščen in nezahteven pohod, na katerem bi se naužili gozdnega zraka, je jesenska pohodniška sezona idealen čas za obisk 2,9-kilometrske poti Királyréti, ki je povezana z razglediščem Várhegy in ponuja odličen 2-2,5-urni oddih, ki vas bo v čudovitem okolju zagotovo napolnil z energijo. Nezahtevna krožna pot se začne na avtobusni postaji Szokolya, Királyrét, kjer se lahko brez težav pripeljete z lokalnim avtobusom iz Kismarosa, in se po koncu poti vrnete, ko boste doživeli isto.

Vrzel Rám, Pilis

Ena izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk v Podonavskem ovinku Pám Pils ni le kraj edinstvenih naravnih lepot, temveč tudi pot, polna doživetij, zato vam zagotovo ne bo dolgčas. Pot vodi skozi sotesko v osrčju gozda, brodi skozi potok, po urejeni plezalni poti, medtem ko ponekod 35-metrske skalne stene obkrožajo ponekod 3-4 metre ozko dolino soteske. Zaradi lestev in oprijemal je pot na nekaterih mestih spolzka in prispeva k vznemirljivosti pohoda, medtem ko je čudovita kulisa odlično dopolnilo divji pokrajini.

Öreg-kő, Gerecse

Ena najbolj spektakularnih apnenčastih pečin v Gerecse je 372 metrov visoki Öreg-kő, z vrha katerega lahko občudujete pokrajino pod njim s stopničastih apnenčastih stopnic. Vijugasta pot po grebenu Gerecseja vodi na gorski greben, kjer si lahko spočijete oči na osupljivi pokrajini Esztergoma, ovinka Donave, Pilisa, gorovja Visegrádi in na jugozahodu veličastnega Nagy-Gerecseja. Z vrha hriba vodi udobna parkovna pot nazaj do izhodiščne točke, kar je odličen način za zaključek pohoda.

Razgledna točka Zengő, Mecsek

Sedemnadstropni razgledni stolp Zengő, ki med daljnovidnimi velja za mladega, je pravzaprav preporod geodetskega stolpa, ki je nekoč stal na tem mestu. Od leta 2020 682 metrov visok razgledni stolp Zengő obiskovalce sprejema v svojem edinstvenem okolju, kjer 22 metrov visoka konstrukcija, obdana z jeklenim ohišjem, ponuja razgled na pravljično valovito, gozdnato pokrajino. Najvišja točka v južnem Podonavju se nahaja v osrčju enega največjih kostanjevih gozdov v državi, kjer si lahko ogledate več sto let stare primerke.

Naravoslovna pot Gyada, Cserhát

Če iščete pohodniško pot, ki je idealna za mlade in stare, je gozdna pot, ki se vije skozi Cserhát, odlična izbira. Pot Gyadai s 13 postajami med gorama Börzsöny in Cserhát je razgibana pot, polna doživetij in zanimivih znamenitosti, ki jih lahko odkrijete in vsrkate vonj jesenskega gozda. Pot se začne in konča pri centru za obiskovalce Katalinpuszta, kjer se lahko sprehodite skozi jesenski gozd po poti z gugalnico in visečim mostom.

