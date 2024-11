3 odlična mesta, kjer lahko poskusite božansko portugalsko sladico pastel de nata

Če bi koga vprašali, naj našteje eno od dobrot portugalske kuhinje, bi bil verjetno prvi odgovor nebeško kremast pastel de nata, ki s svojim hrustljavim listnatim testom in vročim vanilijevim kremnim nadevom razburi vse sladokusce. Zdaj vam ni treba potovati vse do Lizbone, da bi razumeli, zakaj so tako priljubljeni, saj jih lahko poskusite na več lokacijah v Budimpešti!

Lisboa Bakery & Café

Ena od najpomembnejših destinacij, kjer lahko poskusite pastel de nata, je Lisboa Bakery & Café, ki ima zdaj štiri lokacije in vas pri pultu vedno čakajo sveže pastel de nata. Prva portugalska pekarna v Budimpešti zdaj poleg klasične različice ponuja tudi malinovo različico, ki je prava posebnost. Seveda ponudba pekarne ni omejena le na pekovski čudež, na pultu so na voljo tudi različne dobrote, od kvašenega kruha s posebnimi začimbami do zažganega baskovskega cheesecaka. Močna kava je še ena bistvena sestavina tradicionalnega portugalskega načina življenja, prijeten ambient pa je popolno zagotovilo za sprostitev.

1075 Budapest, Holló utca 12.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 56.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

1075 Budimpešta, Madách Imre út 3.

Édesmindegy Dessert Bar

Eden od vrhuncev ulice Pozsonyi út je Édesmindegy Desszert Bar, znan po posebnem vzdušju in edinstvenih različicah sladic, kjer poleg številnih specialitet najdete tudi nebeške portugalske dobrote. Med dobrotami, ki jih pripravljajo po lastnih receptih, so zajtrk, lahke slane jedi in izbor sirov, če pa želite doma uživati v pastel de nata ali presenetiti ljubljenega sladokusca, lahko celo vzamete škatlo za darilo.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Restavracija Essência

Za resnično izjemno gastronomsko izkušnjo poskusite to restavracijo v središču mesta s portugalsko-madžarsko fuzijsko kuhinjo, kjer si z edinstvenimi kombinacijami prizadevajo ustvariti popolno harmonijo med jedmi obeh kultur. Na jedilniku restavracije Essência, ki je hkrati priložnosten in eleganten, najdete vse od morskih sadežev do najrazličnejših glavnih jedi, nenavadna notranjost pa ustvarja zelo edinstveno vzdušje. Seveda meni fuzijske kuhinje ni popoln brez sladice: svoje kulinarično potovanje zaključite s torto s palčki in pastelom de nata.

1051 Budimpešta, Sas u 17.