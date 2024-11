Novosti v Budimpešti: 8 lokalov, ki jih morate v mestu preizkusiti v novembru

Gastronomska paleta glavnega mesta je to jesen še širša in barvitejša. Tukaj so najbolj zanimivi novi lokali v Budimpešti, od trgovine s čipsom v središču mesta do restavracije na ladji!

River Diva

River Diva, najnovejša budimpeška ladja za prireditve, se elegantno ziblje v bližini avtoceste A38, njeno kuhinjo pa vodi Pál Tóth, ki je zaslovel z restavracijami Kővirág, Alabárdos in Tiszavirág. Kuharski mojster, znan po svojem igrivem, ustvarjalnem in ambicioznem slogu, se je ponovno izkazal s krožniki z najboljšimi izdelki sodobne madžarske gastronomije in mednarodnih trendov v kombinaciji s posebnimi koktajli s podpisom in odličnimi madžarskimi vini. Ladja pa ne ponuja le kulinaričnega doživetja, temveč tudi edinstveno vzdušje: pogled na sončni zahod, ki obarva mesto v oranžno, in nočne luči si boste še dolgo zapomnili.

1117 Budimpešta, nabrežje Henryk Slawik, Infopark 1, pristanišče Budimpešta

Csipsz Labor

Imate radi čips, vendar ste se naveličali različic v vrečkah? Potem je Csipsz Labor za vas! V prvi trgovini s čipsom na Madžarskem sta dve osnovi – morsko slan in sladek čips iz burbonske vanilije – izhodišče za okusno gastronomsko pustolovščino, ki jo lahko popestrite z 12 različnimi domačimi omakami. Omake po družinskem receptu vključujejo slane in sladke jedi, bolj drzni eksperimenti z omejenimi izdajami čipsa pa vas bodo prepričali, da se boste vračali še naprej.

1055 Budimpešta, Szent István körút 15.

ASTORIA Lángos Bistro

Ljubitelji štrukljev, imamo odlične novice! Ekipa bistroja Gozsdu Lángos Bistro je odprla svojo drugo enoto, zato lahko zdaj svojo najljubšo hrano s plaže žrtvujete v Astoriji! Sveže pečene iz kakovostnih sestavin, hrustljava zunanjost palačink skriva lahkotno in zračno notranjost, ki se ujema s klasičnim prelivom iz sira in smetane ter prelivom iz nutelle, prelitim z bananinimi obročki. Zaradi hitre in prijazne postrežbe vam v naglici ne bo treba zamuditi mastne poslastice, če pa se vam ne mudi, si lahko privoščite osvežilno pivo ali domačo limonado!

1075 Budapest, Rákóczi út 4.

L.A. Burger

L.A. Burger je prvi razbiti burger lokal v Ujbudi s hrustljavimi burgerji na zunanji strani, sočnimi burgerji v notranjosti, vrhunskim krompirčkom, domačimi omakami in neonsko osvetljeno notranjostjo, ki spominja na Miami iz 80. let prejšnjega stoletja. Med možnostmi govejega mesa priporočamo BLT z dvema rokama, ki ga sestavljajo dvojna razbita mesna ploščica, čebula, sir, slanina, paradižnik in ledena solata, naš absolutni favorit pa je izjemno hrustljav piščančji sendvič, ki je na čebulni solati in siru z medeno in čebulno omako barbecue.

1111 Budimpešta, Budafoki út 22.

TODO Mexican Kitchen

Čeprav sta Mehika in Madžarska oddaljeni 10.000 kilometrov, imata ti dve kuhinji več skupnega kot skupnega: priljubljenost paradižnika in paprike, ljubezen do začinjene hrane in kisle smetane ali tradicija enolončnic. Te vzporednice še podkrepi mehiška kuhinja TODO, ki iz madžarskih sestavin pričara pristne mehiške jedi. grahov guacamole, piščančje prsi, prelite z domačo omako mole, ocvrti cezarjevi tacosi, kuhana koruza na žaru z majonezo…. Ena za drugo pogumno pripravljene, a tradicionalne jedi, ki so tako znane kot nove.

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.

Muci

Muci je pristal na Margaret Boulevard v svojem drugem razcvetu kot sladek, osvežujoč vetrič. Najnovejša atrakcija soseske, ki je iz dneva v dan videti mlajša, priteguje pozornost s svojimi prvovrstnimi torticami, slastnimi sladicami in peklensko okusnimi kavnimi specialitetami obrtniške pražarne Warda. Za popoldansko napolnitev s kofeinom lahko izbirate med izbranimi dobrotami, kot so breskvovi skutni cmoki, kakavov tart ali rakitovec z medeno kremo. Prijazna postrežba in odlična glasba sta le češnja na torti.

1027 Budimpešta, Margit körút 22.

Bp-Texas-Mexico

Nova lokacija ustanoviteljev legendarne restavracije Bp BARbq je še nekoliko bolj vroča: jedi na žaru z ogljem, navdihnjene s klasično kuhinjo Tex-Mex, vas vabijo na moško, dimljeno in začinjeno potovanje v dolino Rio Grande. Chili con carne z mangalico, piščančje fajite, mehiški burgerji, kozice tacos, zrezki in za sladokusce karamelno-ananasov tarte – vsakdo bo našel nekaj zase. Vstopite na mesno večerjo, si privoščite nekaj vrhunskih mezcalov in se prepustite vzdušju Tex-Mex!

1073 Budimpešta, Akácfa utca 57.

Buddy’s Burger

Na mestu enega od nekdanjih lokalov Simon’s Burger, začetnika revolucije razbitih burgerjev na Madžarskem, se je pred kratkim odprl mini burger lokal Buddy’s Burger Jeneja Ákosa, ki s svojo rdeče-belo barvno shemo spominja na vzdušje klasičnih ameriških restavracij. Svetišče ulične prehrane je specializirano za prehrano s seboj, saj ponuja dve vrsti cheesburgerja (navadnega in z dvojnim mesom), krompirček s sirovo omako in krompirček s sirovo omako ter vsako jutro svež bananin puding.

1052 Budimpešta, Fehér Hajó utca 8.