13 privlačnih novih knjig in izjemnih zgodb za november za vse starosti

V naslednjem delu naše serije priporočil za knjige smo poskušali najti privlačno novo knjigo za vsakega člana družine. Od pustolovskih zgodb, prek priljubljenih besedil pesmi in čarobnih pravljic do pretresljivih zgodovinskih romanov, lahko brskate po našem jesenskem izboru.

Barbara Bauer: Najbogatejša sirota

Najbogatejša sirota je zgodba o deklici, ki ob rojstvu prejme bajno bogastvo, grofovski naziv in obljubo razkošnega življenja. Deklica, ki kmalu po rojstvu izgubi mamo, izgubi osebo, ki bi ji lahko dala največ. Osrednji lik novega romana Barbare Bauer je grofica Krisztina Wenckheim, znana po svoji izobraženosti in človekoljubju ter dvorna ljubica cesarice Sisi. Mór Jókai je protagonista Egy magyar nabob oblikoval po vzoru grofa Józsefa Antala, očeta Krisztine Wenckheim. V tem očarljivem romanu se nam predstavi barvit in čuten svet Madžarske v drugi polovici 19. stoletja: vsakdanje življenje in razkošne počitnice na plemiških posestvih, živahno življenje Pešte-Bude v obdobju kompromisov oživijo pred nas.

István Papp: Madžarski komunisti 1918-1989

Nobenega drugega zgodovinskega koncepta ne pozna in ne razume toliko ljudi kot komunističnega. Njihovi nasprotniki in simpatizerji so v njih videli marsikaj: tako radikalne subverzivce kot radikalne rešitelje. Nauki tega gibanja so predstavljali zadnjo postajo v zgodovini utopij človeštva: njegovi privrženci so želeli preoblikovati ne le svet ekonomije in politike, temveč tudi številne manifestacije človeškega bivanja v upanju na boljši in svobodnejši svet. Madžarski komunisti se zavezujejo predstaviti zgodovinske okoliščine, politične razprave, notranje frakcijske boje, neusmiljeno zatiranje nasprotnikov in prisilne preobrazbe, ki zaznamujejo to več kot 70-letno zgodovino.

dr. Zalka Csenge Virág: Tiha boginja – pozabljeni grško-rimski miti

Arheologinja in pripovedovalka Virág Zalka Csenge v svoji prvi zbirki posebej za odrasle bralca povabi na neznana pota grško-rimske mitologije. Ta knjiga vsebuje zgodbe, ki le redko najdejo mesto v priljubljenih berilih – vznemirljive drobce mitov, ki so se skozi stoletja izgubili, ali presenetljive, nejasne različice dobro znanih mitov. Najdemo lahko na primer alternativno razlago, kako je Ahilova peta zaradi presadka kosti postala ranljiva, ali boginja, ki je uspešno odvrnila nasilno dvorjenje Zeusa. Zgodbe, pripovedane iz izvirnih starodavnih virov, zabavajo, dajo misliti in obarvajo našo podobo mitologije.

Alan Connor: Izdajalci

Goljufije, napačno predstavljanje, strateško razmišljanje. Lokacija je grad v škotskem višavju, cilj pa je ugotoviti, ali so vaši soigralci nedolžni ali izdajalci. Ali lahko zaupate Jorgeju, zobozdravniku, ki ima slovarski spomin in se vsakomur nasmehne? Ali pa v Nini, ki deluje kot matriarhinja ekipe, a se ji nekaj zablešči v očeh – morda skriva skrivnost? Pozor, to je zapletena igra, zaupanje je razkošje: ne morete si ga privoščiti. Preizkusite svoje sposobnosti: raziščite s to zapleteno, intuitivno logično igro.

Gregory Maguire: Čarovnica

Leta preden Dorka in njen pes strmoglavita v kraljestvo Oz, na sceno vstopi drugo dekle. Zelenopolta Elphaba nima prav nič lahke usode v čudoviti deželi Oz, kjer niti vraževerje niti magija ne moreta premagati poplav in lakote ali razrešiti vse bolj nevarnih napetosti med čarobnimi prebivalci dežele. Elfaba vstopi na univerzo Siz, kjer jo pod svoje okrilje vzame iskrivo priljubljena Galinda in se znajde v srečnem krogu najbolj obetavnih mladih ljudi v Ozu. Ko se Elphaba nato postavi na stran živali, si nakoplje uničujočo jezo skrivnostnega čarovnika in ogrozi svojo edino priložnost za ljubezen. Čarovnica je sodobna klasika fantazijske literature, ki na novo interpretira večno nasprotje med dobrim in zlim.

Erzsi Kertész: Večno življenje

Zločinec ali žrtev? Ste mojster manipulatorja ali osamljeni bojevnik za resnico? Med čakanjem na sojenje Fília pripoveduje dodeljenemu psihologu o svojem soočenju z enim najvplivnejših poslovnežev v mestu, Antalom Illésházyjem. Med zgodbo, ki se pogosto zdi neverjetna, spoznamo, da je dojemanje realnosti relativno in da je pod površjem nek drug, veliko bolj starodaven boj: človekov večni boj s časom … V drugem delu za odrasle Erzsija Kertésza, elementi psihološke, znanstvenofantastične in kriminalistične zgodbe v kombinaciji z odličnim smislom držijo bralca v napetosti.

Madžarska – Turistični vodnik

Že kar nekaj časa ni bilo popotniškega vodnika o naši državi, ki ne bi bil sestavljen le iz seznama zanimivosti, ampak bi se tudi zavezal, da bo opis države napolnil z dušo in individualno perspektivo. Naš zbornik poskuša zapolniti to vrzel. Je bogato branje za tiste, ki menijo, da Madžarske še ne poznajo dovolj dobro, lahko pa jim pove tudi kaj novega , ki opravijo izpit iz znanja države. Osebni ton Ákosa Győrffyja in Attile Végha, individualna vizija priznanih fotografov in ilustracije, ki spominjajo na tradicijo starih albumov, skupaj povzdigujejo knjigo v redkost. Njihov vodnik predstavlja Madžarsko po geografskih enotah, ki jih je mogoče obiskati v enem podaljšanem vikendu.

Annie Zaleski: Taylor Swift – pesem za pesmijo

Spoznajte zgodbo za vsako skladbo na vsakem albumu tega obdobja. Od največjih uspešnic do skritih zakladov in skladb, ki so bile dolgo skrite v globinah predala, do skladb, ki so bile pozneje razkrite javnosti, do priredb, celoten repertoar Taylor Swift skriva fascinantne skrivnosti. Ugotovite, kaj je navdihnilo njene pesmi, spoznajte njen zasluženo slavni postopek pisanja pesmi in besedil ter pridobite vpogled v enega najzanimivejših pojavov sodobne pop glasbe in pop kulture danes: kariero Taylor Swift. (Založba Kolibri)

Nove otroške knjige za november:

3-5-8 minutne zgodbe o zmajih in drugih čarobnih bitjih

Če bi lahko imeli zmaja, kaj bi izbrali? Malo? velik? Modra? rdeče? Prijazen ali bolje rečeno takšen, ki v jezi povzroči požar? Bi se igrali z njim ali se usedli na njegov hrbet in odleteli daleč stran? Ta knjiga vsebuje osemnajst čarobnih zgodb, vse polne zmajev in drugih čarobnih bitij. Našli boste nenasitnega zmajčka, zmaja iz peneče vode, senco, ki živi v globinah jame, zmaja iz žerjavice in celo plišastega zmaja, a med stranmi se skrivajo tudi škrati, vile in nimfe. Spoznajte jih vse, vstopite v čarobni svet z ogledom čudovitih risb Anne Láng in se družite s svojim najljubšim zmajem! (priporočljivo za starost 3-6 let)

János Bródy: Pesem ostaja ista – Besedilo za otroke in odrasle

Wonderful Mary, Happy Birthday, Winnie the Pooh, Helikoffer … Vsak odrasel je bil nekoč otrok in toliko današnjih babic, dedkov, mam in očetov je odraščalo ob besedilih in pesmih Jánosa Bródyja, napisanih za otroke, ki so bile večinoma izvajane. avtorja Judit Halász. V zborniku so zbrane najboljše izmed teh ubranih pesmi v šopek, da jih starejše generacije prenašajo na najmlajše. Kajti tudi če čas mine, misel je večna in pesem ostaja ista… (priporočljivo od 6. leta naprej)

Sven Nordqvist: Vse leto s Pettsonom in Findusom

Pridružite se Pettsonu in Findusu za celo leto, eksperimentirajte in izdelujte obrti, spoznavajte naravo med igro! Prikupni pravljični junaki Svena Nordqvista iz meseca v mesec kažejo, kako izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja okolje, pri čemer skrbimo za živi svet okoli nas. Naredite hrano za ptice, ledene lučke in mini kompostnike, posadite sadike ali nanizajte čudovito ogrlico iz tega, kar najdete okoli hiše ali v gozdu! Cela družina lahko ustvarja skupaj s pomočjo te zabavne in okolju prijazne pravljične knjige. (priporočljivo od 6 let naprej)

Dániel Labrosse — Labrosse Nicole — Farkas-Zentai Lili: BUDA + PEST OD LABROSSE – Fergeteges brskalnik

Bi radi videli Budimpešto kot še nikoli? Peštanska kraljica in budimski princ se odpravita v skrivalnice na dvanajst živahnih lokacij v Budimpešti. Njihova skrivališča vas vabijo v mestni vrvež na obeh bregovih Donave, kjer živijo razburljivi, nenavadni liki. Jih najdete na risbah? Peljite jih na sprehod s posebnim vzdušjem! Obrnite stran in pobrskajte po urbanem vrtincu, da boste lahko tudi vi del te neverjetne pustolovščine! (priporočljivo od 10 let naprej)

P. L. Travers: Mary Poppins v parku

Zanima me, kaj se zgodi v tem novem zvezku z Mary Poppins, otroki Bankovih in drugimi starimi, dragimi prijatelji na Cseresznyefa utca 17 in v parku? Vsem jim Mary popestri življenje s svojo jezno-zlovoljno-krhotasto naravo. Te zgodbe so včasih tako čudovite in vedno zelo očarljive kot vse, kar je ta zdaj svetovno znana »vila varuška« počela v prejšnjih zvezkih. Gosi, spremenjene v labode, porcelanaste skulpture, ki so oživele, dogodki Srečne srede, otroci, ki so stopili iz pravljične knjige, Park v parku in sence, ki so oživele same – toliko nepozabnih dogodivščin. (priporočljivo od 10 let naprej)