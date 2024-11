13 odličnih brezplačnih programov v Budimpešti novembra 2024

Raziščite Budimpešto novembra in uživajte v najboljših brezplačnih programih prestolnice! Ti odlični dogodki vam bodo zagotovo polepšali dneve: naj bodo to kulturni dogodki, doživetja na prostem ali umetniške razstave, za vsakogar se najde nekaj.

kup zapletov in hitenja s cunjami ali preoblačenje v Mačku (5. november 2024)

5. novembra bo v Macski še ena popoldanska menjalnica oblačil, precej podobna prejšnjim, prinesite oblačila, oblačila, dodatke. Preostale kose bomo predelali v prejo za majice in nato v preproge iz cunj ali pa bodo že končali v škatli za donacije. Menjalnica oblačil načeloma deluje brez denarja, na principu menjalnice. Vstop je prost, s konzumacijo pa podprete gostitelja Mačka.

Garažni sejem Erzsébetváros na tržnici Klauzál Square (9. november 2024)

Tržna dvorana na Klauzálovem trgu bo 9. novembra napolnjena z mizami, kjer vas čaka pisana ponudba, med knjigami, oblačili, okrasnimi predmeti, gospodinjskimi aparati, igračami ali celo elektronskimi stvarmi je velika verjetnost, da bo marsikdo najdejo lepe in uporabne stvari zase.

Keep Smiling // POP&ROLL Art Gallery (do 10. novembra 2024)

Popolnoma nov umetniški prostor v središču mesta, Umetniška galerija POP&ROLL, gosti razstavo z deli sodobnih umetnikov, ki si jih lahko javnost to jesen brezplačno ogleda v središču mesta, eno minuto od Vörösmarty tér, na Dorottya utca 6, do 10. novembra, od srede do nedelje, med 11. in 18. uro. Poudarek razstave je na dobro znanem in uporabljenem emojiju, rumenem smešku, katerega najbolj znana različica je iz leta 1963.

PICI PIAC // Villányi út (10. november 2024)

10. novembra se Pici Piac vrača v konferenčni center Villányi út! Zabeležite si ga v svoje koledarje, da ne zamudite najbolj srčkanega sejma oblikovanja dojenčkov, mater in otrok v mestu in neponarejenega vzdušja Pici Piac. Tokrat vam pripeljejo tudi vaše najljubše domače znamke, spoznali pa boste lahko tudi številne nove proizvajalce. In seveda bo na voljo knjižica kuponov s popusti na kraju samem, nagradna igra in omejeni spominki Pici Piac. Vstop na sejem je seveda še vedno prost.

Pezsgő Margit // Margit-negyed (14. november 2024)

Razstave, programi, glasba in opojno peneč večer v četrti Margit! 14. novembra obiskovalce pričakuje skupno 17 galerij in javnih prostorov četrti Margit, kjer lahko odkrijete aktualne razstave ob brezplačnih programih in šampanjcu. Gre za nekakšen ,,gallery open night walk”, med katerim se lahko s pomočjo zemljevida potepate po vznemirljivih kultnih točkah četrti, kjer vas čakajo navdihujoča umetniška dela.

Državni festival risanega filma // na več lokacijah (15.-17. november 2024)

Brezplačni festival ne poteka na eni osrednji lokaciji, ampak programe gostijo kulturni domovi, knjižnice, šole, vrtci, kinematografi in drugi javni prostori. Osrednja tema jubilejnega leta je ,,Zgodbe ljudstev”, program pa je bil poudarek na delih, ki obravnavajo mitologije in pripovedi različnih narodov. Filmski izbor vključuje tudi številne klasične risanke, kot so The Valiant János, Szaffi ali The Tragedy of Man. Obenem bodo predstavljeni tudi animirani filmi, ki so v ospredju sodobne madžarske animacije, kot sta Štiri duše Kojota ali Toldi. Nacionalni festival risanega filma obiskovalcem poleg projekcij ponuja tudi bogat spremljevalni program.

Vse najboljše, Budimpešta! // Park Mestne hiše (15.-17. november 2024)

Ob 151. rojstnem dnevu Budimpešte park Városháza napolni srce prestolnice s tridnevnim prazničnim festivalom. Vračajo se nekateri kultni programi lanskega leta: letos bosta tudi Bulivillamos in Zsugapest, nastopil pa bo Krisztián Szűcs, znani iz Heaven Street Seven, in Szilárd Balanyi, klaviaturist Quimbyja, bo nastopil z lastnim projektom! In 15. novembra bosta svoja vrata odprla Zimski zabaviščni park City Hall in božična tržnica.

Otvoritveni vikend Vörösmarty Classic Xmas (15.–17. november 2024)

Seveda tudi letos na Trgu Vörösmarty ne gre zamuditi enega najbolj priljubljenih adventnih dogodkov v prestolnici. Božični sejem, ki traja vse do silvestrovega večera, svoje goste pričaka z gastronomskimi in obrtniškimi razstavljavci ter mirnim vzdušjem, da se skupaj uglasimo s prazniki.

Veliko varjenje soli // Festival novega vina in tekmovanje v kuhanju soli v Hello Budi (16. november 2024)

Ali imate radi sol in jo dobro pripravite? Dokažite to na tekmovanju v kuhanju soli Hello Buda, prav pa je tudi, če se med degustacijo le sprostite. V soboto, 16. novembra, vas v Hello Buda čaka še ena razburljiva gastronomska dogodivščina.

Lakásturi // MANYI (23. november 2024)

Če želite dobiti poceni oblačila in ste bolj ljubitelji recikliranja, je Manyi 23. novembra pravo mesto za vas! Super dobre puloverje s kapuco, zimske jakne in podobne dobrote dobite iz druge roke. V stanovanju vas pričakujejo z veliko oblačil in ljubezni!

Globe Festival // Millennium (23. november 2024)

Govorec Globe Stare in mlade ponovno vabim 23. novembra v Millenáris, kjer se lahko potepate po najlepših in najbolj občutljivih kotičkih našega planeta, na stojnicah pa poleg nezgrešljive igre srečate raziskovalce, strokovnjake in popotnike. S prijavo na poučen, družinam prijazen dogodek vam ni treba niti plačati vstopnine, tako da tudi aktualnih informacij zagotovo ne boste zamudili!

RaD Fashion Festival // Larus Event Center (24. november 2024)

24. novembra se bo v Dogodkovnem centru Larus zahvaljujoč RaD Fashion Festivalu vse vrtelo okoli trajnostne mode. Na ta poseben dan ste se lahko udeležili delavnic, okroglih miz in individualnih stilskih svetovanj, izbirali pa ste lahko med izdelki različnih domačih blagovnih znamk. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava! Na delavnice in srečanja stilskih svetovalcev se lahko prijavite na lastnih vmesnikih blagovnih znamk.

Art Weekend Budapest (29. november – 1. december 2024)

ART WEEKEND BUDIMPEŠTA, zadnja obsežna letošnja serija programov sodobne umetnosti, bo potekala prvi adventni vikend. Letošnji dogodek bo zagotovo presegel lanski rekord, saj je svojo udeležbo na brezplačnem dogodku prijavilo že več kot 30 galerij, studiev, razstavišč in kulturnih prizorišč.