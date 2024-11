6+1 odličnih krajev v Budimpešti in njeni okolici za nepozabno Martinovo pojedino

Za novembrsko pogostitev in dostojno praznovanje dneva svetega Martina vam priporočamo nekaj odličnih krajev v Budimpešti in okolici, zato jih preverite!

Taverna SIMALIBA v središču mesta (8.-17. november 2024)

SIMALIBA Belvárosi Csárdában je kraj, kjer lahko Martinovo praznujete cel teden od 8. do 17. novembra. Zato se odpravite na ulico Piarista v središču mesta, kjer se bodo trudili, da bi se na Martinovo prikradle vse praznične sestavine. Jedilnik z madžarskimi vini in pálinko vključuje jedi, kot so pehtranova gosja juha, rožnate gosje prsi s pastinakovo kremo in šipkom, v slanici nadevana gosja stegna in neizogibna hrustljava gosja stegna z rdečim zeljem in krompirjem, ki jim sledi košček nebeške torte iz gosjih stegen.

1052 Budimpešta, ulica Piarista 6.

Bistro Ida (7.-17. november 2024)

Bistro Ida bo dan za dnem navduševal goste z avstrijsko-madžarskimi okusi miru, od 7. do 17. novembra pa bodo gurmane na trgu Ybl Miklós vabile praznične dobrote. Če ste imeli užitek okusiti najboljše domače v paprikovem piščancu ali Cezarjevih štrukljih, bodo vaš dan zaokrožile angleške gosje prsi, postrežene z lečo in topinamburjem, pehtranova gosja juha, pire krompir in foie gras na žaru s karameliziranimi jabolki.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 6.

Náncsi néni restaurant

V restavraciji Náncsi néni restaurant v Budi lahko od 1. novembra dalje okušate libanonske dobrote. Poleg jedi, ki spominjajo na babičino kuhinjo z izvrstnimi okusi in vonjavami, lahko v slogu praznujete tudi Martinovo. Sezonski meni vključuje svežo in hrustljavo gosjo pašteto, gosjo juho z makaroni in sirom ter gosje cmoke. Če pa si želite pravega vrnitve v preteklost, povprašajte po račjih jetrnih paštetah, postreženih v majhni nogi s svežim kruhom in solato iz kisle rdeče čebule.

1029 Budimpešta, Ördögárok utca 80.

Restavracija Gléda

Restavracija Gléda v Óbudi, ki ponuja klasične okuse v sodobni preobleki, lahko s svojimi privlačnimi in okusnimi jedmi navduši vse člane družine. Če pašteta iz račjih jeter s slivovim kolačem, domača skuta choux in Glédina čokoladna torta niso bili dovolj, bodo v novembru gosje dobrote in jedi na Martinov dan prav tako vredne obiska restavracije Gléda, ki velja za najboljšo med budaškimi restavracijami.

1037 Budimpešta, Mikoviny utca 2-4.

Boho (8.-12. november 2024)

Med 8. in 12. novembrom je Boho kraj nepozabnega gastronomskega doživetja za vse, ki bodo za praznovanje martinovega izbrali Boho. Restavracija, ki slovi po svoji mediteranski kuhinji, bo ponujala sezonske in vznemirljive gosje dobrote iz svežih in lokalnih sestavin, ki jih bodo spremljala nova vina na kozarec. Gastronomsko izkušnjo bo v teh novembrskih dneh kronala glasba v živo.

1093 Budimpešta, Fővám tér 11-12.

Nov festival vina in libator v Szentendre Skanzen (9.-10. november 2024)

Szentendre Skanzen bo 9. in 10. novembra praznoval Martinovo z zanimivim gastronomskim programom. V jesensko-zimskem vzdušju Skanzena bodo obiskovalci lahko uživali v okusnih gosjih jedeh, vinu iz obrtnih vinarn, pripovedovanju zgodb, koncertih in obrtnih programih. Folklorni plesni ansambel Lajta iz Mosonmagyaróvára bo v muzejski regiji Kisalföld oživil vzdušje praznovanja Martinovega dne, pričakujete pa lahko tudi parade, gastronomske pojedine, odprta vrata in jesensko plesno zabavo.

2000 Szentendre, cesta Staravoda 75

+1 Festival Libabőr! | več prizorišč (1.-17. november 2024)

Če je november, je Martinovo! Če je Martinovo, je to festival Libabőr! Z nastopom bolj mračnega novembra ni razloga za žalost, saj se od 1. do 17. novembra vrača nacionalni Festival Libabőr, ki bo dva tedna praznoval nova vina, nove letnike in gastronomske tradicije, povezane z Martinovim. Na desetine vinarn, gastronomskih in gostinskih obratov po vsej državi bo pripravilo posebne programe in ponudbe, ki si jih lahko ogledate na spletni strani libabor.hu.