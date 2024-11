Park kraljevega gradu v Gödöllőju se je odel v še nikoli videno svetlobo – odprtje Sisinega svetlobnega vrta

Svetlobni vrt kraljice Elizabete, najnovejša atrakcija kraljevega grajskega vrta v Gödöllőju, je pred kratkim odprl svoja vrata. Sprehod po priljubljenem parku kraljice Sisi je tako do 2. marca romantičen ali igriv način preživljanja jesenskih večerov in prazničnega obdobja.

Simboli kraljevega dvora bodo prikazani v obliki svetlobnih skulptur, oživela bo lovska tradicija tega območja, občudovali bomo oder, posebej zgrajen okoli kraljičine osebnosti, za najmlajše pa je bil v svetlobnem vrtu ustvarjen pravljični svet.

Za nenavadno in ekološko ozaveščeno svetlobno instalacijo je bilo uporabljenih skoraj 250.000 energetsko varčnih žarnic LED in 14 kilometrov svetlobnih nizov. Energijsko varčne žarnice in svetlobne vrvice so nameščene na 1,5 hektarja velikem območju gradu in na fasadi same stavbe, svetlobne skulpture pa so bile ustvarjene v štirih temah.

Med njimi so Sisi v svojem okrasju, svetlobne fontane, predori in fotografske točke. Sisi se je veliko sprehajala po grajskem parku, svetlobne skulpture, ki zajemajo štiri teme in jih spremlja glasba iz tega obdobja, pa sledijo njenim stopinjam.

