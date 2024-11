Bulivillamos in Zsugapest sta nazaj: Ob 151. rojstnem dnevu Budimpešte vas čakajo brezplačni programi

Ob 151. rojstnem dnevu Budimpešte je eno izmed neštetih presenečenj tudi to, da bo znova zapeljal tramvaj za zabave in da bomo lahko ponovno drsali pod čarobnimi lučkami zimskega zabaviščnega parka City Hall.

Lansko leto smo lahko praznovali 150. obletnico združitve Budimpešte na številnih dogodkih po mestu, od katerih se bodo nekateri ikonični programi vrnili med 15. in 17. novembrom.

Med drugim se ponovno začenja eno najbolj edinstvenih, premikajočih se mestnih prizorišč za zabave, kjer lahko po sončnem zahodu zaplešete ob DJ setu LavaLava in uživate v najlepših delih in znamenitostih Budimpešte.

Tudi stene gledališča Merlin so polne življenja, zelo uspešna Zsugapest je tu našla novo lokacijo. Na celodnevnem kartanju se lahko s pomočjo strokovnih sodelavcev preizkusite v hlastaču, lahko pa se tudi merite na tekmovanju. V otroškem kotičku se lahko najmlajši s pomočjo profesionalnih animatorjev preizkusijo v rdečem in celo sodelujejo pri slikanju voščilnic.

Na odru bo nastopil Krisztián Szűcs, znani iz Heaven Street Seven, ena od emblematičnih osebnosti alternativne lahkoglasbene scene od devetdesetih let prejšnjega stoletja, svoj projekt pa bo predstavil tudi Szilárd Balanyi, klaviaturist Quimbyja. Pesmi klavirskega projekta SZILÁRD so odigrane na enem klavirju v interpretaciji Dorine Galambos in Flóre Kiss.

Poplava rojstnodnevnih programov se tu ne konča, saj bo 15. novembra svoja vrata uradno odprl Mestni zabaviščni park in božični sejem.

Tudi letos si lahko privoščite posebno drsališče, povezano z ledenim hodnikom, na božični tržnici Deák Ferenc tér lahko okusite dušo gastronomske specialitete, domov pa lahko odnesete prisrčno darilo iz unikatnih rokodelskih izdelkov.