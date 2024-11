10 razburljivih kulturnih programov v Budimpešti, ki bodo popestrili jesensko sezono

Odkrijte jesensko kulturno raznolikost Budimpešte! V našem članku smo zbrali 9 razburljivih programov, ki vas bodo zagotovo obogatili s posebnimi doživetji, saj bo prestolnica tudi to jesen brbotala.

Balade o Donavi – Plesi in molitve ob Donavi // Nacionalni plesni teater (3. november 2024)

Umetniški ansambel Donava je ob zaključku jubilejnega 65. leta predstavil predstavo Balade Donave – Plesi in molitve ob Donavi, v kateri ob sodelovanju sv. Efrema prepevajo in odplešejo življenjska čustva Donave. ljudje, veliki obredi povezani z reko. Plesno in vizualno bogastvo produkcije ter scenografija zagotavljajo posebno doživetje, saj bodo plesi donavske pokrajine, pa tudi ogromne reke in carinskih sistemov, zgrajenih okoli nje, predstavljeni z edinstvenim plesom in postavitvijo. elementov na odru Narodnega plesnega teatra, naslednji 3. novembra.

SOOJIN SUH COLORIS TRIO // Jedermann Café (9. november 2024)

Na odru Jedermann jazz cafeja se bo 9. novembra od 21. ure dalje predstavil SOOJIN SUH COLORIS TRIO, ki ga vodi korejski kreativni glasbenik in bobnar Soojin Suh. Ustanovitelj je eden najbolj obetavnih korejskih bobnarjev. Je član zasedbe Baum Sae in Near East Quartet, katerih istoimenski album iz leta 2018 je izšel pri založbi ECM Records. Njegov Chordless Quartet je uradno debitiral na Jazzaheadu leta 2021. Na albumu skupine Colorist Soojinove skladbe služijo kot platforma za številne osupljive trenutke in na novo odkrite glasbene teksture, zakoreninjene v edinstveni korejski estetiki. Vloga vsakega glasbenika presega tradicionalno formo klavirskega tria in kompozicije.

BANDO // Korejski kulturni center (10. november 2024)

Kakšen je bil izvor tradicionalne korejske glasbe? Na to vprašanje bo 10. novembra od 18. ure naprej v gledališču Korejskega kulturnega centra odgovoril projekt sodobne glasbe BANDO. Člane formacije Hwang Jinah (korejske citre), Lee Simoon (kitara), Kim Sung-wan (saksofon) in Kim Sujun (bobni) je združila skupna obdelava te teme. Na identiteto korejske glasbe je močno vplivalo dejstvo, da je država polotok (v korejščini: bando). Na polotoku, ko se sprehajate po ravnicah, lahko srečate gore, prečkanje gora pa se odpre proti morju. Tu so zrasli tudi glasbeniki projekta BANDO, v njihovem repertoarju pa zaživijo geografske značilnosti njihove rodne dežele, kot so morje, reka, riževo polje ali celo cesta.

Svetlobne razstave, ki bi jih bilo škoda zamuditi v jesenskem času:

10+1 svetlobna razstava in bleščeč program v Budimpešti jeseni 2024 10+1 svetlobna razstava in bleščeč program v Budimpešti jeseni 2024

V našem izboru vam predstavljamo svetlobne programe in razstave prestolnice, ki jih je vredno obiskati v jesenskem času!

Vuk // Hiša madžarske glasbe (16. november 2024)

16. novembra bodo zgodbo pripovedovale violina, viola, trobenta, flavta in drugi instrumenti Simfoničnega orkestra MÁV! Skladatelj Márk Fülep je napisal skladbo po romanu Vuk Istvána Feketeja, ki v Hiši madžarske glasbe v jeziku glasbe pripoveduje o dogodivščinah Madžarov najljubše lisice.

Puccini x Soul // MOMkult (23. november 2024, 16:00 in 20:00)

Pesem je pesem, ne glede na to, ali jo izvaja pop zvezda, operni pevec ali osamljeni junak tuša. Poleg tega se večina pesmi – ne glede na slog – vrti okoli istih tem: srce boli / srce je veselo, življenje je lepo / življenje je neznosno. Poleg skupnih tem obstajajo tudi sorodni žanri – na primer Puccini in klasična soul glasba zahtevata precejšnjo individualnost in izjemno vokalno tehniko. Tako je nastala jukstapozicija: kako kraljica soula in operna diva pojeta isti starodavni občutek, ali obstaja združljivost med Cserhátijem in Puccinijem? 23. novembra vam bosta ob dveh urah pri odločitvi tega ne pretežkega vprašanja pomagali dve pravi divi. Avtorja: Vera Tóth in Zsuzsanna Ádám, sodeluje pa tudi umetniški dirigent Máté Hámori. Po koncertu občinstvo čaka še kozarec šampanjca in simfonične karaoke!

Večer Simona Mártona // MÜPA (28. november 2024)

Márton Simon, eden vznemirljivih avtorjev sodobne madžarske literature, 28. novembra vabi v Müpá s pestrim in hitrim programom. Po štirih zelo branih zbirkah poezije bo letos zasebno izšlo njegovo zadnje delo, Hladna pica. Poleg svežih pesmi večer popestrita tudi glasbena spremljava in slam poezija.

Naruhiko Kawaguchi // Haydneum (29. november 2024)

Če ste v mestu konec novembra, se 29. novembra odpravite na glasbeno akademijo, kjer bo Naruhiko Kawaguchi stopil na oder in imel klavirski koncert! Komaj 35-letni japonski pianist si je v zadnjem desetletju mednarodno zaslovel kot virtuoz romantične glasbe. V dvorani Šolti Akademije za glasbo z igranjem na fortepiano vdihuje skladbam 19. stoletja novo življenje,Izvedena bodo dela zakoncev Schumann, Mendelssohna, Schuberta in manj znanega španskega skladatelja Santiaga de Masarnaua.

Projekcija filma Shrek 2 s simfonično glasbo v živo // Papp László Arena (29. november 2024)

Ob 20. obletnici izida Shreka 2 madžarske oboževalce razveseljujejo z zares posebnim programom. Filmska projekcija ob spremljavi simfonične glasbe bo prvič v Evropi, 29. novembra v Areni Papp László. Shrek 2 je najuspešnejši film v seriji priljubljenih animiranih filmov, ki med drugim predstavlja pevske talente Mika Myersa, Cameron Diaz, Eddieja Murphyja in Antonia Banderasa ter čarobno orkestrsko partituro priznanega skladatelja Harryja Gregsona-Williamsa. Film bo predvajan z madžarsko sinhronizacijo in angleškimi podnapisi, vstopnice pa so še na voljo!

Obrni se, moj dragi konj – Izbor iz zbirk Zoltána Kallósa // Fonó (29. 11. 2024)

Solistični koncert Duna Művészegyüttes, zasedbe Göncöl, bo izbor iz zbirk ljudske glasbe Zoltána Kallósa, dvakratnega Kossuthovega nagrajenca, madžarskega etnografa iz Transilvanije. Namen albuma in koncerta z naslovom Zavrti, moj dragi konj – Izbor iz zbirk Zoltána Kallósa je predstaviti življenje in izjemno osebnost Zoltána Kallósa z izborom iz njegovih najpomembnejših zbirk ljudske glasbe. Instrumentalna in vokalna ljudska glasba Kallósove ožje domovine, Válaszúta in Bonchide na Kis-Szamosu, pa tudi številnih vasi Mezőséga (Feketelak, Buza, Vajdakamarás, Magyarszovát, Szék), a Zoltána Kallósa Moldavian, Gyimesi, Kalotaszeg. in Nagysajó ima vidno vlogo tudi pri izboru glasbenega gradiva.

Bélamese 2.0 // Budimpeštanski glasbeni center (30. november 2024)

Kdo je bil ta superjunak – pripovedovalec, ki je prepotoval svet, naše novice ponesel v Ameriko in je od takrat najbolj znan Madžar? Kdo je oboževal naravo, rad zbiral najrazličnejše stvari – živali, zvoke, melodije? Za koga je bilo prijateljstvo vedno pomembno? Kdo je oznanjal bratstvo in seveda veselje, ki je eno od bistev glasbe? Zdaj lahko to izvemo med interaktivnim, glasbenim dopoldnevom v Budimpeštanskem glasbenem centru 30. novembra!