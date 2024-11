9 novih knjig o psihologiji in življenjskem slogu, če se želite to jesen naučiti kaj novega

To jesen je čas, da začnete brati kaj novega, kar bo v vaš vsakdan vneslo svež pogled in navdih. Pripravili smo 9 novih knjig s področja psihologije in življenjskega sloga, ki vam bodo pomagale bolje razumeti sebe, izboljšati svoje navade in vam dale motivacijo za sive dni, ki so pred vami.

Carole Taylor: Astrologija

Planeti, hiše in aspektna razmerja v vaši natalni karti so zemljevid do vas samih. Njeni simboli orisujejo naše osebnosti in temperament, naše motivacije in želje, naša nagnjenja in talente. Ta logično strukturirana in izčrpna knjiga nas uči, kako razlagati rojstno karto in njena ključna načela. Zagotavlja praktične napotke za samorazumevanje in razumevanje naših medčloveških odnosov. Pomaga nam pri sprejemanju premišljenih odločitev, pa naj gre za zamenjavo službe, izbiro razmerja ali celo ustvarjanje družine. Samospoznanje, pridobljeno s pomočjo astrologije, je lahko za nas neke vrste skrivno orožje. Pomaga nam lahko, da bolje razumemo sebe in druge ter tako učinkoviteje dosežemo svoje življenjske cilje. Če živimo pristno v skladu z astrološkimi napotki, lahko najdemo pot do sreče, ki nam najbolj ustreza. (Knjige HVG)

Dr. Gyömbér Noémi ‒ Dr. Kovács Krisztina: Psihologija športa

„Vse je v glavi“ ‒ pogosto slišite v športnih krogih. Za športnike je res pomembno, da imajo sebe in svoje dosežke pod zavestnim nadzorom, vendar uspeh ni odvisen le od posameznika. Po mnenju avtorjev, ki so univerzitetni predavatelji in strokovnjaki, ki delajo s športniki in vrhunskimi športniki, obstaja še veliko drugih polresnic in mitov o športni uspešnosti. V svojem obsežnem delu opisujejo dejavnike, ki so potrebni za izjemne dosežke, vključno s tistimi, na katere športniki sami nimajo vpliva. Obravnavata glavne psihološke dejavnike, kot so samozavest, koncentracija in motivacija, značilnosti individualnih in ekipnih športov, elitni in mladinski šport, vidike posameznika, skupnosti in vodstva ter tabu teme. Kot športniki in športnice se lahko poleg osnovnih načel športne psihologije in najnovejših znanstvenih spoznanj izpopolnjujemo s pomočjo nazornih primerov, uporabnih orodij, vaj in vprašalnikov. (Knjige HVG)

David Goggins: Brez ustavljanja

Odkar je David Goggins objavil osupljivo uspešne spomine z naslovom You Have No Power Over Me, vemo, koliko neizkoriščenega potenciala se skriva v nas. Zdaj smo dobili poglobljen vodnik za sprostitev potenciala našega uma. Popelje nas v svoj „miselni laboratorij“ in nam predstavi strategije, s katerimi je spoznal, da je tisto, kar je mislil, da je zadnja meja, v resnici šele začetek, zato lahko redno premaguje samega sebe. Njegove osebne zgodbe nam pomagajo, da se dvignemo iz globin brez dna in si prizadevamo za nova obzorja, ki so se nam nekoč zdela nedosegljiva. Če čutimo, da nismo na svoji poti, ali si prizadevamo, da bi dosegli svoj polni potencial, ali poskušamo mobilizirati zadnje rezerve svojega duha, da bi dosegli nemogoče ‒ ne potrebujemo drugega kot to eno samo knjigo. (Knjige HVG)

Sophie Collins: Kako vzgojiti srečno mačko

Če želite, da bi bila vaša žival srečna in zadovoljna mačka ter da bi nas videla kot vir vseh dobrih stvari, je ta knjiga za vas. Ta knjiga ponuja številne praktične nasvete in napotke, ki vam bodo pomagali okrepiti medsebojno vez in se s svojo mačko povezati tako, kot si to najbolj želi. Kaj je idealno praskalno mesto in kje v hiši ga moramo postaviti? V knjigi je podrobno razloženo, kako izbrati pravo praskalno mesto in kam ga postaviti, da ga bo vaša mačka z veseljem uporabljala. Kako igrače vključiti v vsakodnevno rutino, da bodo ustrezale bioritmu vaše mačke? Knjiga svetuje, kako oblikovati dnevno igro, da bo ustrezala naravnemu ritmu in potrebam vaše mačke. Kako lahko novo mačko predstavimo svoji obstoječi mački, da bosta imeli brezkonflikten odnos? Knjiga vsebuje praktične napotke, kako v gospodinjstvo uvesti novo mačko in kako zagotoviti, da obstoječa mačka sprejme novinca. (Knjige HVG)

Iben Dissing Sandahl: Kamaszneducation na danski način

Kot starši, ki vzgajajo najstnika, se pogosto soočamo z velikimi spremembami in resnimi dilemami. Vprašanja, kot so uporaba zaslonov, uživanje alkohola, spolnost ali celo samostojnost, so lahko na primer vir tesnobe. Poleg tega na splošno velja prepričanje, da na otroke pri tej starosti ni mogoče vplivati. Knjiga Iben Dissing Sandahl pokaže, zakaj je tako pomembno, da mladostnikom ostanemo na dosegu roke. Na podlagi svojih izkušenj psihoterapevtke in matere ter danske vzgojne prakse pokaže, kako se spopasti s težavami mladostnikov in kako mladim pomagati v tem zahtevnem obdobju. Pokaže, da jim lahko s svojim zaupanjem, sprejemanjem in pristnostjo še naprej zagotavljamo varnost in vodenje ter jim pomagamo, da pridobijo samozavedanje in samozavest ter se razvijejo v uravnotežene, samostojne posameznike. (Knjige HVG)

Susan Forward: Matere, ki ne znajo ljubiti

Kot ženske se identificiramo z materami in se z njimi povežemo, kar je ključnega pomena za oblikovanje naše ženskosti ter naših vlog v družini in na delovnem mestu. Ni nujno, da je dobra mati popolna, a če v hčerki krepi prepričanje o lastni vrednosti, ji daje oprijemljivo, pristno ljubezen. Toda kaj se zgodi, če je bila naša mati narcistična, nadzorna, zanemarjujoča, zlorabljajoča ali preveč odvisna od nas ali če smo si zamenjali vlogi in je od nas pričakovala „materinsko“ skrb? Susan Forward, priljubljena psihoterapevtka, meni, da takšni škodljivi odnosi med materjo in hčerko pustijo brazgotine, zaradi katerih se instinktivno obtožujemo in razvrednotimo. Njene študije primerov in podporne metode nam lahko pomagajo prepoznati in predelati travme navezanosti, se opolnomočiti, postaviti meje in preprečiti, da bi to toksično dediščino prenesli na svoje otroke. Za lastno duhovno ravnovesje pa lahko preoblikujemo ali po potrebi sklenemo odnos z materjo.

Ethan Mollick: Socialna inteligenca

Novembra 2022 je svet doživel prelomnico – prvo splošno namensko umetno inteligenco, ki komunicira na način, ki je zavajajoče podoben človeškemu, in lahko opravlja ustvarjalne in inovativne naloge. Ethan Mollick, profesor na univerzi Wharton, je takoj razumel pomen ChatGPT: po milijonih let samostojnega razmišljanja so ljudje razvili obliko sointeligence, ki lahko dopolni ali celo nadomesti človeško razmišljanje. Kot eden najvidnejših in najbolj provokativnih razlagalcev umetne inteligence raziskuje, kako lahko ta nova orodja za razmišljanje spremenijo naš svet. V svoji izčrpni in optimistični knjigi s primeri iz resničnega življenja ponazori njihov globoko transformativni vpliv na poslovanje in izobraževanje. Spodbuja nas, naj o umetni inteligenci razmišljamo kot o sodelavcu, sovoditelju in trenerju, ter prepričljivo utemelji, zakaj je nujno naučiti se sodelovati s stroji. Če sledimo njegovemu pristopu, lahko vidimo trenutni potencial umetne inteligence, da svoje darove uporabi za ustvarjanje boljše človeške prihodnosti. (Knjige HVG)

András Kenyeres: 77 zmagovalnih naprav

Paket kartic 77 zmagovalnih pripomočkov je zbirka pripomočkov, povezanih s knjigo Andrása Kenyeresa Zmagovalno razmišljanje, vendar jo lahko uporabljate tudi brez nje. Kartice, ki vsebujejo kratke, lahko razumljive vaje, omogočajo učinkovitejšo in lažjo pripravo, izboljšanje sebe ter premagovanje težav in negotovosti. Praksa + teorija – V košarico dodajte paket kartic 77 zmagovalnih orodij in zdaj boste prejeli tudi prvo izdajo knjige Zmagovalno razmišljanje. Paket je priporočljiv za amaterske in profesionalne športnike, trenerje, športne vaditelje, psihologe, trenerje in starše. (Knjige HVG)

Clare Pooley: Kako se elegantno postarati?

Ko Lydia prevzame vlogo vodje lokalnega kluba upokojencev za polovični delovni čas, pričakuje popoldneve ob mirnem čaju in nežnem igranju kart. Toda v klubu še zdaleč niso tako uglajeni in uglajeni starci, kot bi si predstavljali: tam so Art, kleptomanski propadli igralec, Daphne, ki se skriva pred svojo temačno preteklostjo, in Ruby, pletilka po vzoru Banksyja, ki se s prejo maščuje za vse krivice. Ko je stavba občinskega centra, kjer domuje klub starejših, ogrožena, odločni starejši združijo moči z malimi obiskovalci sosednjega vrtca in zelo mladim očetom, da bi rešili hišo. Nekonvencionalne metode te neverjetne delovne skupine bodo morda le delovale, če jih prej ne bo ujel zakon… Ta izjemno zabaven roman je popoln pobeg iz vsakdana. (Založba General Press)