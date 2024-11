5 nepogrešljivih jesenskih razstav v Budimpešti novembra letos

To jesen se v prestolnici odpira cela vrsta zanimivih razstav, zato ne boste ostali na hladnem, če želite novembrskemu vrvežu dodati nekaj kakovostne kulture.

Ženska kvota 01 // Ludwig Museum (do 5. januarja 2025)

Muzej Ludwig – Muzej sodobne umetnosti, ki praznuje 35. obletnico delovanja, prvič predstavlja povsem ženski izbor iz svoje zbirke. Prvi del dvodelne razstave se osredotoča na vloge in (samo)predstavljanje žensk v umetnosti, drugi del pa skozi dela v muzeju predstavlja žanre in teme, ki so jih izbrale ženske, ter njihove umetniške dosežke in dosežke v zadnjega pol stoletja.

Zvezde arktične noči // Center Capa (do 31. januarja 2024)

Esther Horvath je fotografinja, ki se od leta 2015 osredotoča na dokumentiranje arktičnih podnebnih raziskav. Fotografirala je že 25 arktičnih raziskovalnih odprav. Že pet let spremlja delo mednarodne znanstvenoraziskovalne baze desetih držav v Ny-Ålesundu, naselju na Svalbardovih otokih na Norveškem, ki je najsevernejša točka na svetu. Svalbard je v epicentru globalnega segrevanja, saj so se povprečne zimske temperature od leta 1991 povečale za 6-8 °C, kar je veliko hitreje kot kjer koli drugje na svetu. Tu več kot štiri mesece v letu prevladuje tema arktične zime. Zgodbe in slike na razstavi Zvezde arktične noči prikazujejo vsakdanje življenje in znanstvene raziskave, ki potekajo v arktični noči.

Bidermajerski vsakdan. Umetnost in civilizacija na Madžarskem v 19. stoletju // Madžarska narodna galerija (do 9. februarja 2025)

Obiskovalce Madžarske narodne galerije čaka nova začasna razstava z naslovom Bidermajersko vsakdanje življenje. Razstava, na kateri so predstavljene predvsem madžarske in avstrijske slike, grafike, pohištvo, kostumi in drugi predmeti vsakdanje rabe, celostno umetniško obravnava slogovne trende prvih desetletij 19. stoletja. Poleg ikoničnih predstav domačega bidermajerskega slikarstva razstava javnosti predstavi tudi dela največjih mojstrov sodobne dunajske umetnosti. Poleg najpomembnejših madžarskih umetnikov – Józsefa Borsosa in Miklósa Barabása – bodo na ogled dela Friedricha von Amerlinga, Ferdinanda Georga Waldmüllerja, Josefa Danhauserja in največjih avstrijskih slikarjev, na ogled pa bo več kot 300 del.

Na več nitkah. Tekstilna dela iz Kádárjeve dobe // Muzej Kiscell (do 31. marca 2025)

Razstava skozi pet pozabljenih del iz zbirke raziskuje umetniški, družbeni in ideološki položaj umetnikov, pa tudi kulturna in politična pričakovanja tistega obdobja ter gospodarsko ozadje tekstilne umetnosti v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Predstavljene mikrozgodovine dopolnjujejo, niansirajo in včasih spreminjajo naše razumevanje tega obdobja. Razstava, tretja v seriji Out of the Warehouse!, s študijami primerov raziskuje različne vidike določenega umetniškega dela in tako prispeva k globljemu razumevanju predmetov.

Sijaj! – Čas nakita // Madžarski narodni muzej (do 13. aprila 2025)

Razstava predstavlja najbolj izjemen nakit iz 222 let stare zbirke Madžarskega narodnega muzeja. Od 40.000 let starega prazgodovinskega nakita prek hunskih, avarskih, srednjeveških in baročnih del do današnjih dni razstava raziskuje plasti pomenov, ki so jim pripisani. Kustosi bodo pokazali, kako nakit poleg izjemne estetske vrednosti nosi tudi globlje pomene. Z bistvom nakita se bo zlahka poistovetil vsakdo, obiskovalce pa bo znova osupnila priljubljena in spektakularna razstava.